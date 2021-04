La manifestation a vu des pompes funèbres déposer des couronnes devant le temple d’Hercule de Rome, près de l’hôtel de ville, déclarant qu’ils sont « Pardon » sur l’incapacité « Pour enterrer vos proches » en raison de l’arriéré croissant causé par les 116 000 décès liés à Covid dans le pays.

S’exprimant avant la manifestation, la fédération funéraire italienne (FEDERCOFIT) a déclaré que la situation est maintenant «Absolument intolérable» et affectant la capacité de milliers de personnes à pleurer correctement la perte de leur proche.

La société du conseil municipal responsable des enterrements et des crémations à Rome a publié une déclaration en réponse aux critiques croissantes au début de la semaine en affirmant qu’elles faisaient leur «Au maximum pour faire face à un nombre de décès en constante augmentation», citant leurs efforts pour créer 60 000 nouvelles parcelles funéraires.

Cependant, les responsables italiens n’ont pas répondu aux dernières préoccupations des travailleurs funéraires, qui disent avoir passé des mois à exhorter les services compétents à résoudre le problème. «Les autorisations légales de crémation et de services funéraires.»

Le service de santé du pays étant soumis à une pression énorme du fait de la pandémie, Rome a enregistré 4 763 décès de plus entre octobre 2020 et mars 2021 qu’à la même période en 2019-2020. On s’attend à ce que le niveau plus élevé de décès se poursuive jusqu’en avril, car l’Italie reste aux prises avec une troisième vague de pandémie.

Jusqu’à ce que suffisamment de parcelles funéraires soient disponibles pour faire face à l’arriéré, les corps sont conservés dans des cercueils dans des conteneurs réfrigérés à l’extérieur des cimetières, certains y étant apparemment depuis des mois.

