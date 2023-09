Les pompiers craignent que les produits chimiques toxiques contenus dans leur équipement ne contribuent aux cas de cancer

BOSTON (AP) — Le pompier de Boston, Daniel Ranahan, avait entendu parler de collègues atteints d’un cancer, mais il a été stupéfait lorsque les médecins ont découvert une tumeur dans sa poitrine.

Il n’avait que 30 ans et travaillait pour les pompiers de Boston depuis moins d’une décennie. Mais alors qu’il enquêtait sur son diagnostic de lymphome de Hodgkin en octobre 2020 et cherchait un traitement efficace, il a appris que lui et d’autres portaient des équipements contenant le composé industriel toxique PFAS.

« On entend toujours parler des dangers. Vous ne pensez jamais que ce sera vous », a déclaré Ranahan, qui a arrêté de travailler à cause du cancer et fait partie des milliers de pompiers à travers le pays qui ont poursuivi les fabricants de PFAS et les entreprises qui fabriquent des équipements de lutte contre l’incendie et de la mousse, réclamant des dommages-intérêts pour leur exposition.

« Ces gars-là mettent cela en œuvre jour après jour pour protéger les quartiers et partout où ils travaillent », a-t-il déclaré. L’Associated Press n’a pas eu accès à ses médecins en raison du litige en cours, ce qui rend difficile la vérification indépendante de ses affirmations.

Les manteaux et pantalons multicouches portés par les pompiers sont devenus le dernier champ de bataille contre les PFAS, ou substances per- et polyfluoroalkyles. On le trouve dans tout, des emballages alimentaires aux vêtements, et il est associé à des problèmes de santé, notamment plusieurs types de cancer. En mars, l’Environmental Protection Agency a proposé pour la première fois des limites sur les produits chimiques présents dans l’eau potable.

La nouvelle selon laquelle des composés PFAS se trouvent dans leur équipement – ​​principalement destinés à repousser l’eau et les contaminants comme l’huile et à prévenir les brûlures liées à l’humidité – inquiète les pompiers.

L’Association internationale des pompiers ou IAFF affirme que le cancer a remplacé les maladies cardiaques comme principale cause de décès dans l’exercice de leurs fonctions. Il a été démontré que les pompiers courent un risque plus élevé que la population générale de contracter plusieurs types de cancer.

Les pompiers sont exposés à une longue liste de substances cancérigènes provenant d’incendies brûlant plus fort et plus rapidement que jamais – souvent en raison de l’augmentation des produits pétroliers dans les maisons. Mais à mesure qu’ils en apprennent davantage sur les PFAS, les pompiers soupçonnent que leur équipement de protection individuelle ou leur EPI les rend malades.

« Nous ne savions pas que l’équipement que nous enfilions chaque jour était essentiellement chargé de PFAS », a déclaré le président général de l’AIP, Edward Kelly, qui a été élu en 2021 dans le cadre d’une campagne visant en partie à lutter contre les dangers des PFAS dans les équipements.

Sam Dillon, président de la section locale 718 des pompiers de Boston, a déclaré que le syndicat devait agir.

« Lorsque nous le décomposons, le problème devient très simple », a-t-il déclaré. « Il existe des preuves scientifiques selon lesquelles les PFAS sont un cancérigène connu. Il existe également des preuves scientifiques selon lesquelles les PFAS se trouvent dans les équipements de protection que portent les pompiers. Ainsi, lorsqu’on nous signale la présence d’un cancérigène connu dans l’ensemble de protection que portent nos membres, le syndicat s’inquiète gravement et il est de notre devoir de résoudre ce problème.

L’un des défendeurs dans les poursuites, 3M Co., a déclaré dans un communiqué qu’il « fabriquait une variété d’équipements de protection individuelle qui répondent aux normes reconnues à l’échelle nationale pour aider à protéger les premiers intervenants confrontés à des environnements à haut risque ». L’année dernière, la société a annoncé qu’elle cesserait de fabriquer des PFAS d’ici la fin de 2025 et qu’elle s’efforcerait de cesser d’utiliser ces produits chimiques dans ses produits.

Un autre défendeur, WL Gore & Associates, affirme que le composé PFAS PTFE utilisé dans ses vêtements est non toxique et sans danger.

« Sur la base de l’ensemble des données scientifiques disponibles et fiables, Gore conclut que ses produits de lutte contre les incendies ne sont pas à l’origine de cancers affectant les pompiers, qui, de par la nature de leur travail important, sont parfois exposés à des produits chimiques cancérigènes provenant d’incendies », a déclaré la porte-parole de l’entreprise, Amy Calhoun. .

L’American Chemistry Council a déclaré dans un communiqué que « les matériaux à base de PFAS sont les seules options viables pour certains équipements clés qui répondent aux propriétés de performance vitales requises pour les équipements de lutte contre les incendies ».

PRÉOCCUPATIONS ACCRUES CONCERNANT L’ÉQUIPEMENT

Le PFAS est en marche depuis des décennies. Mais l’épouse du lieutenant des pompiers à la retraite de Worcester, dans le Massachusetts, Paul Cotter, atteint d’un cancer, a fait part de ses inquiétudes concernant les PFAS dans leurs équipements en 2016. Jusque-là, de nombreux pompiers n’avaient pas entendu parler des PFAS ou ne savaient pas qu’ils étaient dans leur équipement.

