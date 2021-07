Les politiques «Pas de jab, pas d’emploi» devraient déclencher un déluge de tribunaux du travail, avertissent les avocats

Les avocats s’attendent à une vague de poursuites judiciaires contre les entreprises britanniques pour tenter de s’assurer que le personnel est doublement vacciné contre Covid, au milieu des craintes croissantes de politiques draconiennes «pas de jab pas de travail» sur le lieu de travail.

Les syndicats ont critiqué le gouvernement pour avoir encouragé l’idée d’une vaccination obligatoire pour le personnel de bureau – après que le secrétaire aux Transports Grant Shapps a déclaré que c’était une « bonne idée » pour les entreprises d’insister sur le fait que le personnel soit frappé à double tour.

Le géant de la technologie Google a déclaré que des jabs obligatoires pour les employés américains seraient ultérieurement étendus au personnel dans 40 pays où il opère, et M. Shapps a déclaré qu’il s’attendait à ce que certaines entreprises britanniques « exigent » bientôt une vaccination complète.

Les avocats du travail ont dit L’indépendant que des entreprises britanniques avaient été en contact pour explorer leurs options sur la mise en place des exigences de vaccination contre Covid.

« Nous allons certainement voir beaucoup de tribunaux du travail à ce sujet », a déclaré Elissa Thursfield, chef de l’avocate en droit du travail et directrice de Gamlins Law – prédisant une vague de plaintes pour discrimination liée aux vaccins dans les mois à venir.

Les avocats et les chefs syndicaux ont averti qu’une approche globale visant à rendre les jabs obligatoires pourrait enfreindre la loi sur l’égalité en discriminant certains groupes, y compris les personnes handicapées ou certaines croyances religieuses.

« Avoir une politique générale est presque toujours dangereux – c’est semé de difficultés juridiques », a déclaré Mme Thursfield. « Pour le personnel existant, si vous n’avez pas de clause dans votre contrat qui dit que vous pouvez recevoir des instructions obligatoires sur la santé, ce qui est rare, c’est potentiellement une rupture de contrat, ainsi que les allégations de discrimination. »

Elle a ajouté: « Si le gouvernement pousse plus loin, en termes d’encouragement des employeurs, ils vont commencer à se mettre dans l’eau chaude. »

Charlie Thompson, associé du cabinet d’avocats Stewarts, a également prédit des poursuites judiciaires contre les entreprises qui ne prennent pas suffisamment en compte leur politique en matière de vaccins.

« Si vous n’êtes pas en mesure de reprendre votre emploi actuel, ou si un emploi vous est refusé, et la justification de l’employeur [for vaccination] ne s’empile pas, alors je peux voir les réclamations légales », a-t-il déclaré.

Répondant aux remarques encourageantes de M. Shapps au sujet des entreprises demandant au personnel d’obtenir le jab, le leader travailliste Sir Keir Starmer a déclaré qu’il ne pensait pas que les politiques «pas de jab pas d’emploi» étaient sages. « Je ne suis pas d’accord avec cela », a déclaré Sir Keir.

« Pour les routines quotidiennes, l’accès au bureau, l’accès aux services de santé ou à la dentisterie ou même à la nourriture – je ne suis pas d’accord avec les passeports vaccinaux pour l’accès au quotidien », a déclaré le leader travailliste.

Downing Street a clairement indiqué que le gouvernement n’avait pas l’intention de légiférer pour rendre la vaccination complète obligatoire pour l’entrée dans les bureaux.

La secrétaire générale d’Unison, Christina McAnea, a déclaré que le gouvernement ne devrait encourager aucune forme de « coercition » lorsqu’il s’agit de faire vacciner les employés avant de retourner au travail.

« Le vaccin a sauvé des milliers de vies, mais ce n’est qu’avec une adoption généralisée que le virus peut être vaincu », a-t-elle déclaré. « Pour y parvenir, il faut de la persuasion et des encouragements, et non de la contrainte et de la coercition. »

« Forcer les gens ne peut que conduire à des confrontations inutiles au travail et à des poursuites judiciaires qui pourraient durer des années, et ce n’est dans l’intérêt de personne. »

Goldman Sachs a tiré la sonnette d’alarme le mois dernier lorsqu’il a envoyé une note au personnel britannique disant que l’entreprise les avait « fortement encouragés » à signaler leur statut de vaccination Covid avant de retourner au bureau – avant de préciser que la vaccination n’était pas obligatoire.

Aux États-Unis, les entreprises commencent à être plus sévères dans leurs exigences. Google, Netflix, Facebook, ainsi que les compagnies aériennes Delta et United, ont déclaré que la vaccination complète serait obligatoire pour le personnel.

L’indépendant comprend que les principales entreprises britanniques examinent comment elles peuvent s’assurer que le personnel est à double piqûre, malgré les difficultés juridiques potentielles.

Certains disent que leurs employés leur ont dit qu’ils étaient mal à l’aise de retourner au bureau jusqu’à ce que tout le personnel soit complètement vacciné.

D’autres ont déclaré qu’ils n’essaieraient d’appliquer aucune règle concernant le vaccin Covid. Imran Hussain, directeur de Harmony Financial Services, a déclaré qu’il serait « ridicule » d’essayer d’élaborer une politique sur la vaccination.

Il a ajouté : « L’idée dans son ensemble est hautement antidémocratique et draconienne. Les gens devraient être autorisés à prendre leurs propres décisions et s’ils souhaitent prendre le jab, c’est génial. »

La Confédération de l’industrie britannique (CBI) a mis en garde contre les politiques obligatoires générales en matière de vaccination.

Un porte-parole de la CBI a déclaré : « La barre pour la vaccination obligatoire est haute, et il y aura peu d’industries où cette approche serait appropriée.

« Cependant, dans certains secteurs, cela pourrait s’avérer nécessaire. Dans la mesure du possible, les entreprises aborderont des questions comme celle-ci en essayant d’amener leur personnel avec elles. »