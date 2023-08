Les pompiers canadiens progressent dans la lutte contre les incendies de forêt, des milliers de personnes sont toujours évacuées de leurs maisons

Les pompiers ont signalé des progrès dans la lutte contre les incendies dans une région de la Colombie-Britannique connue pour ses stations balnéaires pittoresques, mais des centaines d’autres incendies qui font rage à travers le Canada ont poussé des milliers de personnes de chez eux et menacé une capitale territoriale à des centaines de kilomètres au nord.

Le chef des pompiers de West Kelowna, Jason Broland, a déclaré que les efforts déployés dimanche dans la région du lac Okanagan offraient « une petite lueur d’espoir » pour la région connue comme une destination estivale pour les familles.

À plus de 1 200 milles de là, les équipes de pompiers ont combattu les flammes qui s’abattaient sur Yellowknife, la capitale des Territoires du Nord-Ouest. Le feu est resté à environ 9 miles de la ville, qui a été laissée pratiquement vide après que presque tous les 20 000 habitants ont fui pour leur sécurité.

« Même si les choses se sont asséchées et que le comportement des incendies a repris, nous avons pu faire un bon travail de suppression depuis les airs et limiter la progression », a déclaré dimanche l’agent d’information sur les incendies Mike Westwick lors d’un point de presse.

Le Canada a connu un nombre record d’incendies de forêt cette année, et les flammes ont envoyé de la fumée étouffante dans certaines parties des États-Unis. Au total, il y a eu plus de 5 700 incendies, qui ont brûlé plus de 53 000 milles carrés d’un bout à l’autre du Canada. , selon le Centre interservices des feux de forêt du Canada.

Des centaines d’incendies ont continué de faire rage en Colombie-Britannique et 35 000 personnes étaient sous le coup d’ordres d’évacuation dimanche.

LA COLOMBIE-BRITANNIQUE DU CANADA DÉCLARE L’ÉTAT D’URGENCE ALORS QUE DES MILLIERS SONT FORCÉS D’ÉVACUER KELOWNA

« C’est toujours très dynamique », a déclaré Jerrad Schroeder, chef du British Columbia Wildfire Service. « Il y a encore des parties de cet incendie que nous n’avons tout simplement pas priorisées. »

Lorsque les évacués sont autorisés à revenir, a déclaré Broland, certains d’entre eux « peuvent revenir à rien ».

« Certains d’entre vous ont perdu leur maison. Cela ne fait aucun doute », a-t-il déclaré. « Il y a beaucoup d’arrière-cours où le feu s’est propagé directement à vos meubles de patio. Et il a été arrêté là grâce au travail des 500 personnes qui se battent sur le terrain. »

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a annoncé l’approbation de la demande d’aide fédérale de la Colombie-Britannique.

« Les gens fuient pour sauver leur vie. Ils s’inquiètent pour leurs communautés, et les Canadiens d’un océan à l’autre regardent avec horreur les images de dévastation apocalyptique », a déclaré Trudeau lundi lors d’une conférence de presse à Cornwall, à l’Île-du-Prince-Édouard.

Trudeau prévoyait de rencontrer plus tard dans la journée des hauts ministres du Cabinet et d’autres responsables pour discuter des incendies.

RILEY GAINES SLAMS JUSTIN TRUDEAU APRÈS QUE TRANS POWERLIFTER ÉTABLIT UN RECORD DU MONDE FÉMININ NON OFFICIEL

Dans une publication sur Facebook, les responsables de Yellowknife ont déclaré qu’ils s’efforçaient d’établir des lignes de défense contre les incendies de forêt autour de la ville, en créant des coupe-feu et en utilisant des gicleurs d’eau, des canons et des retardateurs de feu largués par des avions. Une ligne de protection de 15,5 milles a été établie.

« Nous ne sommes pas encore tirés d’affaire car de nombreux facteurs peuvent modifier rapidement l’état d’un incendie », a déclaré le poste.

Shane Thompson, le ministre de l’Environnement des Territoires du Nord-Ouest, a déclaré que l’incendie était « peu susceptible d’atteindre la périphérie de la communauté aujourd’hui ou demain ».

Pourtant, à Hay River, les évacués pourraient envisager des semaines avant de pouvoir rentrer chez eux, a déclaré dimanche le maire Kandis Jameson dans une déclaration aux 3 800 habitants de la communauté. Un temps chaud et sec et des vents réguliers sont prévus pour la semaine à venir, a-t-elle déclaré.

Parmi ceux qui ont fui alors que les flammes menaçaient leurs maisons se trouvait Todd Ramsay. Il se souvient s’être assis sur sa terrasse dans la région de North Clifton à Kelowna et avoir regardé le feu faire rage de l’autre côté du lac Okanagan, à environ 1,5 mille de là. Il ne pensait pas qu’il serait possible que les flammes sautent du lac, mais elles l’ont fait.

« Effectivement, il a commencé à pleuvoir des pommes de pin et des écorces d’arbres », a-t-il déclaré. Un incendie s’est rapidement déclaré derrière sa maison, et il y avait « d’énormes panaches de fumée qui ne faisaient que transporter des braises à travers le lac ».

Ramsay a déclaré qu’il avait allumé un arroseur d’eau et que lui et sa famille avaient fait leurs valises pour fuir jeudi soir alors que les arbres brûlaient. Ils se demandaient s’ils reverraient leur maison.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Samedi, Ramsay, sa femme, ses deux enfants, deux chats et un chien s’étaient rendus à North Vancouver pour rester avec sa sœur. Il a entendu dire que sa maison n’avait pas brûlé mais n’en était pas sûr.

« Il y a certainement une certaine anxiété autour de cela », a-t-il déclaré. « Je suis un artiste. J’ai beaucoup de mes peintures là-bas. La chose la plus importante est évidemment que nous sommes tous en sécurité. Mais nous avons travaillé dur toute notre vie pour avoir cette maison. »