Les fabricants d’équipements ont déclaré à Diane Cotter qu’il n’y avait que des traces de PFAS et que c’était sans danger. « J’ai été attaquée par des pompiers alors que j’évoquais l’idée que les produits chimiques contenus dans les équipements pourraient provoquer le cancer », a-t-elle déclaré.

Cotter a envoyé des correctifs d’équipement à Graham Peaslee, un professeur de l’Université de Notre Dame qui étudie les PFAS, pour des tests.

«Il était chargé de PFAS. Ce fut le premier moment révélateur qu’il pourrait y avoir plus que de simples quantités de traces », a déclaré Peaslee, qui a également trouvé les produits chimiques sur des gants et dans la poussière des pompiers.

« Ils se détachent et présentent des risques », a-t-il déclaré.

Courtney Carignan, scientifique en exposition et épidémiologiste à la Michigan State University, a déclaré avoir trouvé des niveaux de PFAS deux fois supérieurs à ceux de la population générale dans le sang de plus de la moitié des 18 pompiers qu’elle a testés à Nantucket et Fall River, Massachusetts. Elle a également découvert que les PFAS contenus dans les équipements avaient été transférés sur la peau des pompiers.

Mais Carignan étudie toujours dans quelle mesure l’équipement a contribué à l’augmentation des niveaux de PFAS dans le sang et si l’exposition aux PFAS peut causer ou contribuer au cancer.

«Même si nous savons que les PFAS sont présents, nous ne savons toujours pas à quel point cela représente une exposition», a-t-elle déclaré.

LES POMPIERS AGISSENT

La révélation de la présence de PFAS dans les équipements a déclenché une campagne de la part des pompiers pour trouver des alternatives plus sûres et tenir les entreprises responsables.

Les poursuites intentées au nom des pompiers font valoir qu’ils ont été exposés à des niveaux importants de PFAS et que les entreprises savaient que l’équipement contenait des PFAS et que cela pouvait causer de graves problèmes de santé. Les poursuites allèguent également que les entreprises ont présenté à tort leurs produits comme étant sûrs.

L’IAFF, qui représente plus de 340 000 pompiers américains et canadiens, a décidé en 2021 de ne plus accepter de parrainages ou de publicité de l’industrie chimique et de s’opposer aux PFAS dans les tenues de participation. Un projet de loi du Congrès présenté en juillet accélérerait la recherche d’alternatives plus sûres et soutiendrait la formation des pompiers pour réduire l’exposition aux équipements existants.

Sept États, dont Washington, le New Hampshire et New York, ont adopté des projets de loi exigeant que les entreprises divulguent les PFAS contenus dans leurs équipements, selon Safer States, une coalition de groupes de santé environnementale. Plusieurs autres États ont introduit ou adopté des projets de loi cette année qui fournissent des fonds pour acheter des équipements sans PFAS ou interdisent la fabrication ou la vente d’équipements contenant des produits chimiques, selon Emily Sampson, analyste des politiques environnementales à la Conférence nationale des législatures des États.

PAS DE RÉSOLUTION FACILE

Pour la plupart des services d’incendie, il n’existe pas de solution simple. Le remplacement du matériel coûte cher – un jeu peut coûter plus de 4 000 $ – et trouver des alternatives s’est avéré difficile. Certaines entreprises font la promotion d’une couche externe sans PFAS, mais cela ne résout pas le problème car les deux autres couches contiennent toujours des PFAS, a indiqué l’IAFF.

Parmi les obstacles, selon un procès intenté par l’IAFF en mars, il y a le fait que la norme de la National Fire Protection Association ou NFPA pour les équipements ne peut être respectée qu’avec des matériaux infusés de PFAS. La poursuite accuse la NFPA de travailler avec plusieurs fabricants d’équipements pour maintenir cette exigence. Elle demande des dommages-intérêts et la fin de la norme.

Chris Dubay, vice-président et ingénieur en chef de la NFPA, a déclaré dans un communiqué que la norme « ne spécifie ni n’exige l’utilisation de matériaux, produits chimiques ou traitements particuliers pour cet équipement ». Il a déclaré que le groupe n’avait « aucun accord ou relation spécial avec une entreprise ou une organisation » dans l’élaboration de normes.

« Les fabricants qui produisent cet équipement doivent aux services d’incendie de trouver une alternative », a déclaré le chef des pompiers de Brockton, Brian Nardelli, qui a entendu parler d’entreprises faisant la promotion d’équipements contenant moins de PFAS, mais hésite à l’acheter pour son service de 231 membres. sans plus de preuve.

Au lieu de cela, son service tente de limiter l’exposition des pompiers aux équipements qui font partie intégrante de leur identité. Ils l’emporteraient partout, y compris lors d’événements caritatifs. Désormais, Brockton décourage les pompiers de porter des vêtements de participation dans les locaux d’habitation et les encourage à les laver après les incendies. Il est stocké dans les camions et ne doit être porté que lors d’appels graves comme les incendies et les accidents de voiture.

« Les gars ont vu tous ceux qui ont attrapé le cancer, des gars mourir du cancer », a déclaré William Hill, président de la section locale 144 des pompiers de Brockton, qui a été traité avec succès pour un cancer des testicules. « Lorsqu’on leur dit que les PFAS sont en préparation, les hommes ne veulent pas prendre le risque d’être surexposés. »

La couverture climatique et environnementale d’Associated Press reçoit le soutien de plusieurs fondations privées. En savoir plus sur l’initiative climatique d’AP ici. L’AP est seul responsable de tout le contenu.

Michael Casey, Associated Press