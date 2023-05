Les pompiers critiquent les coupes dans les équipes d’attaque aérienne de l’Alberta alors que la bataille contre les incendies de forêt se poursuit

D’anciens membres d’une équipe d’élite de lutte contre les incendies de forêt en Alberta affirment que les compressions budgétaires du gouvernement ont laissé la province lutter contre ses incendies actuels en désavantage numérique.

« Nous aurions pu faire la différence », a déclaré Jordan Erlandson, un ancien membre de l’équipe Rapattack de l’Alberta.

Ces pompiers ont été entraînés à descendre en rappel des hélicoptères pour s’attaquer aux incendies de forêt alors qu’ils ne couvraient encore que quelques hectares. Lorsqu’une tempête déclenchait plusieurs incendies, ils pouvaient les éteindre avant qu’ils ne fusionnent. Ils ont également dégagé des espaces d’atterrissage pour que d’autres hélicoptères puissent faire venir des équipages et du matériel.

Ce programme comptait autrefois 63 pompiers stationnés dans toute la province, notamment à Edson, Fox Creek et Lac La Biche – des communautés maintenant menacées par l’une des premières saisons d’incendie les plus occupées de l’histoire de la province.

Mais ce programme a été coupé en 2019 par le gouvernement conservateur uni.

« Ils nous ont dit que le programme avait été éliminé », a déclaré l’ancien membre Adam Clyne. « Ils ont juste dit budget. »

L’économie a été de 1,4 million de dollars. Le budget provincial des feux de forêt pour 2019 était d’environ 117 millions de dollars.

À l’époque, Devin Dreeshen, alors ministre de l’Agriculture et des Forêts, a déclaré que ces pompiers ne passaient que 2% du temps à descendre en rappel depuis des hélicoptères et passaient le reste du temps à combattre les incendies de forêt au sol. Ce chiffre est basé sur le nombre de fois que les techniques de rappel ont été utilisées dans la moyenne de plus de 1 400 incendies en Alberta de 2014 à 2018.

Dreeshen a déclaré à l’époque que ces chiffres suggéraient que les compétences des rapattaquants étaient mieux utilisées depuis le sol.

Cependant, des documents obtenus en vertu de la législation sur la liberté d’information et fournis à La Presse canadienne suggèrent que Dreeshen a minimisé l’importance d’une attaque aérienne.

Ces documents, issus de communications internes du gouvernement, suggèrent que des équipes de rappel ont été appelées environ 100 fois par an entre 2014 et 2018. Elles ont été forcées de descendre en rappel dans un incendie environ 23 fois par an.

« Il s’agit d’une évaluation des incendies de forêt auxquels des équipes de rappel ont été déployées et auxquelles il n’y avait aucun autre moyen possible d’accéder », a déclaré un e-mail d’un forestier du gouvernement.

Des résidents et un camion-citerne tentent d’éteindre les points chauds d’une maison incendiée près de Shining Bank, en Alberta. Mardi matin, 88 incendies de forêt brûlaient en Alberta, dont 20 étaient hors de contrôle. (Kory Siegers/CBC)

La porte-parole du gouvernement, Leanne Niblock, a déclaré que l’Alberta disposait d’autres moyens pour lutter contre les incendies à distance, notamment en sortant d’un hélicoptère en vol stationnaire et en marchant depuis la route la plus proche.

« Nous continuons de faire tout ce que nous pouvons pour lutter contre ces incendies et assurer la sécurité des Albertains, de leurs biens et de leurs maisons », a-t-elle déclaré dans un courriel.

L’Alberta avait initialement prévu de remplacer les équipes de Rapattack en suspendant des pompiers sous des hélicoptères volants et en les déposant sur le site de l’incendie. Transports Canada a bloqué ce plan, disant qu’il était trop dangereux.

Les documents de l’Alberta reconnaissent que battre à travers la brousse pour se rendre aux points chauds et dégager les aires d’atterrissage coûterait du temps.

« Ces activités peuvent être effectuées par d’autres équipes formées en atterrissant ou en se rendant à un endroit proche et en conduisant », indique une note d’un forestier du gouvernement. « De toute évidence, cela prendra du temps supplémentaire. »

« Certainement raté »

Erlandson a souligné que les équipes de rappel sautent parfois plusieurs fois dans le même feu dans le cadre d’une grande campagne. Il estime que les équipes ont sauté 20 fois par incendie et probablement plus de 100 fois sur l’incendie qui a rasé des parties de Fort McMurray en 2016.

De plus, la descente en rappel reste l’un des moyens les plus rapides et les plus sûrs d’entrer dans la brousse épaisse, le muskeg et la forêt dense. Cela permet également aux pompiers de se mettre directement au travail au lieu de traîner par terre avec de l’équipement lourd.

« De cette façon, nous n’avons pas de pompiers qui sont mis en sac au moment où ils atteignent la ligne de feu », a déclaré Clyne.

Mais il ne s’agissait pas uniquement de sauter.

« Le rappel n’était qu’un outil », a écrit Erlandson dans un e-mail. « D’autres outils comprenaient des pompes plus grosses, des hélicoptères plus gros, des seaux plus gros sur l’hélicoptère, des équipes plus grosses, plus de tuyaux, plus de scies et plus d’expérience. »

Pendant ce temps, l’Alberta est aux prises avec une saison des incendies qui comptait environ 100 incendies actifs lundi. Environ 29 000 personnes ont reçu l’ordre de quitter leur domicile dans plusieurs communautés, bien qu’un ordre d’évacuation ait été levé dimanche soir pour Edson, une ville d’environ 8 400 habitants à l’ouest d’Edmonton.

« Nous aurions attrapé certains d’entre eux quand ils étaient petits », a déclaré Erlandson.

Les rapassakers auraient pu aider, a déclaré Ryan Kalmanovitch, un pompier sous contrat qui lutte actuellement contre les incendies près d’Edson.

« Ils nous manquent définitivement », a-t-il déclaré.

Kalmanovitch a déclaré lundi que même les jours relativement calmes, les rapattaquants pourraient aider à mettre le feu aux périmètres et à éteindre les points chauds.

« Ils seraient en mesure d’agir alors qu’ils sont petits et cela nous permettrait de ne pas détourner les ressources », a-t-il déclaré. « Ils seraient absolument utiles, peut-être plus que d’autres équipages. »

L’Alberta devrait connaître des incendies de forêt plus importants et plus intenses à mesure que le changement climatique allonge la saison des incendies et assèche les combustibles dans la forêt. Tôt ou tard, l’Alberta allait connaître un printemps comme celui qu’elle connaît actuellement.

« Cela va coûter cher aux contribuables à long terme », a déclaré Clyne. « Ce printemps est un excellent exemple. »