Les politiques migratoires de la Grèce et de l’UE sous surveillance après le naufrage

La mort d’apparemment des centaines de migrants dans un naufrage au large des côtes grecques mercredi a déclenché un tollé et renouvelé l’examen des garde-côtes grecs et de la politique migratoire européenne, alors que les autorités ont lancé une enquête sur l’épave la plus meurtrière de la Grèce depuis des années. Au moins 78 personnes sont mortes lorsqu’un navire transportant des migrants de la Libye vers l’Italie a coulé tôt mercredi, et des centaines d’autres sont portées disparues. Les autorités grecques ont initialement déclaré que 79 personnes avaient été confirmées mortes, avant de réviser le bilan jeudi.

« [A]500 personnes sont portées disparues », a déclaré au Guardian Nicolaos Spanoudakis, un inspecteur de la police grecque. « Des femmes et des enfants, semble-t-il, étaient dans la cale. Les garde-côtes grecs ont annoncé jeudi avoir arrêté neuf hommes d’origine égyptienne en lien avec la catastrophe.

Alors que l’espoir de retrouver des personnes disparues s’est estompé – et que des rapports et des photos ont commencé à révéler les conditions à bord du bateau – les autorités grecques ont été critiquées par des groupes de défense des droits, des experts juridiques et les Nations Unies pour ne pas avoir fait plus pour empêcher la noyade probable de centaines de personnes. . Les critiques ont fustigé l’Union européenne pour ses politiques d’asile qui, selon eux, forcent des personnes désespérées à risquer leur vie pour effectuer de périlleux voyages en mer vers l’Europe.

L’association de secours en mer Alarm Phone a dit il avait reçu mardi des alertes de détresse de la part de personnes à bord qui ont signalé que le navire transportait quelque 750 passagers – une estimation partagée par l’Organisation internationale pour les migrations, qui a déclaré que ce chiffre incluait probablement au moins 40 enfants, a rapporté l’Associated Press.

Le naufrage était le plus important jamais enregistré au large des côtes grecques et « l’une des tragédies les plus dévastatrices en Méditerranée depuis une décennie », a déclaré l’OIM dans un tweet jeudi.

Les autorités grecques ont secouru 104 personnes lors d’une opération lancée mercredi. Les efforts de sauvetage se sont poursuivis jeudi, avec des hélicoptères et des navires de la Garde côtière parcourant les eaux à environ 50 milles au sud-ouest de Pylos. Mais aucun autre survivant, ni corps, n’avait été retrouvé jeudi en milieu d’après-midi, heure locale, selon les garde-côtes.

Compte tenu du site de l’épave, proche du point le plus profond de la Méditerranée, « il semble très peu probable de trouver quelque chose maintenant », a déclaré Lefteris Papagiannakis, directeur du Conseil grec pour les réfugiés, un groupe de défense des droits.

La Grèce a décrété trois jours de deuil et la campagne pour les élections législatives du 25 juin a été suspendue. Les critiques ont exhorté le pays, et l’Europe en général, à modifier son approche de la migration méditerranéenne.

« Cette situation renforce le besoin urgent d’une action intégrée et coordonnée des États pour sauver des vies en mer et réduire les voyages dangereux, en renforçant les routes migratoires sûres et régulières », a déclaré Gianluca Rocco, chef de la mission de l’Organisation internationale pour les migrations en Grèce. communiqué de presse.

Le procureur de la Cour suprême de Grèce, Isidoros Dogiakos, a ordonné une enquête sur le naufrage, dans le but de tenir les « personnes impliquées » pénalement responsables, ont rapporté les médias grecs.

Les garde-côtes et une ONG de sauvetage en mer ont présenté des récits divergents des événements qui ont conduit au naufrage du bateau, y compris si les personnes à bord avaient demandé de l’aide – suscitant un débat sur la question de savoir si les autorités grecques auraient dû intervenir plus tôt. Les autorités grecques ont déclaré avoir entendu à plusieurs reprises des personnes à bord dire qu’elles souhaitaient continuer vers l’Italie. Alarm Phone a signalé avoir reçu plusieurs appels de détresse.

Le droit maritime international établit des zones de recherche et de sauvetage qui s’étendent à l’extérieur des eaux nationales, dans lesquelles le pays côtier le plus proche est obligé de répondre aux incidents qui pourraient menacer la vie humaine, a déclaré Maria Gavouneli, présidente de la Commission nationale grecque des droits de l’homme. Le navire a coulé dans la zone grecque.

Mais si les gens sur le bateau leur disaient de s’en aller, « selon la loi, ils ne pouvaient plus rien faire d’autre à partir de ce moment-là », a déclaré Gavouneli. « C’est un appel proche. »

Certains experts affirment que la surpopulation extrême sur le bateau, clairement visible sur les images publiées par les garde-côtes grecs, a clairement montré que le navire n’était pas en état de navigabilité.

