Les pompiers continuent de lutter contre les incendies dans tout le Connecticut alors que le gouverneur déclare l’état d’urgence et restreint les incendies.

Les pompiers continuent de lutter contre les incendies de forêt dans tout le Connecticut. état d’urgence a été déclaré en raison de conditions météorologiques extrêmement sèches.

L’incendie d’Hawthornesur le mont Lamentation à Berlin, s’est étendu et est désormais estimé à environ 107 acres. Les équipes s’efforcent de maîtriser et d’éteindre l’incendie depuis qu’il a débuté lundi soir.

L’incendie, qui a débuté sur une superficie estimée à 10 à 15 acres, a coûté la vie au pompier de Wethersfield. Robert Sharkevich Sr. Mardi, après que l’UTV dans lequel il roulait s’est renversé en gravissant une pente rocheuse raide. Les funérailles du pompier décédé est prévu lundi à Hartford.

La Garde nationale du Connecticut et un hélicoptère forestier du Maine ont continué à larguer de l’eau sur le feu depuis les airs. Les responsables ont déclaré que des équipes du Rhode Island et du New Hampshire étaient également sur place pour apporter leur aide. Au total, 127 000 gallons d’eau de Silver Lake ont été déversés sur l’incendie, ont annoncé samedi les autorités.

« Nous avons bien progressé sur les parties nord de l’incendie et les équipes travaillent toujours pour s’assurer que l’incendie ne se déclare pas », a déclaré le chef des pompiers de Berlin, John Massirio, lors d’une conférence de presse samedi matin. « Le côté sud a connu une certaine reprise de l’activité. Nous remarquons des incendies se propageant vers la zone du parc Giuffrida à Meriden. Nous disposons d’un énorme contingent de ressources, de personnel et d’équipements dans ce domaine.

Mais malgré les efforts, les responsables ont déclaré que les randonneurs, les quads, les drones privés et les avions avaient continuellement interrompu les opérations aériennes au cours des derniers jours. Une restriction temporaire des vols au-dessus de la zone est en vigueur depuis lundi. Samedi, les responsables ont déclaré que la zone d’exclusion aérienne s’était étendue pour couvrir le parc Giuffrida à Meriden et Silver Lake à Meriden et Berlin. Ces zones restent fermées au public.

Samedi, l’État Département de l’énergie et de la protection de l’environnement annoncé une interdiction sur l’utilisation de grils extérieurs, de foyers, de feux de camp et l’utilisation de flammes dans tous les parcs d’État, forêts et zones de gestion de la faune. Les autorités affirment que les étincelles provenant d’un feu de camp situé sur une falaise ont provoqué l’incendie actuel de Hawthorne. La police d’État a annoncé jeudi qu’elle enquêtait sur les causes de l’incendie.

« Ces conditions représentent une menace réelle et immédiate pour les communautés du Connecticut. Nous avons besoin que chaque résident et visiteur comprenne que leurs actions ont un impact direct sur la sécurité de leurs voisins, des pompiers et des espaces naturels », a déclaré la commissaire du DEEP, Katie Dykes. « En soutien à la déclaration d’urgence du gouverneur Lamont, nous interdisons les brûlages extérieurs dans nos parcs et forêts d’État pour aider à empêcher le déclenchement de nouveaux incendies. Prendre cette mesure aujourd’hui pourrait sauver des vies.

L’interdiction fait suite à celle du gouverneur Lamont déclaration de l’état d’urgence dans tout le Connecticut en raison de conditions météorologiques dangereuses en matière d’incendie.

« Au cours des deux derniers mois, le Connecticut a connu des conditions extrêmement sèches et un manque de pluie, ce qui a accru le risque d’incendie et provoqué le déclenchement de plusieurs incendies dans tout l’État », a déclaré Lamont dans un communiqué vendredi. « Le dépôt de cette déclaration contribuera à fournir aux responsables de la gestion des urgences de l’État et locaux les outils nécessaires pour surveiller et limiter la menace d’incendies potentiels, répondre aux incendies actifs et répondre à tout incendie supplémentaire qui pourrait se déclarer.

Le Connecticut reste exposé à un risque d’incendie très élevé à extrême, et aucune pluie n’est prévue au cours de la semaine prochaine pour atténuer les conditions, selon les responsables du DEEP. Les rafales de vent causent également des problèmes car les flammes se propagent plus rapidement. Les vents devraient souffler entre 5 et 15 mph avec des rafales allant jusqu’à 30 mph jusqu’à samedi soir.

« La météo affecte l’incendie de Hawthorne dans la mesure où il y a du carburant devant lui et du vent derrière lui », a déclaré Tom Trask, superviseur de la protection des forêts au DEEP de l’État. « Cela fait tomber des débris de feuilles des arbres sur le sol et sauter nos lignes de confinement et rouler très rapidement. »

Les pompiers continuent de lutter contre de petits feux de brousse dans tout l’État en raison des conditions sèches. Le DEEP de l’État a déclaré qu’il surveillait les points chauds actifs et effectuait la maintenance du périmètre dans plusieurs villes.

L’un des incendies de forêt les plus importants qui a été rapidement éteint s’est produit à Vernon, au 183 Reservoir Road, où environ 9 acres de forêt ont brûlé.

« L’incendie a été maîtrisé en seulement trois heures environ », a déclaré le service d’incendie de Vernon dans un communiqué. Publication Facebook. « Les équipes sont restées sur place pendant encore plusieurs heures. Le feu continue de couver et de produire de la fumée, mais son périmètre est sécurisé.

À East Lyme, les pompiers ont déclaré avoir réussi à éteindre rapidement un feu de brousse qui a brûlé environ 5 acres de terrain près de la I-95 en direction nord à la sortie 73 sur Society Road jeudi. La rampe a été fermée vendredi en raison des efforts continus de lutte contre les incendies.

« Excellent travail de la part de nos équipes de pompiers d’East Lyme, et un grand merci aux départements de Waterford, Lyme, Old Lyme, Montville, Chesterfield et Old Saybrook pour leur aide. Dormez bien, tout le monde ! La sécurité publique d’East Lyme a déclaré dans une publication sur Facebook.

Pour réduire les risques d’incendie, DEEP recommande les mesures de sécurité suivantes :

Les feux sur le domaine public sont désormais interdits : N’utilisez pas de feux de camp, de grils ou toute autre flamme nue. Encore une fois, l’interdiction annoncée aujourd’hui interdit l’utilisation de grils extérieurs, de foyers et de feux de camp, ainsi que l’allumage et l’utilisation de flammes à l’extérieur dans tous les parcs d’État, forêts et zones de gestion de la faune. Cette interdiction inclut le tabagisme et l’utilisation de briquets à l’extérieur.

Éteindre correctement les matières fumantes : Assurez-vous que toutes les cigarettes et articles similaires sont complètement éteints avant de les jeter.

Évitez les équipements pouvant déclencher des incendies : Évitez d’utiliser des VTT, des tronçonneuses ou tout autre équipement dans les zones sèches.

Si vous observez un incendie de forêt, appelez immédiatement le 911 et indiquez l’emplacement à la dépêche d’urgence. Il est essentiel de signaler en temps opportun les incendies avant qu’ils ne se propagent davantage.

Pour plus d’informations sur les risques d’incendie et la prévention des incendies de forêt, visitez le page de prévention des incendies de forêt de l’État sur le Site Web PROFONDE ou contactez la hotline DEEP pour les risques d’incendie au (860) 424-3929.

Stephen Underwood peut être contacté à [email protected]