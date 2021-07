Les pompiers de Cincinnati sauvent le chien Gertie coincé dans des murs en béton

Un chien porté disparu depuis cinq jours a été retrouvé dimanche après que les pompiers l’ont sauvé d’être coincé entre deux murs de béton.

Le chien, Gertie, a disparu mardi après que la propriétaire Connie Frick a dit à WXIX que son chien s’était enfui dans les bois et n’était pas revenu. Elle a fait des affiches pour le chien disparu et les a mises dans son quartier. Dimanche matin, un propriétaire voisin a entendu des cris de chien venant du mur de son garage et a appelé les pompiers de Cincinnati.

Lorsque les pompiers sont arrivés à la maison, ils ont découvert que Gertie était tombée dans une crevasse, ce qui a fait que le chien s’est coincé entre des murs en béton, selon WKRC.

« Il n’y avait aucun moyen de sortir le chien de la crevasse et il a donc été déterminé qu’ils devraient percer le mur de blocs de béton avec des scies et un marteau », a déclaré le service d’incendie de Cincinnati dans un communiqué. Les pompiers ont posté une vidéo du sauvetage sur Facebook.

« Cette course s’est terminée par de joyeuses retrouvailles et un travail bien fait par Truck 20! » le post lu.

L’effort de sauvetage a duré environ 10 minutes avant que Gertie ne soit secourue par la pompier Jenny Adkins et retrouve ses propriétaires. Selon le service d’incendie de Cincinnati, cela a également entraîné des dommages d’une valeur d’environ 1 000 $. Le ministère pense que Gertie est restée coincée dans le mur pendant tout le temps où elle a disparu.

Frick a déclaré à WXIX que son chien n’avait aucune blessure visible mais semblait fatigué.

« C’était tellement mignon, juste en remuant cette petite queue nub, et elle était tellement, elle était tellement excitée », a déclaré Frick.

Suivez Jordan Mendoza sur Twitter : @jord_mendoza.