Les pompiers de Castlegar répondent au 5e incendie suspect cette semaine

Le service d’incendie de Castlegar a éteint son cinquième incendie suspect en moins d’une semaine.

Vers 8 h 30 vendredi, un voisin vigilant a signalé un incendie sur la rive du fleuve en face de l’île de Zuckerburg, près du pont suspendu.

Lorsque les pompiers sont arrivés sur les lieux, le feu de broussailles mesurait environ six mètres sur six mètres. Les pompiers ont rapidement déployé des lances et maîtrisé le feu avant qu’il ne se propage davantage.

L’incendie suspect a été signalé vers 8 h 30 le vendredi 4 août près de l’île de Zuckerburg. Photo: Betsy Kline

Le chef adjoint Nick Ahlfeld a confirmé que l’incendie est actuellement considéré comme suspect. Personne ne se trouvait près du lieu de l’incendie et les voisins n’ont vu personne venir ou sortir du secteur.

CFD a répondu à sept incendies suspects au mois de juillet. Y compris un feu de forêt du 30 juillet à Fairview qui a atteint environ 100 mètres sur 200 mètres.

La GRC de Castlegar a identifié une « personne d’intérêt » relativement à un certain nombre d’incendies suspects dans la région de Castlegar au cours des derniers mois. Mais il n’est pas clair si cet incendie est lié à l’un des autres.

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter

Arsoncastlegar