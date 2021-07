Les pompiers de Nalasopara à Mumbai accusés d’avoir piégé des serpents sauvés dans des bouteilles en plastique

Dans un incident choquant de cruauté envers les serpents, le service d’incendie de Nalasopara a été sous le feu des projecteurs après une récente allégation contre eux. Les accusations ont été portées par le gardien honoraire de la faune de Palghar, Vaishali Chawan, accusant les pompiers de cruauté envers les serpents sauvés et de ne pas les relâcher dans la nature. Ajoutant aux allégations, elle a ajouté que les serpents sauvés de la région ont été conservés dans des bouteilles en plastique pendant près d’un mois, sans qu’on leur serve de nourriture.

Dans un rapport de Midi le 18 juillet, elle a déclaré que des photos des mauvais traitements infligés aux serpents sauvés lui avaient été partagées par certains de ses amis de Nalasopara qui sauvent des serpents. Dans l’une desdites images, un serpent noir peut être vu piégé dans une bouteille en plastique où il a pondu des œufs. Les images horribles du traitement inhumain des reptiles l’ont choquée, a-t-elle déclaré aux médias.

Alors que certains d’entre eux avaient pondu des œufs dans des récipients en plastique, elle a partagé que certains souffraient de blessures par les asticots. Après les accusations, un responsable des pompiers de Nalasopara de la Vasai Virar Municipal Corporation a déclaré que les serpents capturés dans leur juridiction avaient été relâchés dans la nature au sanctuaire de faune de Tungareshwar. Exprimant son inquiétude à ce sujet, Pawan Sharma, le gardien honoraire de la faune de Thane, a déclaré qu’il existe une SOP à l’échelle de l’État disponible en ligne pour le sauvetage, le traitement, la rééducation et la libération des serpents.

Lesdits sauveteurs facturent des frais aux personnes pour le sauvetage des serpents et montrent de fausses pièces d’identité pour les tromper. Le Département des forêts prendrait des mesures contre ces sauveteurs qui prétendent qu’ils travaillent pour le département. Santosh Kank, RFO (Range Forest Officer) au Département des forêts de Thane, a précisé qu’aucune pièce d’identité de ce type n’avait été délivrée aux sauveteurs par le département et a exhorté les citoyens à se méfier de telles fraudes.

Cependant, il ne s’agit pas d’un événement isolé de cruauté envers les serpents signalé à Mumbai. Il y a presque six mois, en janvier, la tête d’un serpent à quille à carreaux était recouverte d’un préservatif. L’incident honteux a été signalé dans la région de Kandivali East à Mumbai lorsque le reptile a été repéré près de la société de logement Green Meadow dans la région. En conséquence, le reptile de deux mètres et demi de long était devenu désorienté et montrait des mouvements irréguliers dus à des difficultés respiratoires.

Le sauveteur de serpents, Mita Malvankar, a été appelé sur le site par un résident local. Selon Malvankar, l’acte honteux a été commis par quelqu’un d’expert dans le traitement des serpents, car la manipulation des serpents à quille à damier est très dangereuse en raison de leurs dents en forme d’aiguille et de leurs morsures douloureuses.

