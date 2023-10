Les pompiers de Murcie partagent une vidéo de l’incendie d’une discothèque qui a fait au moins 13 morts en Espagne

L’incendie d’une discothèque en Espagne a coûté la vie à au moins 13 personnes à Murcie, et les pompiers ont partagé des images d’eux combattant l’incendie sur les réseaux sociaux.

Les équipes d’urgence recherchent toujours des personnes portées disparues après avoir répondu tôt dimanche matin aux clubs voisins à Atalayas, la banlieue de la ville du sud-est de l’Espagne.

« Je pense que nous sommes partis 30 secondes à 1 minute avant que les alarmes ne se déclenchent et que toutes les lumières ne s’éteignent (et) les cris annonçant qu’il y avait un incendie », a déclaré à Reuters un survivant, qui n’a pas été identifié. « Cinq membres de la famille et deux amis sont portés disparus. »

La discothèque Fonda, l’une des trois discothèques voisines, aurait subi la majorité des dégâts causés par l’incendie, notamment l’effondrement de son toit. C’est là que se trouvaient les morts, selon Diego Seral, de la police nationale espagnole.

L’effondrement rend difficile la localisation des victimes. L’endroit où l’incendie s’est déclaré n’a apparemment pas encore été déterminé, mais une porte-parole de la discothèque Teatre, Maria Dolores Albellan, a déclaré aux journalistes que l’incendie avait pris son origine à La Fonda, avant de se propager aux deux clubs voisins.

Une vidéo partagée par les pompiers de Murcie montre ce qui semble être des équipes dans un bar, projetant d’intenses flammes devant elles. Le toit effondré et l’épaisse fumée sont également visibles sur les images.

L’identification des victimes devrait prendre du temps. Le nombre de morts n’a cessé d’augmenter tout au long de la journée alors que l’on enquête sur la cause de l’incendie.

Les médias espagnols rapportent que plusieurs célébrations d’anniversaire avaient lieu lorsque l’incendie s’est déclaré.

Le maire de Murcie, José Ballesta, a déclaré trois jours de deuil pour les personnes décédées. Les drapeaux ont été mis en berne devant l’hôtel de ville de Murcie.

L’incendie, qui aurait débuté vers 6 heures du matin, a été maîtrisé.

Quatre personnes ont été transportées à l’hôpital pour inhalation de fumée.