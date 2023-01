Les politiques frontalières de Biden se heurtent à l’adoption de l’immigration et des idéaux d’asile

Les ancêtres irlandais du président Biden ont échappé à la famine sur des navires-cercueils. Les parents du vice-président Harris étaient des universitaires indiens et jamaïcains. Et le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, est arrivé aux États-Unis alors qu’il était bébé lorsque sa famille a fui Cuba. Les trois dirigeants se sont tenus devant les caméras de télévision à Washington cette semaine pour annoncer que certains migrants auraient de nouvelles opportunités de poursuivre des rêves similaires aux États-Unis et que d’autres seraient rapidement renvoyés vers des villes frontalières du Mexique.

Ce fut un moment de dégonflement et de solitude pour un président qui avait promis de laisser les dures politiques d’immigration du président Donald Trump dans les poubelles de l’histoire. Au lieu de cela, l’administration de Biden continuera d’expulser les personnes qui traversent illégalement la frontière au milieu d’un nombre record d’arrestations – un mouvement vers le centre qui pourrait menacer le soutien des groupes libéraux s’il cherche un deuxième mandat. Les plans ont suscité l’indignation immédiate des législateurs démocrates et républicains, qui eux-mêmes ont échoué pendant des décennies à créer un système d’immigration fonctionnel.

“Je n’ai qu’un seul choix”, a déclaré Biden jeudi, “d’agir par moi-même”.

Biden, Harris et Mayorkas ont construit leur carrière dans la politique démocrate en partie en vantant les histoires d’immigration de leurs familles, une façon d’embrasser la diversité du pays et de rejeter les appels de certains milieux à fermer les frontières et à expulser des millions de personnes.

Daniel Tichenor, politologue à l’Université de l’Oregon qui a suivi les débats changeants sur l’immigration aux États-Unis, a déclaré que le discours de jeudi était “un point d’inflexion” pour Biden alors qu’il se prépare à visiter la frontière américano-mexicaine dimanche pour la première fois de sa présidence.

“Tous les présidents démocrates contemporains – Carter, Clinton, Obama et maintenant Biden – ont trouvé que l’immigration était un champ de mines politique”, a déclaré Tichenor.

«D’un côté, l’identité du Parti démocrate depuis des générations a été définie comme pro-immigrés, et une partie importante de sa base est composée d’électeurs asiatiques, latinos et autres qui soutiennent les nouveaux arrivants. D’autre part, son administration est sous pression pour affirmer plus de contrôle à la frontière – une vulnérabilité politique pour les démocrates, parmi les électeurs indépendants et dans les États swing comme l’Arizona.

Biden a d’abord semblé être l’un des présidents démocrates les plus libéraux en matière d’immigration à ce jour, déchirant plusieurs politiques d’immigration de Trump lors d’une première journée frénétique à la Maison Blanche. Les républicains ont riposté devant les tribunaux et ont pris le contrôle du récit public alors que les appréhensions aux frontières augmentaient. Alors que Biden a évité de se rendre à la frontière, les gouverneurs républicains ont transporté des migrants dans des bus et des avions vers des villes du nord, notamment Washington et New York, où les dirigeants de la ville ont déclaré des urgences.

Certains de ces républicains font partie de ceux qui devraient se présenter à la présidence en 2024. Comme Trump, ils font de l’immigration une question centrale. A sa deuxième inauguration mardi, Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis (à droite), a déclaré que le gouvernement fédéral “a imprudemment facilité l’ouverture des frontières, se moquant de l’état de droit”.

Deux jours plus tard, l’administration Biden a mis en place de nouvelles restrictions à la frontière sud pour réduire considérablement les passages illégaux en élargissant l’utilisation de la politique de Trump à l’époque de la pandémie connue sous le nom de Titre 42. La politique permet aux agents des frontières d’expulser les migrants sans audience, en contournant la loi fédérale qui garantit aux demandeurs d’asile une chance de faire valoir leurs droits à l’intérieur des États-Unis.

La dépendance de Biden à l’égard de l’autorité de santé publique d’urgence en tant qu’outil de contrôle des frontières est devenue un exemple flagrant de ses besoins conflictuels et de ses enchevêtrements politiques. Les responsables de l’administration ont résisté à la fin du titre 42 jusqu’à la deuxième année de mandat de Biden. Les représentants de l’État républicain l’ont combattu jusqu’à la Cour suprême, où une décision de 5 contre 4 le mois dernier a maintenu le titre 42 en place pour le moment.

Maintenant, Biden étend l’utilisation par son administration de la même politique qu’elle avait essayé de lever. Il servira de bâton dans son nouveau système d’incitations et de dissuasions pour les migrants qui tentent d’atteindre le sol américain.

