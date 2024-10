Les pompiers canadiens s’excusent pour les costumes du KKK (PHOTOS) — RT World News

Les pompiers qui ont laissé entrer les invités cagoulés dans leur fête disent qu’être accusé de racisme « fait très mal »

Un service d’incendie canadien a présenté ses excuses et nié les accusations de racisme après qu’un groupe d’invités ait assisté à sa fête annuelle d’Halloween vêtus des robes blanches et des cagoules du Ku Klux Klan.

Quatre personnes se sont présentées samedi au club des pompiers de North Sydney, en Nouvelle-Écosse, habillées en membres du KKK. Dans une série de photos devenues virales depuis, on pouvait voir le groupe se mêler aux autres participants à la danse d’Halloween, l’un d’entre eux tenant une croix en bois.

Dans une publication sur Facebook dimanche soir, le club des pompiers a déclaré que « Ces quatre personnes ne sont en aucun cas associées à notre organisation. »

Pressé de savoir comment ils ont été admis alors qu’ils étaient habillés en membres du Klan, le chef des pompiers Lloyd MacIntosh a déclaré lundi à Global News que « Une erreur a été commise » et que les volontaires présents au bal ont ensuite retiré la croix en bois d’un des invités.

Un groupe de personnes a décidé que ce serait une excellente idée de s’habiller en membres du KKK pour Halloween et d’assister à un événement au North Sidney Fire Fighters Club à Sidney, en Nouvelle-Écosse. Ils étaient même autorisés à emporter une croix avec eux. La NSFFC a depuis publié des excuses minimes. pic.twitter.com/nV9BnzGioL – Scientifique TikTok (@TiktokScientist) 27 octobre 2024

« La situation au club des pompiers de North Sydney ne correspond pas à ce que nous sommes ni à ce que nous défendons », » a écrit le chef adjoint des pompiers Wade Gouthro sur Facebook. « Les membres de North Sydney et moi-même sommes sincèrement désolés et nous demandons votre pardon. Nous ne blesserions ou n’insulterions jamais intentionnellement qui que ce soit, quelle que soit sa race, sa couleur, son orientation ou sa religion. Je peux aussi vous dire qu’être traité de raciste fait très mal.















Formé au lendemain de la guerre civile américaine, le Ku Klux Klan est l’un des plus anciens groupes extrémistes des États-Unis. Le groupe a connu plusieurs itérations différentes et, au début du XXe siècle, on pensait qu’il comptait jusqu’à six millions de membres, dont un juge de la Cour suprême et des dizaines de gouverneurs et de membres du Congrès, ainsi qu’un chapitre florissant dans la province de la Saskatchewan, dans l’ouest du Canada.

Le KKK moderne n’est plus que l’ombre de lui-même, et même de ses plus ardents opposants admettre que le nombre de ses membres aux États-Unis est tombé à moins de 3 000.

La police de North Sydney a déclaré à Global News qu’elle enquêtait sur l’incident pour déterminer si un crime haineux avait été commis.