Les politiques strictes de la Chine en matière de COVID-19 ont “indirectement tué” un fils, selon son père

Le père d’un garçon de 3 ans décédé mardi d’une intoxication au monoxyde de carbone dans le nord-ouest de la Chine a déclaré que les politiques strictes de COVID-19 “avaient indirectement tué” son fils en provoquant des retards dans l’obtention d’un traitement, dans une affaire qui a suscité l’indignation des médias sociaux.

La mort du garçon est le dernier incident à déclencher un retour de flamme sur la politique stricte du zéro COVID de la Chine, avec un hashtag critique accumulant 380 millions de lectures mercredi sur la plateforme Weibo de type Twitter.

“Je pense personnellement qu’il a été tué indirectement”, a déclaré le père du garçon, Tuo Shilei, à Reuters par téléphone depuis la capitale de la province du Gansu, Lanzhou, qui est bloquée depuis plusieurs mois.

LA CHINE INTRODUIT LE VACCIN COVID-19 INHALABLE

Vers midi mardi, après que sa femme ait glissé et soit tombée après avoir été touchée par des vapeurs de gaz pendant la cuisson, Tuo a remarqué que son fils, Wenxuan, était également malade. Tuo a déclaré qu’il avait désespérément essayé d’appeler une ambulance ou la police, mais qu’il n’avait pas pu passer.

Après environ 30 minutes, l’état de santé de Wenxuan s’est aggravé et Tuo a dit qu’il avait pratiqué la RCR, ce qui a brièvement aidé. Il s’est précipité avec son fils à l’entrée de leur complexe communautaire, sous strict verrouillage, mais le personnel à la porte ne l’a pas laissé passer, lui disant d’appeler les autorités du quartier ou une ambulance.

Frénétique et ne voulant pas attendre plus longtemps pour une ambulance, Tuo a franchi les barrières avec son fils et certains habitants “au bon cœur” ont appelé un taxi pour les emmener à l’hôpital, où les efforts des médecins pour sauver Wenxuan ont échoué.

“Il y avait la situation COVID au point de contrôle. Le personnel n’a pas agi, puis a ignoré et évité le problème, puis nous avons été bloqués par un autre point de contrôle”, a déclaré Tuo, qui a 32 ans et possède une petite boucherie.

“Aucune aide n’a été fournie. Cette série d’événements a causé la mort de mon enfant.”

Le gouvernement et le ministère de la Santé de Lanzhou et le gouvernement provincial du Gansu n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Reuters n’a pas été en mesure de se rendre immédiatement à l’hôpital où le garçon est décédé.

Lors du Congrès du Parti communiste au pouvoir le mois dernier, le président Xi Jinping a réaffirmé l’engagement de la Chine envers la politique zéro COVID qui en a fait une valeur aberrante mondiale et a conduit à des fermetures perturbatrices et draconiennes dans les villes du pays.

“Trois ans de Covid ont été toute sa vie”

L’incident de Lanzhou a commencé à se répandre sur les réseaux sociaux après qu’une vidéo a été partagée mardi montrant Wenxuan recevant la RCR à l’arrière d’un camion à trois roues, accompagnée d’un commentaire suggérant qu’il est décédé en raison de retards dans son traitement.

Un hashtag, “Trois ans de COVID, c’était toute sa vie”, est devenu un sujet tendance avant d’être effacé, un phénomène courant sur Internet fortement censuré en Chine.

“La mémoire de l’enfant sera malheureusement des masques et rien d’autre”, a écrit Banmiaoxiaozhou, utilisateur de Weibo.

“Est-ce qu’il reste une confiance dans les autorités?” un autre utilisateur, appelé l’avocat Zhong Guohua, a écrit.

De nombreux cas de personnes décédées parce qu’elles n’ont pas pu obtenir de soins médicaux en raison des restrictions COVID ont suscité une indignation virale cette année, y compris pendant le verrouillage de deux mois à Shanghai.

En janvier, un haut responsable chinois a averti les hôpitaux de ne pas refuser les patients après que la fausse couche d’une femme lors d’un confinement à Xian ait suscité la fureur.

Tuo a déclaré avoir été contacté plus tard par une personne qui a déclaré être un fonctionnaire local à la retraite et a proposé de faire en sorte que Tuo reçoive 13 743 $ s’il signait un engagement acceptant de ne pas rendre public ou de demander réparation pour l’incident.

Tuo a déclaré qu’il avait rejeté l’offre, exigeant à la place une explication pour la mort de son fils.

Mercredi matin, les funérailles de Wenxuan ont eu lieu dans la ville natale voisine de la famille, Hezheng. Tuo n’était pas présent, de peur d’être mis en quarantaine à son arrivée.