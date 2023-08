Les pompiers de Colombie-Britannique qui ont perdu leur maison salués pour leurs efforts désintéressés pour sauver les maisons de leurs voisins

Lorsqu’Annick deGooyer a dû quitter son domicile de West Kelowna en raison d’un ordre d’évacuation en raison d’un incendie de forêt jeudi dernier, son mari faisait partie des pompiers qui luttaient contre l’incendie.

Rob Baker fait partie de l’équipe d’environ 25 pompiers du service d’incendie de Wilson’s Landing, travaillant dans l’une des zones les plus touchées par l’incendie de forêt de McDougall Creek.

Alors que son mari aidait à sauver les maisons de leurs voisins, leur propre maison à Wilson’s Landing avait été consumée par les flammes.

DeGooyer estime que plus de la moitié des pompiers du service d’incendie de Wilson’s Landing, qui sont principalement de garde ou retraités, ont également perdu leur maison à cause d’un incendie de forêt.

« C’était une nuit horrible, mais je ne pense pas qu’ils y aient vraiment réfléchi, ils ont simplement fait ce qu’ils pouvaient, tout d’abord, pour faire sortir les gens du quartier en vue de l’évacuation.

« De toute évidence, ils faisaient juste leur travail, et les émotions peuvent probablement venir plus tard », a-t-elle déclaré à l’animateur Chris Walker à l’émission CBC. Aube Sud.

« Témoignage d’engagement et de professionnalisme »

Créé en 1984, le service d’incendie de Wilson’s Landing dessert une communauté de 175 propriétés et environ 500 résidents pendant l’été, selon le district régional du centre de l’Okanagan.

Cette unité de 25 personnes fait partie d’une force plus vaste de pompiers, comprenant ceux de divers services d’incendie municipaux de la province, travaillant jour et nuit pour protéger des centaines de propriétés, selon Jason Brolund, chef des pompiers du West Kelowna Fire and Service de secours.

Mardi, Brolund a déclaré que l’incendie de forêt de McDougall Creek avait détruit moins de 70 propriétés à West Kelowna et moins de 20 sur les terres de la Première Nation de Westbank.

DeGooyer dit qu’elle a eu une communication limitée avec Baker depuis son déploiement pour lutter contre l’incendie de McDougall Creek, mais félicite son mari et ses collègues pour leur dévouement à sauver la propriété d’autrui alors même qu’ils risquaient de perdre leur propre maison.

« Je pense simplement qu’un si petit service d’incendie connaît une nuit aussi horrible et des pertes aussi élevées, et [given that] ce ne sont pas des pompiers professionnels, c’est vraiment un témoignage de leur engagement et de leur professionnalisme.

« Je suis fière d’eux tous », a-t-elle déclaré.

Don Bennison, l’ancien chef du service d’incendie de Wilson’s Landing, a également été évacué de son domicile dans le quartier. Il estime qu’environ huit pompiers du district de secours incendie North Westside de West Kelowna, qui comprend Wilson’s Landing, ont perdu leur maison à cause de l’incendie de forêt.

« C’est une question difficile : nous ne savons pas si nous aurons assez de ces pompiers ». [being] capable d’avoir [their] propriétés reconstruites », a déclaré Bennison.

Don Bennison, évacué de West Kelowna, qui était auparavant chef du service d’incendie de Wilson’s Landing, a déclaré que huit pompiers travaillant dans le district de secours en cas d’incendie de North Westside, qui comprend Wilson’s Landing, ont perdu leur maison à cause d’un incendie de forêt. (Brady Strachan/CBC)

Cependant, DeGooyer garde espoir que leur maison vieille de 20 ans pourra être reconstruite un jour.

« Je ne pense vraiment pas qu’il soit utile de s’attarder sur ce que nous avons perdu. Nous avons beaucoup de progrès à faire. Nous allons reconstruire et les choses peuvent être remplacées.

« Nous avons une assurance et tout ira bien. »