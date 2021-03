Un agent de la patrouille frontalière américaine livre une jeune demandeuse d’asile et sa famille à une gare routière le 26 février 2021, à Brownsville, au Texas. | John Moore / Getty Images

Le département de la sécurité intérieure vient d’annoncer son intention d’ouvrir de nouveaux abris pour les enfants et d’accélérer le traitement à la frontière.

Le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, a annoncé mardi de nouvelles mesures pour accueillir un nombre croissant d’enfants migrants non accompagnés arrivant à la frontière sud alors que l’administration Biden est critiquée pour leur détention dans des conditions inhumaines.

« Je suis venu dans ce pays en tant qu’enfant, amené par des parents qui comprenaient l’espoir et la promesse de l’Amérique », a déclaré Mayorkas dans un communiqué. «Aujourd’hui, de jeunes enfants arrivent à notre frontière avec le même espoir. Nous pouvons le faire. »

Mayorkas a déclaré que l’administration ouvrait un nouveau centre d’afflux temporaire en Arizona pour héberger les enfants migrants, en plus des centres de Carrizo Springs, Dallas et Midland, Texas. Ces types d’installations ne sont pas soumis au même niveau de surveillance que les abris permanents gérés par le ministère de la Santé et des Services sociaux et sont relativement coûteux.

Mais ils sont mieux équipés pour administrer les soins aux enfants que les installations d’accueil des douanes et de la protection des frontières des États-Unis le long de la frontière, conçues pour accueillir des adultes seuls. Dimanche matin, plus de 4200 enfants auraient été détenus dans ces établissements, la plupart au-delà de la limite légale de 72 heures avant de devoir être transférés au HHS. Certains ont été contraints de dormir sur des tapis de gymnastique avec des draps en aluminium et n’ont pas été autorisés à sortir pendant des jours d’affilée, a rapporté le New York Times.

Mayorkas a également déclaré que l’administration ouvrira de nouveaux centres de traitement gérés conjointement par le CBP et le HHS afin que les enfants puissent être «placés sous la garde du HHS immédiatement après leur rencontre par la patrouille frontalière», ainsi que d’ouvrir des installations supplémentaires pouvant héberger temporairement les enfants non accompagnés jusqu’à ce qu’ils soient remis aux membres de la famille aux États-Unis ou à d’autres sponsors, y compris les familles d’accueil.

Alors que la plupart des migrants sont toujours refoulés à la frontière pour des raisons liées à la pandémie, l’administration Biden a annoncé en février qu’elle le ferait. accepter les enfants non accompagnés dans un renversement de la politique de l’ère Trump. La plupart d’entre eux sont bloqués au Mexique depuis un an, malgré leur droit de demander une protection en vertu de la loi fédérale, et cherchent maintenant à retrouver leur famille aux États-Unis.

Depuis 2014, le nombre d’enfants non accompagnés arrivant à la frontière sud est resté supérieur à 40000 par an, culminant à plus de 72000 en 2019 sous Trump.

L’administration Biden évalue un nouveau règlement sur l’asile et des solutions régionales

En plus d’annoncer des mesures visant à garantir que les enfants non accompagnés soient traités avec humanité, Mayorkas a identifié des solutions politiques potentielles à long terme alors que les agents d’immigration se préparent à rencontrer plus d’immigrants à la frontière sud qu’au cours des 20 dernières années.

Il a déclaré que l’administration travaillait sur un nouveau règlement qui accélérerait les décisions en matière d’asile de telle sorte que le processus prendrait des mois, plutôt que des années, tout en «garantissant des garanties procédurales et en améliorant l’accès à un avocat». Les mécanismes que l’administration utilisera pour ce faire ne sont pas clairs, mais c’est le type de réforme que les défenseurs des immigrants ont réclamé – tant qu’elle ne porte pas atteinte aux droits des demandeurs d’asile à une procédure régulière.

«Afin d’offrir sincèrement une protection aux demandeurs d’asile et de réussir dans la gestion des frontières, notre système de protection doit fonctionner beaucoup plus efficacement», Sarah Pierce, analyste politique au Migration Policy Institute, tweeté.

L’administration envisage également d’aider le Mexique à étendre sa capacité à accueillir davantage de familles migrantes. Le mois dernier, Mexique a cessé d’accepter certaines familles avec des enfants de moins de 12 ans en raison d’un changement dans ses lois concernant la détention des enfants, ils ont donc été libérés aux États-Unis au cas par cas. Mais, de manière problématique, cela pourrait conduire plus de familles à simplement envoyer leurs enfants à la frontière sans être accompagnés, sachant que les États-Unis les accepteront, mais les laissant plus vulnérables aux cartels de la drogue et aux trafiquants d’êtres humains.

En plus de collaborer avec le Mexique, l’administration cherche à travailler avec les pays du «Triangle du Nord» d’Amérique centrale – Guatemala, Honduras et El Salvador – pour créer des centres de traitement dans ces pays qui filtreraient les migrants pour voir s’ils sont éligibles aux protections humanitaires. , y compris l’asile.

Mais on ne sait pas si cela dissuadera les migrants de faire le périlleux voyage vers le nord. Beaucoup d’entre eux sont désespérés: la détérioration économique liée à la pandémie et les ouragans qui dévasté l’Amérique centrale à la fin de l’année dernière, ainsi que des problèmes plus anciens tels que la violence des gangs, la corruption du gouvernement et les mauvaises récoltes dues au changement climatique dans la région, font partie des facteurs qui poussent les gens à quitter leur pays d’origine.