Les pompiers annulent l’audience pour l’usine d’ammoniac au milieu d’une foule débordante et d’un intérêt public croissant

ST. ROSE, Louisiane — Un responsable des pompiers a interrompu une audience publique sur un projet d’installation de production d’ammoniac en Louisiane alors que l’intérêt du public augmentait et que la foule envahissait une bibliothèque publique de la paroisse de St. Charles.

Le ministère de la Qualité de l’environnement de Louisiane avait programmé l’audience pour recevoir les commentaires du public sur le projet d’installation de production d’ammoniac de St. Charles Clean Fuels, d’une valeur de 4,6 milliards de dollars.

De nombreux résidents de St. Rose qui sont venus à l’audience ont indiqué qu’ils s’inquiétaient de la perspective d’une pollution accrue. La ville se situe le long d’une partie fortement industrialisée du fleuve Mississippi, entre la Nouvelle-Orléans et Baton Rouge, connue sous le nom de « Allée du cancer » pour son niveaux élevés de pollution chimique.

Kimbrelle Eugene Kyereh, résidente de St. Rose, a déclaré qu’elle et d’autres militants communautaires avaient distribué des milliers de dépliants pour inciter leurs voisins à assister à l’audience et à faire part de leurs préoccupations à St. Charles Clean Fuels.

« Les gens n’en avaient pas entendu parler et étaient donc très, très opposés à l’arrivée d’une usine d’ammoniac en plus de celle que nous avons déjà ici », a déclaré Kyereh.

Plus de 150 personnes ont tenté de se faufiler dans une petite salle de bibliothèque publique pouvant accueillir 50 personnes, selon un responsable des pompiers venu pour interrompre la réunion. Beaucoup ont été contraints de rester debout sur le parking.

Un responsable du Département de la qualité de l’environnement de Louisiane a déclaré aux résidents que la réunion serait reportée et que la période de commentaires publics serait prolongée.

Ramesh Raman, PDG de St. Charles Clean Fuels, a déclaré au début de l’audience que son entreprise souhaitait entendre l’avis de la communauté.

St. Charles Clean Fuels serait capable de produire quotidiennement 8 000 tonnes d’ammoniac, couramment utilisé pour les engrais. L’entreprise a déclaré qu’elle avait l’intention de réduire sa pollution en utilisant la technologie pour capter et stocker son dioxyde de carbone émissions.

L’ammoniac serait stocké sur un site adjacent appartenant à International Matex Tank Terminals, qui a déclaré avoir rejeté plus de 100 000 livres de composés organiques volatils toxiques l’année dernière, selon registres d’état. C’est environ deux fois le niveau nécessaire pour être considéré comme une source majeure de pollution atmosphérique toxique en Louisiane, a déclaré Kimberly Terrell, directrice de l’engagement communautaire à la Tulane Environmental Law Clinic.

À la base activisme communautaire en réponse aux problèmes de pollution dans Cancer Alley a arrêté plusieurs projets industriels ces dernières années.

« Ils nous prennent au sérieux maintenant », a déclaré Arthur Blue, un habitant de St. Rose. « Ils savent qu’ils réveillent un géant endormi. »

___

Cette histoire a été corrigée pour dire qu’un responsable du service d’incendie, et non un prévôt des incendies, a annulé l’audience publique concernant un projet d’installation de production d’ammoniac en raison de la surpopulation.

___

Jack Brook est membre du corps de The Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Rapport pour l’Amérique est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour couvrir des sujets insuffisamment médiatisés.