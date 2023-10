Les Polonais votent lors d’élections à enjeux élevés qui détermineront si le parti de droite reste au pouvoir

VARSOVIE, Pologne (AP) — Le vote a commencé dans le cadre d’élections à enjeux élevés en Pologne qui traceront la voie à suivre pour le membre de l’Union européenne sur le flanc oriental de l’OTAN.

Le résultat des élections de dimanche déterminera si le parti de droite Droit et Justice remportera un troisième mandat consécutif sans précédent ou si une opposition combinée pourra obtenir suffisamment de soutien pour l’évincer.

De nombreux Polonais estiment qu’il s’agit des élections les plus importantes depuis 1989, année qui a marqué la fin de décennies de communisme. La santé de la démocratie nationale, sa position juridique sur les droits LGBTQ+ et l’avortement, ainsi que les alliances étrangères d’un pays qui a été un allié crucial de l’Ukraine, sont tous en jeu.

Les experts politiques affirment que les élections ne seront pas totalement équitables après huit années de gouvernance fondée sur le droit et la justice, qui a érodé les freins et contrepoids pour obtenir davantage de contrôle sur les institutions de l’État, y compris les tribunaux, les médias publics et le processus électoral lui-même.

L’infirmière à la retraite Barbara Burs, 63 ans, a voté tôt à Varsovie, affirmant qu’elle avait voté pour changer le gouvernement parce qu’elle voulait une Pologne meilleure pour ses enfants et petits-enfants – une « Pologne juste et indivise ».

Quelque 29 millions de Polonais âgés de 18 ans et plus ont le droit de voter.

Ils choisiront 460 membres de la chambre basse, ou Sejm, et 100 membres du Sénat pour un mandat de quatre ans.

Un référendum sur la migration, l’âge de la retraite et d’autres questions se déroule simultanément. Les groupes d’opposition s’opposent au référendum, le considérant comme un moyen de mobiliser l’électorat du parti au pouvoir dans ce qui semble être une course serrée et imprévisible. Certains ont appelé les électeurs à boycotter le référendum.

Dans un bureau de vote, on pouvait voir des gens refuser apparemment de voter au référendum, déposant seulement deux bulletins de vote dans les urnes assignées. Ils en ont reçu trois, un pour le Sejm, un pour le Sénat et un pour le référendum.

Plus de 31 000 bureaux de vote à travers la Pologne seront ouverts dimanche de 7h00 à 21h00 (05h00-19h00 GMT). Plus de 400 bureaux de vote fonctionneront à l’étranger.

Les résultats des sondages à la sortie des bureaux de vote réalisés par la société mondiale de recherche Ipsos seront annoncés sur la chaîne de télévision publique TVP et sur les chaînes commerciales TVN et Polsat à la clôture des bureaux de vote à 21h00 (19h00 GMT). La marge d’erreur est de plus ou moins 2 points de pourcentage.

Les partis individuels doivent obtenir au moins 5 % des voix pour remporter des sièges au Parlement, les coalitions doivent obtenir au moins 8 % des voix.

Monika Scislowska, Associated Press