« Ce bateau n’était pas en état de naviguer et quoi qu’en aient dit certaines personnes à bord, la notion de détresse ne peut être discutée », Vincent Cochetel, haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés envoyé spécial pour la Méditerranée occidentale et centrale, dit dans un tweet.

Naufrage au large des côtes grecques. Ce bateau n’était pas en état de naviguer & quoi qu’en aient dit certaines personnes à bord, la notion de détresse ne se discute pas. Un régime SAR robuste et prévisible dirigé par les États est nécessaire en Méditerranée centrale si nous voulons éviter que de telles tragédies ne se reproduisent. pic.twitter.com/SLrlY2wgNH — Vincent Cochetel (@cochetel) 14 juin 2023

Alarm Phone a suggéré que certains migrants auraient peut-être préféré tenter leur chance pour atteindre l’Italie en raison de la mauvaise réputation des garde-côtes grecs, qui ont fait l’objet de critiques croissantes ces dernières semaines pour avoir prétendument expulsé illégalement un groupe de migrants d’une île grecque vers la Turquie.

« Les personnes en déplacement savent que des milliers de personnes ont été abattues, battues et abandonnées en mer par ces forces grecques », a déclaré le groupe dans un communiqué de presse mercredi.

Le HCR a plaidé pour une interprétation large et prudente de la détresse, « notamment lorsque les bateaux transportant des demandeurs d’asile et des migrants ne sont pas en état de naviguer, sans équipage, mal équipés ou surpeuplés ».

La Grèce a cependant été pénalisée pour être intervenue auparavant, de sorte que les décisions concernant le sauvetage des bateaux de migrants sont particulièrement sensibles, a déclaré Gavouneli. L’année dernière, la Cour européenne des droits de l’homme a infligé une amende à la Grèce pour une opération de refoulement en 2014 qui a fait couler un bateau de migrants au large de l’île grecque de Farmakonisi, tuant 11 migrants, dont de jeunes enfants.

Les survivants de l’épave sont traumatisés et ont désespérément besoin de nouvelles d’amis et de parents disparus, a déclaré à l’AP Erasmia Roumana, chef d’une délégation de l’agence des Nations Unies pour les réfugiés. La plupart étaient des hommes originaires de Syrie, d’Égypte, du Pakistan et des territoires palestiniens, a déclaré mercredi un porte-parole des garde-côtes grecs. Aucune femme n’est connue pour avoir survécu.

Alors que l’enquête grecque démarre, les autorités prévoient de transférer les survivants, en convalescence dans les hôpitaux ou en attente dans un hangar de stockage du port sud de Kalamata, vers le camp de réfugiés de Malakasa, ont rapporté les médias grecs. Les autorités évalueraient les demandes d’asile et renverraient chez eux tous les survivants jugés inéligibles, a déclaré Daniel Esdras, ministre grec par intérim des migrations, a rapporté le Guardian.

Les décès sur les routes migratoires du Moyen-Orient sont au plus haut depuis 2017, selon l’ONU

Le naufrage de mercredi s’inscrit dans une tendance déchirante : le programme des migrants disparus de l’OIM a enregistré près de 27 000 décès en Méditerranée depuis 2014. Plus de 2 700 personnes sont mortes sur les routes maritimes du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord vers l’Europe, principalement en Méditerranée, l’année dernière , selon les chiffres de l’ONU.

En vertu des lois sur l’immigration de l’UE, il existe peu ou pas de voies de migration légales pour les personnes de nombreux pays du Sud. Et pour les personnes fuyant les guerres, les persécutions ou les catastrophes naturelles, elles doivent tenter de longs et périlleux voyages à travers la mer ou par voie terrestre à travers les Balkans pour demander l’asile en Europe.

La question de la responsabilité du sauvetage des bateaux de migrants en détresse est devenue délicate, puisque la politique de l’UE exige que les réfugiés demandent l’asile dans le premier pays de l’UE dans lequel ils entrent. Les pays d’Europe du Sud affirment qu’ils ont été contraints d’accueillir un nombre disproportionné de demandeurs d’asile.

Les négociations pour refondre le système d’asile traînent en longueur depuis des années. Le Parlement européen a approuvé en avril des propositions visant à répartir les réfugiés et les migrants à travers le bloc, entre autres changements, et les politiciens européens ont déclaré qu’ils visaient à parvenir à un accord d’ici avril 2024. Le Conseil européen a convenu la semaine dernière d’une position de négociation avant les pourparlers avec le parlement. .

« Nous devons proposer un cadre approprié pour l’asile et la migration en Europe », a déclaré Gavouneli. « Nous ne pouvons pas attendre catastrophe après catastrophe. »