Les politiques économiques britanniques «susceptibles de causer beaucoup plus de décès que Covid»

Les politiques économiques du gouvernement britannique sont “probables” d’avoir causé “beaucoup plus de morts” que la pandémie de Covid, a affirmé un universitaire.

Les chercheurs ont déclaré que leurs statistiques «non seulement choquantes mais honteuses» montraient que près de 335 000 décès de plus que prévu avaient été enregistrés en Écosse, en Angleterre et au Pays de Galles sur une période de huit ans.

Des experts de l’Université de Glasgow et du Glasgow Centre for Population Health (GCPH) ont examiné les données sur les décès dans les trois pays sur la période 2012 à 2019.

Commentant les résultats, Ruth Dundas, professeur d’épidémiologie sociale à l’Université de Glasgow et l’un des auteurs du rapport, a déclaré: «Cette étude montre qu’au Royaume-Uni, un grand nombre de décès supplémentaires sont susceptibles d’avoir été causés par le Royaume-Uni. politique économique du gouvernement que par la pandémie de Covid-19.

Ses commentaires sont intervenus alors que le rapport indiquait qu’il y avait désormais un “besoin clair et urgent … d’inverser ces politiques néfastes”, les auteurs exhortant le gouvernement à “mettre en œuvre des mesures pour protéger les plus vulnérables de la société”.

L’étude, publiée dans le Journal d’épidémiologie et de santé communautairea noté qu’il y avait 334 327 décès supplémentaires par rapport au nombre attendu en Angleterre, au Pays de Galles et en Écosse au cours de la période.

Cela comprenait 237 855 décès supplémentaires chez les hommes en Angleterre et au Pays de Galles, avec 12 735 décès supplémentaires enregistrés chez les hommes en Écosse.

Parmi les femmes, il y a eu 77 173 décès supplémentaires en Angleterre et au Pays de Galles, ainsi que 6 564 en Écosse.





Il ne faut pas oublier qu’il s’agit de bien plus que de simples statistiques : elles représentent des centaines de milliers de personnes dont la vie a été écourtée. Auteur principal Dr David Walsh

La recherche a été menée dans un « calage de l’amélioration globale » des taux de mortalité, une augmentation des taux de mortalité parmi les plus pauvres ayant été observée au Royaume-Uni depuis le début des années 2010.

L’analyse statistique a montré que les tendances de la mortalité qui s’amélioraient auparavant avaient changé entre 2011 et 2013 en Écosse et en Angleterre – cela s’est produit après l’élection des conservateurs au numéro 10 en 2010.

L’étude a révélé que parmi les femmes vivant dans les 20% des zones les plus défavorisées d’Angleterre, les taux de mortalité ont augmenté d’environ 3% entre 2010-12 et 2017-19, après avoir diminué d’environ 14% au cours de la décennie précédente.

En Écosse, parmi les 20 % de la population la plus démunie, les taux de décès prématurés ont augmenté de 6 à 7 % chez les hommes et les femmes, après des baisses antérieures de 10 à 20 %.

Parlant de la recherche, le Dr David Walsh, auteur principal de l’article et responsable du programme de santé publique au GCPH, a déclaré: “Ces chiffres sont non seulement choquants mais honteux.”

Il a ajouté : « Nous devons nous rappeler que ce sont plus que de simples statistiques : elles représentent des centaines de milliers de personnes dont la vie a été écourtée et des centaines de milliers de familles qui ont dû faire face au chagrin et aux séquelles de ces décès.

“Ce qui est tragique, c’est que ces morts n’avaient pas à se produire. Selon les termes des Nations Unies, dans une société aussi riche que le Royaume-Uni, « la pauvreté est un choix politique ».

“Le gouvernement britannique doit comprendre l’impact néfaste de l’austérité et réagir avec des politiques qui nous remettent sur la voie de l’amélioration, et non de l’aggravation, de l’espérance de vie pour tous.”





Nous devons inverser les politiques d’austérité et protéger les revenus, et donc la santé, des plus pauvres et des plus vulnérables de notre société. Pr Ruth Dundas

Le rapport est publié au milieu des spéculations selon lesquelles le gouvernement britannique actuel pourrait superviser des réductions en termes réels des prestations dans le but de réduire les dépenses publiques.

La Première ministre Liz Truss et ses alliés du Cabinet ont jusqu’à présent refusé de dire si les prestations sociales seraient augmentées en fonction de la flambée de l’inflation.

Le co-auteur du rapport, le professeur Gerry McCartney, professeur d’économie du bien-être à l’Université de Glasgow, a déclaré: «Alors que le gouvernement britannique débat de l’orientation économique actuelle et future, il doit comprendre et tirer des leçons des effets dévastateurs qui réduisent la sécurité sociale et services vitaux ont eu sur la santé de la population dans tout le Royaume-Uni.

Il a également exhorté le gouvernement écossais à faire tout ce qu’il peut dans le cadre de ses pouvoirs dévolus pour atténuer les effets de ces politiques du gouvernement britannique et aider à protéger les gens contre les “conséquences désastreuses”.

Le professeur Dundas a déclaré: “Nous devons inverser les politiques d’austérité et protéger les revenus, et donc la santé, des plus pauvres et des plus vulnérables de notre société.”

Le secrétaire écossais à la Santé, Humza Yousaf, a déclaré : « Il s’agit d’une découverte choquante qui souligne le véritable coût humain de l’austérité et renforce le besoin urgent pour le gouvernement britannique de changer de cap par rapport à ses propositions budgétaires actuelles.

« Renforcer l’austérité et imposer de profondes réductions en termes réels aux prestations sociales et aux services publics dans leur ensemble ne ferait qu’alourdir le bilan humain si brutalement illustré dans cette étude.

“Nous faisons tout notre possible dans le cadre de nos pouvoirs limités et de notre budget limité pour aider à faire face à la crise du coût de la vie – cependant, la plupart des leviers politiques clés sont détenus par le gouvernement britannique, qui doit prendre des mesures urgentes.”