En vertu de ces nouvelles mesures, jusqu’à 30 000 migrants du Venezuela, du Nicaragua, de Cuba et d’Haïti seront autorisés à entrer aux États-Unis en « libération conditionnelle » chaque mois s’ils ont des sponsors financiers ici et réussissent les vérifications des antécédents. Séparément, les migrants peuvent prendre rendez-vous pour demander l’asile aux postes-frontières officiels via une application appelée “CBP One” au lieu de tenter une entrée illégale.

Jusqu’à 30 000 migrants par mois seront expulsés vers le Mexique en vertu du titre 42 s’ils entrent illégalement aux États-Unis ou entrent au Mexique ou au Panama sans autorisation, bien que des exceptions humanitaires soient faites, ont déclaré des responsables.

Les défenseurs des migrants disent que la poursuite des expulsions de Trump viole un principe que les États-Unis ont adopté après la Seconde Guerre mondiale : ce pays et d’autres ne renverraient pas les demandeurs d’asile vers des pays où ils pourraient être persécutés.

Melissa Crow, avocate se battre devant les tribunaux pour mettre fin les expulsions, a déclaré vendredi lors d’une conférence de presse des défenseurs que la proposition de Biden selon laquelle les demandeurs d’asile restent là où ils se trouvent pour demander une protection humanitaire est “insensible” au milieu de nombreuses preuves que les migrants qui ont été expulsés vers le Mexique et d’autres pays ont été la cible de violences.

“Les personnes qui arrivent à notre frontière fuient souvent des menaces imminentes pour leur vie, sans oublier qu’elles n’ont peut-être pas de téléphone portable, d’accès Internet fiable” ou ne peuvent pas utiliser une application gouvernementale pour accéder à la protection, a déclaré Crow, le directeur du contentieux du Centre. pour les études sur le genre et les réfugiés à la faculté de droit Hastings de l’Université de Californie.

Biden a déclaré qu’il sympathisait avec les demandeurs d’asile. Il raconte souvent l’histoire de la façon dont son père, un «chrétien juste», lui a enseigné à table l’Holocauste et «à quel point c’était mal que nous ayons refoulé le Saint-Louis, un navire rempli de réfugiés juifs d’Europe», forçant beaucoup de rentrer chez eux à leur mort.

Mais le président a déclaré cette semaine que “l’autre côté de cela” est que les Américains méritent la sécurité aux frontières. De nombreux nouveaux arrivants sont à la recherche d’un travail – ce qui n’est pas un motif d’asile – parce que les États-Unis ont « l’économie la plus forte du monde ».

“Je ne peux pas leur en vouloir de vouloir le faire”, a déclaré Biden. “Ils poursuivent leur propre rêve américain dans la plus grande nation du monde”, comme tant de familles, “y compris la mienne”.

Les responsables fédéraux ont déclaré vouloir dissuader les migrants de payer les passeurs et de se présenter à l’improviste à la frontière, une pratique qui a conduit à des scènes dramatiques de migrants campant dans les rues glaciales d’El Paso.

À la Maison Blanche, les mesures ont été considérées comme une victoire pour les conseillers présidentiels ayant une formation en sécurité nationale par rapport aux défenseurs plus libéraux de la politique d’immigration qui font également partie de l’équipe de Biden.

Emilio T. Gonzalez, un immigrant cubain et directeur des services de citoyenneté et d’immigration des États-Unis sous le président George W. Bush (R), a reproché à Biden d’avoir autorisé ces partisans d’influencer ses premières politiques, qui, selon Gonzalez, ont créé l’espoir que ceux qui sont entrés illégalement aux États-Unis et ont demandé l’asile ne seraient pas renvoyés.

Les arrestations de ces migrants sont passées de 1,7 million au cours de la première année de mandat de Biden à près de 2,4 millions l’année dernière, les totaux les plus élevés jamais enregistrés à la frontière sud. Environ la moitié ont été expulsés, certains plus d’une fois. Les autres ont été autorisés à plaider leur cause mais pourraient être expulsés s’ils étaient rejetés.

“Je pense que celui à qui il a confié ce problème est allé trop loin, trop vite sans vraiment analyser les conséquences de ce qui allait arriver”, a déclaré Gonzalez.

Gonzalez a rejeté les affirmations de Biden selon lesquelles les républicains ne sont pas disposés à négocier sur l’immigration, mais a déclaré qu’ils voulaient des processus ordonnés et non “une mer d’humanité” à la frontière. « C’est un processus. C’est l’une des lois », a-t-il dit.

Des groupes conservateurs à la recherche de frontières plus strictes ont fustigé l’utilisation par Biden du pouvoir exécutif pour admettre jusqu’à 360 000 migrants supplémentaires par an par le biais de l’autorité de libération conditionnelle, une option qui a généralement été réservé à des circonstances exceptionnelles. Ils ont comparé cette décision à la création d’un système d’immigration parallèle pour faire venir des migrants qui, autrement, ne seraient pas admissibles à l’entrée légale.

