Les pompiers de partout au Canada se concentrent davantage sur la santé mentale alors que la saison des feux de forêt s’aggrave

La lutte contre les incendies de forêt a toujours été un travail physiquement exigeant, mais on prête de plus en plus attention au Canada à son impact psychologique.

Les pompiers forestiers et les professionnels qui travaillent avec eux disent que le travail est devenu mentalement plus difficile à mesure que les incendies sont devenus plus importants et plus complexes, se rapprochant ou atteignant de plus en plus les zones où vivent les gens.

« J’entends encore et encore qu’il s’agit de conditions sans précédent, et pourtant, toutes les deux semaines, il y a de nouvelles conditions sans précédent », a déclaré Steve Lemon, un commandant des incidents au BC Wildfire Service.

Lemon, qui a déclaré avoir perdu cinq collègues par suicide, est également un agent de sécurité et de bien-être qui tente d’accélérer un changement culturel vers davantage de discussions sur la santé mentale au sein de la lutte contre les incendies.

‘C’est OK de ne pas être OK’

Colleen Kamps, une psychothérapeute qui travaille avec la Fondation Tema à but non lucratif, a conseillé des pompiers forestiers travaillant en Nouvelle-Écosse cette année.

L’organisation a reçu 150 appels téléphoniques après avoir annoncé une campagne qui comprenait des conseils gratuits en cas de crise.

Kamps a déclaré qu’un pompier avec plus de 20 ans d’expérience lui avait dit qu’il pouvait faire son travail, mais parfois cette saison, il n’a pas pu s’arrêter de pleurer.

Colleen Kamps, psychothérapeute à la Fondation Tema, soutient les pompiers forestiers de la Nouvelle-Écosse. (Pelin Sidki/CBC)

Elle a dit qu’elle donne aux pompiers la permission de s’asseoir avec ces émotions au lieu de les ignorer.

« Mon truc, c’est que ce n’est pas grave de ne pas aller bien; vous avez le droit d’avoir des sentiments », a-t-elle déclaré.

Alors que le Canada compte sur sa pire saison de feux de forêt de tous les temps, les chefs d’équipe et les directeurs d’entreprises de lutte contre les incendies sont en alerte pour détecter les signes avant-coureurs de problèmes de santé mentale.

«Nous avons déjà vécu ce que nous vivons habituellement en un an en deux mois», a déclaré Andrew Cardinal, directeur commercial des Saddle Lake Smoke Eaters – une entreprise autochtone de lutte contre les incendies de forêt à environ deux heures au nord-est d’Edmonton.

Cardinal a déclaré que les Smoke Eaters commencent généralement à travailler après le long week-end de mai, mais cette année, ils ont commencé en avril.

Andrew Cardinal, directeur commercial des Saddle Lake Smoke Eaters, a déclaré que les pompiers forestiers avaient des emplois stressants, surtout cette année. (Kory Siegers/CBC)

Les experts disent que le changement climatique apporte des conditions plus chaudes et plus sèches, entraînant des saisons de feux de forêt plus longues. Pour les pompiers, cela signifie plus de temps passé dans des régions éloignées, loin de leur famille.

Cardinal a déclaré que de l’aide était disponible pour ses employés – des aînés de la communauté et des programmes plus éloignés.

Son entreprise prévoit également d’organiser une journée de formation sur le bien-être mental pour le personnel de bureau, car eux aussi peuvent travailler des journées stressantes de 14 heures.

Harold Cardinal, qui travaille pour les Smoke Eaters et combat les incendies depuis l’âge de 17 ans, a déclaré avoir vu un conseiller après avoir été victime d’un accident de machine tout-terrain il y a deux ans.

« Plus vous en parlez à quelqu’un, plus ça aide », a-t-il déclaré.

Harold Cardinal est pompier forestier depuis des décennies. Il travaille actuellement pour les Saddle Lake Smoke Eaters, une compagnie de pompiers de la nation crie de Saddle Lake. (Kory Siegers/CBC)

Danny Clarke, un pompier forestier qui travaille pour Fire Wise Forest Solutions dans le sud de l’Alberta, a déclaré que les membres de l’équipage essayaient de se soutenir mutuellement lorsque la fatigue s’installait vers le huitième jour d’une tournée de 14 jours.

« Quand nous sommes ici, nous créons tous des liens et nous devenons essentiellement une famille », a-t-il déclaré.

Plus de jours de congé, changement de culture

Les agences provinciales de lutte contre les incendies de forêt en Colombie-Britannique et en Alberta ont intensifié les soutiens en santé mentale, offrant des programmes de soutien par les pairs, des conseils téléphoniques 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et une formation spécialisée en résilience.

Les recherches de Nicola Cherry, titulaire de la chaire de santé au travail du département de médecine de l’Université de l’Alberta, suggèrent que le soutien par les pairs et les débriefings peuvent être efficaces.

Elle a suivi une cohorte de pompiers envoyés à Fort McMurray en 2016 et a constaté que ceux qui travaillaient pour les services d’incendie qui fournissaient ces soutiens souffraient moins d’anxiété et de dépression que ceux qui ne le faisaient pas.

« Nous savons maintenant qu’ils fonctionnent, qu’ils sont utiles et qu’il devrait y avoir des systèmes en place pour qu’ils puissent être sollicités », a-t-elle déclaré.

Steve Lemon a déclaré que le BC Wildfire Service augmentait le nombre de jours de congé entre les tournées successives pour aider à lutter contre la fatigue à long terme. Le service s’associe également à l’Université du nord de la Colombie-Britannique pour étudier les effets des feux de forêt sur la santé mentale des travailleurs.

Lemon a déclaré que les efforts récents font une différence. La hotline de conseil a reçu en moyenne 91 appels par mois l’année dernière, contre un volume plus important d’appels plus inquiétants en 2019.

Jarret Whitbread, spécialiste de la gestion des incendies de forêt chez Alberta Wildfire, affirme que de plus en plus de personnes dans l’industrie parlent maintenant de santé mentale. (Soumis par Jarret Whitbread)

Jarret Whitbread, spécialiste de la gestion des incendies de forêt chez Alberta Wildfire, a déclaré qu’il constatait également des progrès en Alberta.

Whitbread a déclaré que de plus en plus de gens parlent maintenant de santé mentale au sein des équipes de pompiers, brisant la stigmatisation qui l’entourait dans le passé.

« La première chose que nous pouvons faire est de sensibiliser le public », a-t-il déclaré.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez éprouvez des difficultés, voici où obtenir de l’aide :