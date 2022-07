Les pompiers demandent l’interdiction du barbecue dans les parcs alors que les incendies déclenchent un avertissement d’incident majeur au milieu d’une vague de chaleur de 40 ° C

LES POMPIERS ont supplié le public de ne pas allumer de barbecues dans les parcs après avoir émis un avertissement d’incident majeur alors que d’énormes incendies ont éclaté aujourd’hui.

Cela survient alors qu’une vague de chaleur de 40 ° C continue de faire frire le pays, les Britanniques affluant vers les plages et les espaces verts pour se prélasser au soleil.

Le commissaire aux incendies de Londres a appelé à l’interdiction des barbecues jetables Crédit : Alamy

Cela survient après que des incendies à travers le pays, y compris à Londres et dans les environs, ont déclenché un avertissement d’incident majeur Crédit : Twitter

Mais le commissaire aux incendies de Londres a maintenant appelé à l’interdiction du barbecue après avoir été appelé à plus de 1 000 feux d’herbe et de terrain à ciel ouvert depuis le début du mois de juin.

Alors que les températures montaient à 40,2 ° C aujourd’hui, des centaines de pompiers ont combattu des incendies à travers le Royaume-Uni.

Les pompiers de Londres ont déclaré un incident majeur alors qu’ils se battent pour éteindre les incendies de forêt dans la capitale.

Plusieurs maisons ont été gravement endommagées, dont une complètement détruite lorsqu’un incendie s’est déclaré dans le village de Wennington, dans le Grand Londres.

Le commissaire aux incendies Andy Roe a maintenant écrit à toutes les autorités londoniennes pour demander leur soutien dans une interdiction temporaire des barbecues jetables dans tous les parcs publics et espaces ouverts.

Selon les pompiers, les barbecues sont l’une des causes les plus courantes d’incendies d’herbe et de terrains découverts.

De nombreux conseils ont déjà mis en place des interdictions localisées, mais le commissaire Roe a demandé un soutien à l’échelle de la ville.

Dans sa lettre, le commissaire Roe déclare : « Sans fin du temps chaud en vue, je suis profondément préoccupé par le fait que l’ampleur sans précédent de ces incendies devrait se poursuivre, mettant des vies en danger ainsi que des espaces verts dévastateurs autour de la capitale.

«Les pompiers de Londres ont émis des avertissements et des conseils de sécurité aux Londoniens tout au long de l’été, mais les gens continuent de se comporter de manière imprudente et imprudente.

“Je demande maintenant une interdiction temporaire de l’utilisation des barbecues dans tous les parcs publics et espaces ouverts et je demande votre aide pour assurer la sécurité des personnes.”

Cela survient alors que les Britanniques s’imprègnent de ce qui pourrait être la journée la plus chaude du Royaume-Uni depuis le début des records alors que les températures ont grimpé à 40,2 ° C, suggèrent les prévisions provisoires du Met Office.

Le mercure à Londres Heathrow a dépassé le précédent sommet historique du Royaume-Uni de 38,7 ° C enregistré à Cambridge en 2019, selon des données non confirmées.

Le Met Office a également enregistré des températures d’autres 40 ° C à Coningsby, Lincs et Kew Gardens dans l’ouest de Londres.

Les enregistrements ont commencé en 1910, le Met Office étant chargé de suivre les températures depuis lors.

Le record ne s’applique qu’au Royaume-Uni, avec les 40,2 °C d’aujourd’hui éclipsés par le record mondial de 56,7 °C enregistré en Californie en 1913.

EN FLAMMES

Mais la canicule devrait se terminer demain avec un avertissement jaune en place pour les orages à travers Londres et certaines parties du sud-est.

Cela survient alors qu’une centaine de pompiers travaillent pour éteindre les flammes alors que des images dramatiques montrent de la fumée noire s’échappant d’un lotissement.

Les prairies adjacentes ont également pris feu et les champs voisins ont été complètement détruits par l’enfer.

Le maire de Londres, Sadiq Khan, a déclaré que l’incident majeur était “en réponse à une énorme flambée d’incendies dans la capitale aujourd’hui”.

À Croydon, dans le sud de Londres, deux incendies distincts sont en cours de lutte.

Une soixantaine de pompiers se trouvent dans les bois sur Oaks Road où un incendie a éclaté cet après-midi avec quatre autres camions de pompiers sur les lieux d’un feu d’herbe à Chapel View.

Environ trois hectares de prairies ont pris feu à Upminster, dans l’est de Londres, avec 175 pompiers sur les lieux.

L’incendie s’est propagé à Rainham, à proximité, les résidents étant maintenant évacués de leurs maisons.

La fumée souffle également sur la M25 et les automobilistes sont invités à rester vigilants au volant.

Les pompiers de Londres s’attaquent également aux incendies à Pinner, Southgate, Dagenham, Wembley, Eltham et Hendon.

Ailleurs, Dartford dans le Kent est également englouti par la fumée après qu’un incendie de forêt s’est déclaré près de l’A2.