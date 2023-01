Les pompiers courent vers un danger mortel. Mais le gouvernement britannique nous a même poussés à nos limites | Matt Rack

Fles pompiers ont voté en faveur d’une grève pour un salaire équitable, et les chiffres parlent d’eux-mêmes. Avec 88 % de nos membres qui ont voté « oui » sur un taux de participation de 73 %, le syndicat des pompiers a un mandat emphatique pour l’action revendicative. En Irlande du Nord, le résultat a été encore plus important avec un remarquable vote de 94 % pour la grève.

Dans un effort pour résoudre le conflit, nous avons donné au gouvernement et aux employeurs une fenêtre de 10 jours pour faire une offre décente. S’ils ne le font pas, nous procéderons à la première grève des pompiers à l’échelle nationale en 20 ans.

On entend beaucoup parler de l’héroïsme des pompiers de la part des politiciens. Après la tragédie de la Grenfell Tower, la première ministre de l’époque, Theresa May loué leur « courage et leur dévouement [which] tellement inspiré la nation ». Alors que les températures montaient en flèche l’été dernier, Boris Johnson Souligné “le travail héroïque des pompiers face à l’impact continu de la canicule”. En tant que travailleurs clés, les pompiers ont été applaudis comme des «héros Covid».

Et pourtant, lorsqu’il s’agit de salaires équitables et de conditions de travail sûres, ceux qui sont au pouvoir se taisent.

Les applaudissements et les paroles chaleureuses ne remplacent pas un investissement adéquat. Depuis 2010, le pompier moyen a perdu au moins 12 % de la valeur de sa paie. Au cours de la même période, un emploi sur cinq dans le service d’incendie a été réduit, le laissant surchargé et parfois dangereusement en sous-effectif. Les coupes ont entraîné la fermeture de stations, moins de pompiers et des temps de réponse de plus en plus lents aux urgences. L’année dernière, avec une inflation à deux chiffres et des factures d’énergie en flèche, on nous a proposé une augmentation de salaire de 5 %, ce qui aurait représenté une nouvelle réduction de salaire en termes réels. De nombreux pompiers se retrouvent aujourd’hui dans une situation financière précaire.

Les gens se joignent au service d’incendie parce qu’ils veulent aider les gens et servir leur communauté. Nos membres risquent leur santé pour faire le travail qu’ils aiment. Ce mois-ci, nous recherche publiée montrant que les pompiers sont beaucoup plus susceptibles de développer un cancer que la population générale – et ils le développent à un plus jeune âge.

La grève est une affaire sérieuse et ce n’est pas une décision que nous avons prise à la légère. Tout coup de feu entraînera une perturbation majeure du service. Comme l’a rapporté le Guardian, cela pourrait signifier le retour des troupes dans les rues d’Irlande du Nord pour la première fois depuis 2007. Mais la responsabilité de cette situation incombe entièrement au gouvernement et aux employeurs. Nous avons enregistré une réclamation salariale en mai 2022 et depuis, nous réclamons un règlement négocié. Si nous faisons la grève, ce sera parce que nous y avons été forcés par un gouvernement qui n’écoutera tout simplement pas.

Au lieu de négocier avec les fonctionnaires, le gouvernement cherche à utiliser la loi pour persécuter le syndicalisme. Le Royaume-Uni a déjà les lois antisyndicales les plus draconiennes et autoritaires d’Europe. La loi est conçue pour aider les patrons et le gouvernement et saper toute réponse des travailleurs ; nos salaires en ont beaucoup souffert. Faire grève ici prend des mois de travail minutieux, qui est souvent saboté par des seuils de participation et des subtilités juridiques. Nous avons maintenant l’absurdité des ministres introduisant de nouveaux pouvoirs pour imposer unilatéralement des niveaux de service minimum pendant les grèves, alors que le NHS et le service d’incendie et de secours ne peuvent souvent pas maintenir un service décent un jour ordinaire – précisément à cause des coupes imposées par ce gouvernement.

Tout aussi absurde est l’idée que le Royaume-Uni ne peut pas se permettre des salaires décents pour tout le monde. La semaine dernière, le National Audit Office a rapporté que le gouvernement avait gaspillé 15 milliards de livres sterling en EPI et fournitures Covid inutilisés pendant la pandémie. Selon l’Institute for Fiscal Studies, cet argent couvrirait facilement le coût d’une augmentation de salaire supérieure à l’inflation dans le secteur public. Pendant ce temps, le Royaume-Uni abrite désormais un nombre record de 177 milliardaires, avec une richesse combinée de 653 milliards de livres sterling. Cet argent représente plus de quatre fois le budget annuel du NHS. Il financerait le service britannique d’incendie et de sauvetage pendant deux siècles.

Que nous ayons des salaires décents et des services publics de qualité est une question de priorités politiques. Je suis fier que le syndicat des pompiers fasse partie d’un mouvement ouvrier plus large qui lutte pour les droits des travailleurs. Nous nous mobiliserons cette semaine derrière la journée d’action du TUC contre la nouvelle législation anti-grève, et nos membres montreront leur solidarité sur les piquets de grève, comme ils l’ont fait tout au long de cette vague d’actions revendicatives. Dans les semaines et les mois à venir, nous approfondirons nos liens de solidarité avec les communautés et les campagnes luttant pour un salaire décent et des services publics pour tous, et contre les attaques des conservateurs contre les travailleurs et leurs tentatives de diviser pour régner.

En votant pour la grève, les pompiers ont envoyé un message sans ambiguïté au gouvernement : nous avons besoin d’un accord salarial équitable, et nous nous battrons pour l’obtenir s’il le faut. Avec un mandat d’action aussi écrasant, je peux dire avec confiance que nos membres sont solides et unis. Vote par YouGov en décembre a montré un soutien écrasant à l’action de grève des pompiers, le public l’approuvant à près de deux contre un. Notre objectif est toujours de résoudre ce conflit sans grève. Le gouvernement et nos employeurs ont 10 jours pour présenter une offre sur laquelle nous pourrons consulter nos membres de façon réaliste. La balle est dans leur cour. Nous restons fermes.