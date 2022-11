Les pompiers de DeKalb font don de 80 dindes, 1 000 $ à l’Armée du Salut pour les familles dans le besoin avant Thanksgiving – Shaw Local

DeKALB – Pour les pompiers de DeKalb, le service à la communauté ne s’arrête pas à la fin d’un quart de travail. C’est cet esprit qui a aidé les premiers intervenants de la région à donner 80 dindes et 1 000 $ à l’Armée du Salut dans le cadre de la campagne annuelle Parlons Turquie de la station de radio WLBK.

La collecte de fonds de Thanksgiving organisée par WLBK FM 98.9/AM 1360 sollicite des dons de la communauté avant Thanksgiving pour aider le garde-manger de l’Armée du Salut à préparer des paniers-repas pour les familles dans le besoin pour aider à remplir leurs tables de dîner de vacances.

“Il s’agit de redonner à la communauté”, a déclaré Noah Millard, président de la section locale 1236 des pompiers de DeKalb. “Ce que j’aime dire – et je le dis depuis que je suis impliqué dans quoi que ce soit, qui a Cela fait 17 ans que nous faisons partie de notre organisation à la section locale – il ne s’agit pas seulement de ce que nous faisons en service, c’est ce que nous faisons en dehors du service.

L’émission de radio annuelle d’une journée a eu lieu vendredi au siège local de l’organisation à but non lucratif au 830 Grove St. à DeKalb.

Millard faisait partie des pompiers de DeKalb qui ont aidé à remettre un don de 80 dindes et 1 000 $ en espèces à l’Armée du Salut dans le cadre de l’événement. Millard a déclaré que les membres du syndicat espèrent que leurs contributions contribueront grandement à promouvoir le bien.

“Évidemment, plus on est, plus on est de fous”, a déclaré Millard. « Autant de dindes, de plats et d’accompagnements qu’ils peuvent donner avec 1 000 $, comme bon leur semble. Je sais qu’ils passent par toutes ces dindes et plus encore à cette période de l’année. [I’m] en espérant juste que cela aille, évidemment, à ceux qui en ont le plus besoin.

April Alvarez, officier principal de l’Armée du Salut, a déclaré que le soutien du syndicat des pompiers signifie beaucoup.

“Nous avons eu des gens qui affluent pour demander de l’aide”, a déclaré Alvarez. « Le prix de la dinde a triplé depuis l’année dernière et les gens ont vraiment du mal à se le permettre. Ils veulent se réunir. Ils manquent d’être en famille. Beaucoup de nos gens sont très seuls. Cette période de l’année est si importante pour eux. Avoir la possibilité d’avoir une dinde, d’avoir un repas de Thanksgiving en famille signifie beaucoup.

Alvarez a déclaré qu’en l’absence de contributions telles que celles fournies par le syndicat des pompiers, l’Armée du Salut ne pouvait pas aider les familles dans la même mesure.

“Je pense que cela limiterait considérablement le nombre de personnes que nous pourrions atteindre”, a déclaré Alvarez. «Nous aurions besoin d’avoir un seuil du nombre de personnes pouvant postuler. Nous ne pourrions pas atteindre autant de nos voisins que nous le sommes. L’un des dons les plus importants que nous recevons chaque année est celui des pompiers. Chaque année, ils sont comme les meilleurs.