Les pompiers combattent les incendies de forêt au Portugal alors que l’Espagne voisine étouffe sous une chaleur de 40 ° C

Plus de 1 000 pompiers luttent contre une série d’incendies de forêt au Portugal alors que ce pays et l’Espagne voisine connaissent plusieurs jours de chaleur estivale extrême, avec des températures dans de nombreuses régions dépassant les 40 ° C.

Trois incendies majeurs ont fait rage au Portugal mardi, le plus important dans le sud-ouest près de la ville d’Odemira, où lundi environ 1 400 personnes ont été évacuées des villages et d’un camping par précaution. Ils rentraient progressivement chez eux mardi.

Le Service national de la protection civile a déclaré qu’environ 1 000 pompiers, 320 véhicules et neuf avions avaient été déployés sur cet incendie mardi. Il a jusqu’à présent brûlé environ 7 000 hectares.

La récente vague d’incendies de forêt est survenue alors que les températures ont augmenté. Lundi, la ville de Santarem, à environ 80 kilomètres au nord-est de Lisbonne, la capitale du Portugal, a enregistré la température la plus élevée de l’année à 46,4 °C.

Les températures devraient chuter dans tout le pays à partir de mardi, même si elles resteront pour la plupart au-dessus de 30 ° C.

Un touriste boit de l’eau lors d’une vague de chaleur à Madrid, en Espagne, mardi. (Susana Vera/Reuters)

Les températures continuent de grimper en Espagne

L’Espagne s’en sort mieux avec ses incendies de forêt cette semaine malgré les températures élevées lors de la troisième vague de chaleur du pays cet été.

Les responsables ont déclaré que trois incendies qui se sont déclarés au cours du week-end ont été maîtrisés ou ont été éteints mardi.

Le plus grand incendie, dans le nord-est, a brûlé environ 600 hectares et a nécessité l’évacuation de 150 personnes.

Le seul incendie hors de contrôle en Espagne se situe dans le sud-ouest près de la frontière portugaise. Une vingtaine de personnes dans deux auberges rurales ont été évacuées. Des vents forts auraient compliqué les efforts de lutte contre les incendies.

L’agence météorologique espagnole AEMET a déclaré que les températures continueraient d’augmenter au moins jusqu’à vendredi, certaines régions de la région sud de l’Andalousie atteignant 44 ° C.

Une sécheresse en Espagne au cours des deux dernières années a entraîné des restrictions d’eau dans plusieurs régions du pays.

Le ministère espagnol de la transition écologique a déclaré mardi que les réservoirs à l’échelle nationale étaient à 41% de leur capacité en raison des températures élevées et du grave manque de pluie.