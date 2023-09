Les pommes abondent au festival de Lordstown | Actualités, Sports, Emplois

LORDSTOWN APPLE CIDER FEST : Le festival du cidre de pomme de Lordstown aura lieu du vendredi au dimanche sur le terrain de l’école de Lordstown, au coin de la route nationale 45 et de Salt Springs Road. Les manèges et autres activités ont lieu le vendredi de 18h à minuit, le samedi de midi à minuit et le dimanche de midi à 21h. Un salon de l’automobile a lieu de 13h à 16h, le concours du prince et de la princesse à 14h et des feux d’artifice à 22h, le tout le samedi. Il y a une course de 5 km à 10 heures dimanche et un défilé avec le chef des pompiers du grand maréchal Travis Eastham à 15 heures dimanche. Il y aura également une exposition d’artisanat, des jeux et de la nourriture.

RÉUNION PETIT DÉJEUNER FERROVIAIRE : Tous les cheminots sont invités à un petit-déjeuner réunion jeudi à 11 heures au restaurant EJ’s, Chester, W.Va. Pour toute question, contactez Rocco au 330-853-3045.

INSCRIPTION DES ÉLECTEURS : Pour célébrer la Journée nationale d’inscription des électeurs, Trumbull Neighbourhood Partnership s’est associé à Common Cause Ohio, Grace AME Church et National Voter Registration pour organiser l’inscription des électeurs de 10 h à 16 h mardi à l’église Grace AME, 1137 Main St. SW, Warren.

HUILES ESSENTIELLES : La McKinley Memorial Library de Niles accueillera un programme « Huiles essentielles pour le sommeil » De 14h à 15h samedi au McKinley Birthplace Home. Janet Agueda du Making Scents Studio à Niles discutera du lien entre le parfum et le sommeil. Elle enseignera aux participants comment fabriquer leur propre spray pour oreiller. L’inscription est requise au 330-652-1704, poste 3.

REMPLIR LE CRUISER : Partager son immense amour avec ses voisins du monde entier organisera un événement de remplissage du croiseur de 9 h à 13 h samedi au DeVine’s Shop ‘N Save à Hubbard. Les élèves de la paroisse Saint-Patrick de la maternelle à la huitième année collecteront des dons alimentaires pour aider le garde-manger Saint-Patrick. Les parents/tuteurs peuvent contacter Lisa au 330-729-2428 pour inscrire un enfant à l’événement.

SPECTACLE DE TRAIN : Le National McKinley Birthplace Museum accueillera un spectacle de trains miniatures de tous calibres de 10 h à 15 h samedi. Tous les collectionneurs, acheteurs et vendeurs sont les bienvenus. L’entrée est de 5 $ et les enfants de moins de 12 ans sont gratuits. Les visiteurs peuvent également visiter le musée. Pour toute question, appelez Belinda au 330-652-4273.

DISTRIBUTION D’ÉPICERIE : Deliverance Temple Church, 1849 West Ave., Warren, en collaboration avec le Youngstown Community Food Center – Gleaners Food Bank, organisera une distribution d’articles d’épicerie à 13 h 30 jeudi à l’église. Ceux qui ont besoin d’articles sont priés d’apporter une pièce d’identité avec photo délivrée par l’État et une facture de services publics.

LOUTRES DE RIVIÈRE : La bibliothèque gratuite Girard organisera aujourd’hui à 18 heures un programme sur les loutres de rivière avec la conférencière invitée Amy Reeher, administratrice du district de conservation des sols et de l’eau du comté de Trumbull. Elle partagera des faits, des photos et des documents.

LA SOCIÉTÉ ORGANISE UNE VENTE : La Niles Historical Society organisera une vente de garage de 9 h à 15 h samedi à la propriété Ward Thomas House, 503 Brown St., Niles. Divers articles seront vendus. Les bénéfices de l’événement bénéficieront à la société historique. La Ward Thomas House sera ouverte de midi à 14h30 avec Ralph Tolbert présentant un programme «Un voyage à travers le centre-ville de Niles dans les années 60 et 70» à 11h et 13h dans la salle Westenfield. Des souvenirs de baseball des équipes russes de terrain offerts par Gloria Theodore seront exposés. Les enfants peuvent participer à des activités sur la station de jeux à l’ancienne.

NETTOYAGE D’AUTOMNE : Le canton de Newton organisera un nettoyage d’automne, une collecte des déchets électroniques et des appareils électroménagers de 8 h à 13 h samedi au bâtiment administratif du canton, 4410 Newton Falls Bailey Road. Ne sont pas acceptés les déchets dangereux et les pneus. Il est interdit de déposer des objets en dehors des heures d’ouverture de l’événement. Une pièce d’identité est requise comme preuve de résidence. Pour toute question, appelez le 330-872-0003. L’événement est parrainé par le district de gestion des déchets solides de Geauga-Trumbull.

SOUTIEN AUX PREMIERS INTERVENANTS : Les conseils de santé mentale et de rétablissement des comtés de Trumbull et Mahoning se sont engagés à fournir un soutien aux premiers intervenants de la vallée et organisent donc une formation gratuite pour les professionnels de la santé mentale de 7 h 45 à 16 h 30 vendredi, à Autorité métropolitaine de logement de Trumbull.

Cette formation s’adresse aux professionnels de la santé mentale et à leurs pairs qui souhaitent travailler avec les premiers intervenants.

Pour plus d’informations, appelez Michelle Werth au 330-746-2959, Ext. 7976, ou Katie Cretella au 330-675-2765, Ext. 117.

DISTRIBUTION DE NOURRITURE : L’église Harvest Point, 2121 Salt Springs Road, Lordstown, organisera sa distribution mensuelle de garde-manger mercredi. Il s’agit d’un événement en voiture et aucune pièce d’identité n’est requise.

OPÉRATION ENFANT DE NOËL : David Zimmerman, directeur régional de l’Opération Enfant de Noël pour la région des Grands Lacs, prendra la parole samedi de 14 h à 16 h à la première église baptiste, 85 W. Jefferson St., Jefferson. Les porteurs de projet et toute personne intéressée à découvrir comment participer à l’Opération Enfant de Noël sont invités à assister à l’atelier.







