Les pompiers de l’Alaska aident à sauver un orignal coincé dans une maison

ANCHORAGE, Alaska (AP) – Les pompiers de l’Alaska ont reçu une demande d’assistance inhabituelle le week-end dernier de la part des Alaska Wildlife Troopers, mais ce n’était pas votre situation banale de chat coincé dans un arbre.

“Ils cherchaient de l’aide pour sortir un orignal d’un sous-sol”, a déclaré le capitaine Josh Thompson des services d’urgence centraux de la péninsule de Kenai.

L’orignal, que l’on estime être un taureau d’un an, a fait un faux pas en prenant son petit-déjeuner dimanche matin près d’une maison à Soldotna, à environ 240 kilomètres au sud-ouest d’Anchorage.

“Il semble que l’orignal ait essayé de manger de la végétation près de la fenêtre d’une fenêtre de sous-sol et soit tombé dedans, puis est tombé dans le sous-sol à travers la vitre”, a déclaré Thompson.

C’est là qu’il était coincé, un étage sous terre.

Un biologiste du Département de la pêche et de la chasse de l’Alaska a réussi à tranquilliser l’orignal, mais l’animal n’était pas complètement inconscient.

“Il regardait toujours autour de lui et était assis là, il ne courait tout simplement pas”, a déclaré Thompson.

Une fois sous sédation, le problème suivant consistait à faire sortir l’orignal – qui pesait au moins 500 livres (225 kilogrammes) – de la maison.

En improvisant un peu, les intervenants ont saisi une grande bâche de transport qui est généralement utilisée comme civière pour les patients humains plus grands. Une fois l’orignal en position, il a fallu six hommes pour le transporter à travers la maison et le ramener à l’extérieur.

Les photos du sauvetage du matin montrent l’orignal imperturbable, regardant simplement vers l’avant entre les deux hommes manoeuvrant le devant de la bâche dans un couloir, regardant où ils vont.

Thompson a déclaré que l’orignal a juste traîné pendant un moment après être sorti jusqu’à ce qu’un agent d’inversion du tranquillisant entre en action. Le biologiste a également traité des lacérations mineures à l’arrière des pattes de l’orignal en tombant par la fenêtre, a rapporté l’Anchorage Daily News.

Une fois que le sédatif s’est dissipé, l’orignal a apparemment fait le plein de compagnie humaine et a voulu retourner dans la nature.

“Il s’est levé et a décollé”, a déclaré Thompson.

Mark Thiessen, Associated Press