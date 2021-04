Les pommes de terre COUCH sont jusqu’à deux fois et demie plus susceptibles d’être tuées par Covid, selon des recherches.

Les experts américains ont découvert que les adultes inactifs couraient plus du double du risque d’être admis à l’hôpital avec le virus par rapport à ceux qui faisaient de l’exercice régulièrement.

Des chercheurs du Kaiser Permanente Medical Center de Fontana, en Californie, ont comparé les résultats de 48 440 patients atteints de Covid.

On a constaté que l’inactivité était le troisième plus grand facteur de risque de maladie grave – pire que le tabagisme, une maladie cardiaque ou le diabète.

Seul le fait d’être âgé et d’avoir subi une transplantation d’organe met un individu plus en danger de Covid.

Dans le British Journal of Sports Medicine, le chercheur Dr Robert Sallis a déclaré: «Il est à noter qu’être systématiquement inactif était un facteur de risque plus important pour les résultats graves de Covid que n’importe lequel des problèmes médicaux et facteurs de risque sous-jacents identifiés par les Centers for Disease Control, pour l’âge et des antécédents de transplantation d’organe.

«En fait, l’inactivité physique était le facteur de risque le plus important pour tous les résultats, par rapport aux facteurs de risque modifiables couramment cités, notamment le tabagisme, l’obésité, le diabète et l’hypertension. [high blood pressure], les maladies cardiovasculaires et le cancer. »

Les directives du NHS indiquent que tous les adultes devraient faire 150 minutes d’exercice par semaine, comme une marche rapide de 30 minutes cinq fois par semaine.

Mais un sur cinq est actuellement classé comme inactif, selon les données du NHS Digital.

Le Dr Sallis a ajouté: «En l’absence de vaccination et en respectant les directives de sécurité de la santé publique telles que l’éloignement social et l’utilisation de masques, la pratique d’une activité physique régulière peut être l’action la plus importante que les individus peuvent prendre pour prévenir une Covid grave.

Le Britannique moyen est environ 20% moins actif que dans les années 1960 – le verrouillage rendant plus difficile pour beaucoup de rester en forme.

Les militants ont déclaré que les résultats dévastateurs étaient un «appel au réveil» pour que la nation fasse plus d’exercice.

Huw Edwards, PDG d’ukactive, a déclaré: «Nous savons que l’inactivité physique est l’une des principales causes de décès et de maladie dans le monde et que les niveaux d’activité du Royaume-Uni ne sont pas là où ils devraient être, ce qui nous affaiblit contre Covid-19.

«Il existe une opportunité pour le gouvernement de donner la priorité à l’activité physique grâce à la fois à des investissements et à une fiscalité accrus et à une réforme de la réglementation, et à commencer à améliorer notre bien-être national à la suite de cette crise.»