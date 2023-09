Les pompes à chaleur sont deux fois plus efficaces que les systèmes à combustible fossile, selon une étude

Le chauffage et la climatisation des maisons peuvent coûter cher, mais heureusement, il existe des pompes à chaleur. Et ces refroidisseurs et radiateurs électriques sont des systèmes domestiques efficaces, même à des températures extrêmement froides, selon de nouvelles recherches.

Dans un rapport récemment publié dans la revue de recherche énergétique Joule, une équipe de chercheurs de l’Université d’Oxford et du Regulatory Assistance Project soulignent à quel point efficace les pompes à chaleur sont pour réchauffer les habitations, même au plus profond des amèrement température froide.

Les pompes à chaleur sont des systèmes de chauffage et de climatisation résidentiels installés à l’extérieur de la maison. maison. Par temps froid, un système de pompe à chaleur extrait l’air plus chaud des sources proches, comme la chaleur emprisonnée sous terre. Il amplifie et transfère cette chaleur à une maison, et comme la chaleur provient d’une source déjà existante plutôt que d’être générée, ces systèmes sont plus économes en énergie que les systèmes à combustibles fossiles. selon l’Agence internationale de l’énergie. Les partisans des anciens systèmes de chauffage au gaz ont affirmé que les pompes à chaleur n’étaient pas aussi efficaces que alimenté au gaz systèmes à des températures très froides. Mais les chercheurs ont pu découvrir que les moteurs électriques les pompes à chaleur peuvent également fonctionner à basse température . Ils ont compilé les données de sept études de terrain menées dans des pays d’Asie, d’Europe et d’Amérique du Nord.

Lorsque les températures extérieures étaient comprises entre 5 degrés Celsius (41 Fahrenheit) et -10 degrés Celsius (14 Fahrenheit), les chercheurs ont constaté que les pompes à chaleur étaient environ 2,7 plus efficaces en termes de chaleur produite pour l’énergie utilisée que les systèmes à combustibles fossiles. Le les pompes à chaleur ont même surpassé celles alimentées aux combustibles fossiles systèmes lorsque les températures extérieures étaient près de -30 degrés Celsius (-22 Fahrenheit). « Même si l’efficacité des pompes à chaleur diminue en cas de froid extrême et qu’un chauffage d’appoint peut être nécessaire, les pompes à chaleur à air peuvent toujours offrir des avantages significatifs en matière d’efficacité énergétique du système sur une base instantanée et annuelle par rapport aux alternatives », ont écrit les chercheurs dans le rapport.

Les chercheurs à l’origine du rapport ont mentionné que des analyses plus approfondies sont nécessaires pour continuer à comprendre les conditions dans lesquelles ces systèmes sont moins efficaces. « Les performances peuvent souffrir à des températures plus douces », ont noté les chercheurs. « En effet, les systèmes pour climat froid sont conçus plus spécifiquement pour les températures glaciales et les demandes de chauffage plus élevées. Les composants physiques tels que le détendeur et le compresseur peuvent avoir du mal à fonctionner à des débits inférieurs.

Partout aux États-Unis, les autorités font pression pour que les codes du bâtiment incluent l’utilisation de pompes à chaleur dans les nouvelles maisons et les nouveaux bâtiments commerciaux en fonction de la taille du bâtiment. En mai dernier, la gouverneure de l’État de New York, Kathy Hochul, a adopté le budget de l’État pour l’année à venir, qui comprenait une politique connue sous le nom de Loi sur tous les bâtiments électriques. L’État de New York est ainsi devenu le premier du pays à interdire les branchements au gaz dans les nouveaux bâtiments. Cela signifie également que les nouveaux projets de construction dans tout l’État devraient être électriques, et non les appareils alimentés au gaz, y compris les fours.

« L’année dernière, pour la première fois, plus de pompes à chaleur ont été vendues que de fournaises au gaz naturel aux États-Unis », a déclaré Jan Rosenow, directeur des programmes européens du projet d’assistance à la réglementation. CleanTechnica. « Les incitations prévues par l’Inflation Reduction Act contribueront à poursuivre cette tendance, mais encore plus de ventes sont nécessaires pour atteindre les objectifs climatiques américains.

En avril 2022, le Conseil du code du bâtiment de l’État de Washington voté sur les codes du bâtiment qui rendaient obligatoires les pompes à chaleur dans les nouveaux développements de quatre étages ou plus. Mais il y a eu quelques revers. Cette année seulement, les responsables du code du bâtiment de l’État a voté pour retarder le premier mandat à l’échelle de l’État pour les pompes à chaleur électriques dans les bâtiments neufs.