Les sondages publics ont toujours montré que l’immigration était l’un des problèmes les plus faibles de Biden, la majorité des électeurs indépendants désapprouvant sa gestion des frontières. Les candidats du GOP ont utilisé la question comme un cri de ralliement de campagne avant les mi-mandats de novembre, mais cela n’a pas suffi à les porter dans des courses clés dans des États comme l’Arizona.

Andrea Flores, un ancien conseiller de Biden, a déclaré qu’il était compréhensible que l’équipe du président reste “effrayée par la frontière” alors que le président évalue une probable réélection en 2024. Flores a déclaré qu’elle avait quitté la Maison Blanche frustrée après que l’administration ait renvoyé des avions de migrants haïtiens désespérés dans leur pays d’origine après une traversée massive vers Del Rio, au Texas, en septembre 2021.

“C’est une question incroyablement difficile”, a-t-elle déclaré. “Ceux d’entre nous qui se soucient de la démocratie et de la montée du fascisme, et de la façon dont un système de migration désordonné peut alimenter des mouvements politiques préjudiciables, se soucient de bien faire les choses.”

“Mais la solution ne réside pas dans les politiques qu’ils ont déployées”, a déclaré Flores, désormais conseiller en immigration du sénateur Robert Menendez (DN.J.), un critique éminent des mesures d’application de Biden.

Elle a déclaré que les nouvelles politiques pourraient avoir un effet contraire à ce que Biden a l’intention de: les demandeurs d’asile de bonne foi pourraient être renvoyés au Mexique après avoir voyagé à la frontière à la recherche d’un refuge, et les migrants ayant des relations avec les États-Unis pourraient cliquer sur leur chemin vers une entrée rapide en utilisant un application smartphone.

“Qui va obtenir une libération conditionnelle?”, A déclaré Flores. “Sont-ils les personnes qui seraient des demandeurs d’asile?”

“Sinon, nous laissons entrer des personnes qui ne seraient pas éligibles à nos lois sur l’asile par le biais d’un processus de libération conditionnelle”, a-t-elle déclaré.

Leon Rodriguez, qui dirigeait les services de citoyenneté et d’immigration des États-Unis pendant le second mandat du président Barack Obama, a déclaré que “la réalité opérationnelle et politique” impose un plafond à ce qu’une administration démocrate peut faire, indépendamment d’idéaux et d’intentions.

Obama a été vilipendé par les défenseurs de l’immigration pour avoir effectué un nombre record d’expulsions et créé un réseau de centres de détention pour les familles après que les parents migrants avec enfants ont commencé à traverser en nombre record en 2014. Mais Obama a également mis en place le programme d’action différée pour les arrivées d’enfants qui protégeait de l’expulsion près d’un million de «rêveurs», des immigrants sans papiers qui avaient été amenés aux États-Unis alors qu’ils étaient mineurs.

Rodriguez, dont la famille est arrivée en tant que réfugiés de Cuba, a déclaré qu’en tant que membre du conseil d’administration de HIAS, l’une des organisations nationales officielles de réinstallation des réfugiés, il connaît intimement “les tensions qui ont présidé à la décision prise par le secrétaire Mayorkas, le président et le vice-président”. faire.”

« J’aimerais croire que nous avons un ensemble de valeurs humanitaires de base qui dit, dans la mesure où nous le pouvons, nos valeurs sont d’offrir un refuge et d’autres types de protection aux victimes de persécution », a-t-il déclaré. “Mais il y a de bonnes raisons de dissuader les gens d’essayer de faire le dangereux voyage terrestre jusqu’à la frontière américaine, où ils sont particulièrement vulnérables à l’exploitation par des éléments criminels.”

Pour Rodriguez, les critiques qui disent que l’approche de Biden n’est pas différente de celle de Trump sont injustes.

“L’approche de Trump était uniquement coercitive”, a-t-il déclaré, tandis que Biden “essaye de trouver l’équilibre” entre la compassion et la “capacité limitée” du gouvernement à la frontière.

Les responsables ont déclaré qu’après le lancement en octobre d’un programme accordant aux Vénézuéliens un moyen d’entrer légalement en liberté conditionnelle, les appréhensions à la frontière pour ce groupe avaient fortement chuté. Ils espèrent que des baisses similaires suivront en étendant ce programme à Haïti, au Nicaragua et à Cuba. Dans les quatre pays, un grand nombre de citoyens ont fui des gouvernements répressifs ou des conditions sociales instables.

Début décembre, un afflux soudain de Nicaraguayens et de Cubains a submergé les refuges d’El Paso, où Biden se rendra dimanche à la frontière. Le gouverneur du Texas, Greg Abbott (R), a répondu à l’augmentation du nombre en déployant des troupes de la Garde nationale pour aligner les rives du Rio Grande avec des barbelés.

Les autorités frontalières affirment que les passages à niveau se sont considérablement atténués pendant les vacances.