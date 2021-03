WINSTON-SALEM, Caroline du Nord (AP) – La pompière la mieux classée à Asheville, en Caroline du Nord, dit qu’elle a été victime de discrimination à plusieurs reprises en raison de son sexe et s’est battue pour garder son emploi tout en luttant contre le cancer du sein. La première femme chef d’un service d’incendie municipal de l’État a déclaré avoir brièvement réfléchi au suicide après des années de harcèlement sexuel.

Joy Ponder et Susanna Schmitt Williams font partie des nombreuses combattantes aux États-Unis qui ont intenté des poursuites contre leurs employeurs, alléguant avoir été soumises à un comportement dégradant qui a contribué à mettre fin à leur carrière.

Les défenseurs disent que le recours au tribunal est parfois le seul recours efficace dans un domaine où les femmes représentent une si petite partie de la main-d’œuvre. Selon la National Fire Protection Association, 93700, soit 8%, des pompiers américains étaient des femmes en 2018, dernière année pour laquelle des données étaient disponibles.

Williams, qui a été licenciée en juillet 2019, a déclaré à l’Associated Press qu’elle était «l’objet de rumeurs sexualisées (et) d’hostilité sous forme d’insubordination de la part de ceux qui me dénonçaient».

Williams a déclaré que le directeur de la ville de Carrboro, David Andrews, avait annulé ses décisions disciplinaires et opérationnelles et, pour cette dernière, s’était plutôt appuyé sur les recommandations d’hommes du département qui étaient moins bien classés et avaient moins d’expérience et d’éducation. Andrews n’a pas répondu à un e-mail demandant un commentaire.

Ponder, qui a démissionné de son poste de chef de la division des pompiers d’Asheville en septembre, a déclaré qu’elle avait été confrontée à des années de harcèlement et de discrimination sexuelle de la part du chef Scott Burnette après avoir mené des recherches externes sur la prévalence du trouble de stress post-traumatique chez les pompiers de la ville.

Burnette n’a pas retourné un appel téléphonique demandant un commentaire. Peggy Rowe, assistante de la directrice municipale Debra Campbell, a déclaré que la ville ne commentait pas les poursuites en cours.

Ponder a déposé sa plainte en novembre, puis une plainte modifiée le mois dernier. Williams a déposé sa plainte en janvier. Les deux sont toujours en attente.

Des poursuites similaires ont été déposées – et gagnées – par des femmes pompiers dans l’Illinois, au Texas et en Virginie.

Des documents judiciaires montrent qu’une femme pompier de Country Club Hills, dans l’Illinois, a obtenu un verdict de 11 millions de dollars en 2018 après avoir déposé une plainte alléguant que ses collègues ont ouvertement regardé de la pornographie au poste de police et ont cassé une porte de douche pendant qu’elle se baignait.

Le ministère américain de la Justice a annoncé un règlement de 275000 $ avec la ville de Houston en octobre, après que deux femmes pompiers ont allégué que leurs collègues masculins avaient uriné sur les murs, les sols et les éviers, souillé leur salle de bain et écrit des insultes racistes sur les murs de leur espace de travail et de vie à la caserne des pompiers.

L’année dernière, la ville de Norfolk, en Virginie, a accepté un règlement de 87 000 $ avec une pompière qui a allégué un environnement de travail hostile.

Le procès de Williams soutient qu’un cabinet d’avocats basé à Charlotte, en Caroline du Nord, embauché par la ville de Carrboro pour mener un questionnaire auprès des employés a trouvé jusqu’à 12 cas de harcèlement et de discrimination à son encontre qui ont conduit à un environnement de travail hostile. Le cabinet d’avocats a également critiqué Andrews, le directeur de la ville, pour avoir permis aux employés du service d’incendie de contourner Williams et de lui porter plainte contre le service, selon le procès.

Williams a déclaré qu’elle avait déposé deux plaintes pour discrimination sexuelle contre des membres du service d’incendie au cours de son mandat en tant que chef, mais aucune n’a été prise au sérieux. Elle dit qu’elle est devenue tellement bouleversée par la situation qu’un jour après le travail, elle est entrée dans son garage et a envisagé de se suicider.

«Je me suis dit ‘Oh, mon Dieu, je pourrais monter la voiture et aller en silence et en finir avec tout’ parce que j’étais tellement stressé et déprimé par tout ce qui s’était passé», a déclaré Williams.

Au lieu de cela, elle pensa à ses fils et décida de la voir se battre jusqu’au bout. Elle a reçu l’autorisation de la US Equal Employment Opportunity Commission d’intenter une action en justice contre Carrboro.

Williams a déclaré qu’elle était la troisième femme chef de département à Carrboro à intenter une telle action contre Andrews, qui a récemment annoncé qu’il prendrait sa retraite en juillet.

Ponder, qui est devenu chef de division en 2014, a pris un congé au début de 2019 pour lutter contre le cancer du sein. Elle a dit que lorsqu’elle est revenue à la fin de l’année, Burnette et le chef adjoint «ont conçu et exécuté une rétrogradation et une campagne efficaces pour me présenter comme une piètre performance et une employée qui divise».

Elle a été placée sous la surveillance étroite de ses patrons – «sous surveillance efficace», a-t-elle dit – on lui a dit de rester à l’écart des pompiers sous son commandement et a été transférée dans un bureau d’angle isolé d’où elle a dit qu’elle «avait même peur de marcher jusqu’aux toilettes ou photocopieuse. »

«Le harcèlement continu et la brusque perturbation de mon emploi du temps et de ma vie que j’avais maintenus avec succès pendant de nombreuses années ont conduit à une détérioration de ma santé physique et mentale et j’ai été forcé de partir», a déclaré Ponder à l’AP.

Tina Guiler, lieutenant de Miami-Dade Fire-Rescue et PDG du groupe de soutien national Fierce Female Firefighters, ou Triple F, a déclaré qu’elle avait eu deux mauvaises expériences en progressant dans les rangs, à commencer par un supérieur a tenté de la faire démissionner. quand elle était encore une recrue.

« Beaucoup de ces femmes ne font tout simplement plus le métier » à cause du harcèlement, a déclaré Guiler. « Et leur département n’est pas assez professionnel pour le gérer et s’en occuper, alors elles finissent par partir et doivent déposer ces poursuites. … Le travail est déjà assez difficile sans avoir à être harcelé en plus.