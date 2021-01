Les pom-pom girls remontent le moral dans la pandémie alors que le Japon envisage l’état d’urgence d’un mois pour freiner la flambée des cas

Les pom-pom girls japonaises ont dansé et acclamé les navetteurs devant une gare de Tokyo jeudi dans le but de remonter le moral avec la capitale se dirigeant vers un autre état d’urgence à cause de la COVID-19[feminine pandémie.

« Allons-y, battez-vous! » L’équipe de quatre personnes a crié aux passants devant la gare de Shimbashi, avec leurs écrans faciaux de protection s’embue dans la froide matinée de Tokyo alors qu’ils agitent des pompons dorés.

Le Japon prévoit un état d’urgence d’un mois pour la grande région de Tokyo à compter de vendredi afin de contenir une augmentation record de coronavirus infections.

La cheerleader en chef Kumi Asazuma a déclaré que le groupe se produisait depuis plus de 10 ans pour aider à dynamiser les navetteurs du matin, mais que leur mission avait pris un nouveau sens pendant la pandémie.

« Surtout maintenant, la propagation du coronavirus ne s’arrête pas, les gens ont perdu leur emploi … Je pense que c’est une période où les gens souffrent vraiment beaucoup », a déclaré à Reuters Asazuma, 37 ans, qui travaille comme animatrice et animatrice indépendante.

« Nous voulons offrir un sourire pour remonter le moral des gens. Nous le faisons en espérant que les gens se sentent encore un peu mieux. »

Les pom-pom girls de son groupe se produisent généralement les jeudis à Tokyo et les vendredis dans la préfecture voisine de Kanagawa, le nombre d’artistes étant fonction de la disponibilité des membres car ils ont également des emplois.

Mais ils devront probablement se produire à distance, publier des vidéos sur les réseaux sociaux, pendant l’état d’urgence, a-t-elle déclaré.

Une douzaine de personnes se sont arrêtées pour prendre des photos et des vidéos sur leur smartphone pendant que d’autres les regardaient filer de la station vers leurs bureaux.

«Je pense que c’est merveilleux ce qu’ils font dans la situation actuelle», a déclaré Tomoko Tsudanuma, 48 ans, employée de bureau.

« Je travaillerai à la maison à partir de la semaine prochaine et c’est difficile, mais je me sens encouragé à regarder ce genre d’activité »,