Salmon Arm’s Hall 3 a remporté la bataille des casernes de pompiers de cette année, mais par la plus petite des marges.

Au début des années 2000, une activité chronométrée combinée ou CTA a été lancée pour les quatre halls de la ville, explique le chef des pompiers Brad Shirley.

L’idée était d’avoir une activité amusante où les pompiers pourraient tester leurs compétences.

Bien que les salles s’entraînent ensemble et fassent partie d’un même service d’incendie, “elles peuvent être un peu compétitives entre elles”, sourit Shirley.

Le hall 1 est Canoe, le hall 2, Broadview au sommet de la colline, le hall 3, le centre-ville de Salmon Arm et le hall 4, Gleneden.

Le mardi soir 30 août, les quatre halls, y compris les recrues et les pompiers juniors, se sont réunis sur le parking de Westgate Market pour essayer la statue de pompier en bronze tant convoitée.

Sur la ligne de départ, quatre sapeurs-pompiers d’une salle s’alignaient, face à l’arrière de leur camion de pompier où leur équipement personnel avait été disposé au sol. Au son du klaxon, ils se dirigeaient rapidement vers le camion, enfilaient tout leur équipement de protection individuelle et montaient à bord.

Pendant tout ce temps, un juge veillait à ce que tout soit fait correctement. Les ceintures de sécurité, par exemple, sont indispensables avant que le camion de pompiers ne se déplace. Des étiquettes de responsabilité sont placées sur un tableau à l’intérieur du camion.

Ensuite, le camion serait conduit à travers un serpentin de cônes, avec des points perdus pour tout cône renversé.

Ce journaliste, qui a fait un tour d’essai sur le siège arrière du camion Hall 3, peut attester de la nécessité des ceintures de sécurité. Alors que le gros camion roulait lourdement autour des cônes (tout en les laissant debout), j’ai été surpris de voir à quel point il serait facile de se faire propulser hors du siège, volant probablement de manière non professionnelle dans l’espace personnel de quelqu’un d’autre.

Après les cônes, le camion s’est arrêté au bout de l’allée et s’est arrêté, et les pompiers ont sauté pour s’acquitter de leurs diverses tâches. Si quelqu’un sort avant que le frein de stationnement ne soit serré, plus de démérites.

Les tâches consistaient à s’assurer que les roues du camion sont calées, à sortir l’appareil respiratoire autonome avec deux pompiers qui mettent le leur, à faire fonctionner les pompes et à brancher le tuyau. Un pompier récupère ensuite les buses et les tuyaux, allume le tuyau et vise un cône posé sur un seau à proximité, renversant le cône. Puis un pompier portant l’appareil respiratoire arrive, prend également un tuyau et fait tomber un deuxième cône.

À ce moment-là, le klaxon retentit. Le temps s’arrête.

Au cours de cette dernière partie de l’exercice, un juge a veillé à ce que les roues du camion soient calées correctement et que l’appareil respiratoire soit correctement mis en place.

Chaque caserne de pompiers passe trois fois par l’exercice. Les trois juges, qui ont ajouté du temps au score de chaque salle pour tout ce qui a été fait de manière incorrecte, comptabilisent ensuite les totaux. La salle avec le temps global le plus rapide gagne.

Cette année, le Hall 3 s’est imposé avec l’équipe de Chris Scarborough, Ben Schmidt, Riley Hazelton et Travis Koprowsky. Leur temps : deux minutes, 25 secondes.

Les deuxième et troisième places n’étaient pas loin derrière. Shirley a déclaré que le hall 2, Broadview, était deuxième, à seulement trois secondes du hall 3.

“Chaque salle a fait un travail incroyable”, a-t-il déclaré fièrement.

Le nouveau camion à échelle de 104 pieds de Salmon Arm, capable d’atteindre une hauteur d’environ sept étages, faisait également partie de l’entraînement de la soirée, mais pas de l’exercice.

Bien que ce journaliste, généralement ouvert à de nouvelles aventures, se soit vu proposer de monter dans le ciel avec le nouveau camion, j’ai décliné l’aimable offre. Le regard secoué quelques semaines plus tôt sur le visage d’un personnage public qui venait de faire un tour me vint à l’esprit. Plus dissuasif, cependant, était la possibilité de partager par inadvertance mon dîner tout juste consommé avec un pompier sans méfiance.

Peut-être la prochaine fois.

martha.wickett@saobserver.net

PompiersSalmon Arm