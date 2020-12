Certes, avec le président élu Joe Biden à quelques semaines de son investiture, il se peut que ce ne soit pas ce qui est un changement radical de cap. Biden et les vétérans de la politique étrangère vers lesquels il s’est tourné pour des rôles importants de sécurité nationale dans son administration sont des montants connus parmi les partenaires des États-Unis dans le Golfe. On s’attend à ce qu’ils essaient d’impliquer les Saoudiens et les Émirats dans leurs efforts pour relancer l’accord nucléaire avec l’Iran. Biden l’a déjà fait a exprimé son accord général avec sans doute la réalisation de politique étrangère la plus importante de la présidence Trump – c’est-à-dire la normalisation des relations entre Israël et une poignée de pays arabes, y compris les Émirats arabes unis.

Mais il y a aussi une pression croissante du côté gauche de Biden et la succursale de Washington pour s’écarter du cynisme transactionnel de l’ère Trump. Biden et ses alliés disent qu’ils feront plus pour donner la priorité aux droits de l’homme que Trump et qu’ils feront face à ce que Biden lui-même a décrit comme un « autoritarisme émergent » dans le monde entier. Biden veut mettre fin au soutien américain à la guerre au Yémen, affirmant que son administration réévaluera les relations de Washington avec l’Arabie saoudite. Biden a même affirmé il deviendrait un « paria ».

Ces engagements seront testés dès son entrée en fonction. En Égypte, Sissi continue de s’adresser à la dissidence et à la société civile, y compris la détention très médiatisée de trois militants des droits humains après avoir rencontré une délégation de diplomates occidentaux. Les militants ont été libérés sous caution la semaine dernière mais font toujours face à des poursuites judiciaires.

Malgré l’indignation des gouvernements étrangers et même d’une poignée de célébrités, le dirigeant égyptien est peu incité à libéraliser son règne. Lundi, il a été accueilli en France lors d’une visite d’État avec un cortège de cavalerie le long d’un boulevard à Paris. Lors d’une conférence de presse, le président français Emmanuel Macron a déclaré qu’il n’arrêterait pas les ventes d’armes et autres accords commerciaux avec l’Égypte sur la base du comportement de Sissi.

«Je n’imposerai pas de conditions à ces divergences d’opinion dans le domaine de la défense et de la coopération économique [over human rights], » Macron a dit après une rencontre avec le leader égyptien au palais de l’Élysée. «Il est plus efficace de mener une politique nécessitant un dialogue qu’un boycott qui ne ferait que diminuer son efficacité [of] nos partenaires dans la lutte contre le terrorisme. «

Pendant des décennies, les dirigeants égyptiens ont été « convaincus de la position centrale du pays au Moyen-Orient et de la politique américaine dans la région », a écrit Michael Hanna, senior fellow à la Century Foundation, dans un éditorial dans lequel il exhortait Biden à conditionner l’énorme aide militaire que le Caire reçoit de Washington pour une réforme politique.

« Il est essentiellement inconnu pour Washington d’entreprendre une réévaluation radicale d’un partenariat à long terme comme celui avec l’Egypte », a écrit Hanna. «Ce serait un signal fort non seulement au Moyen-Orient, mais dans le monde entier. Ce serait également une première étape nécessaire pour rétablir les conditions des relations américaines dans une région qui représente toujours une orientation disproportionnée de la politique américaine. «

Mais des liens institutionnels profonds entre les agences de sécurité nationale américaines et l’establishment militaire égyptien – ainsi que la réticence de Biden à faire bouger le bateau de manière trop drastique – peuvent entraver les efforts américains pour appliquer une pression significative. « Les changements dans l’approche américaine peuvent rester rhétoriques et ne constitueront pas un véritable changement de politique », a écrit Khalil al-Anani du Centre arabe de Washington.

La même chose peut être vraie lorsqu’il s’agit de traiter avec les EAU et Arabie Saoudite. Il y a un peu moins de dix ans, les deux royaumes étaient troublés par ce qu’ils considéraient comme l’adoption par l’administration Obama du printemps arabe de l’époque et la promesse de révolutions démocratiques transformant le Moyen-Orient. Les guerres civiles dévastatrices en Syrie, au Yémen et en Libye et la brutale contre-révolution en Égypte qui a suivi – la dernière directement soutenue par les émirats et les Saoudiens – ont puni les décideurs politiques américains et sont susceptibles d’éclipser la pensée de Biden.

Mais Biden pourrait ne pas faire obstacle aux efforts en cours du Congrès pour limiter les ventes d’armes aux Émirats arabes unis et à l’Arabie saoudite, en partie à cause des récents revers des deux monarchies dans la région. Une résolution bipartite condamnant un accord massif approuvé par Trump avec les Émirats arabes unis impliquant la vente d’avions de combat F-35, est dans le vote du Sénat cette semaine. Cela pourrait forcer un gouvernement Biden à éventuellement arrêter les transferts.

«En Libye, les Émirats arabes unis violent l’embargo international sur les armes. Et il est prouvé que les EAU ont illégalement transféré du matériel militaire américain à des milices extrémistes au Yémen « , Le sénateur Chris Murphy (D-Conn.) A tweeté la semaine dernière. «Cela soulève la question de savoir pourquoi les États-Unis récompenseraient ce comportement par un accord de vente d’armes record. À tout le moins, nous devons obtenir des assurances claires et incassables que le comportement des Émirats arabes unis en Libye et au Yémen changera. Cela ne s’est pas produit. «

Yousef al-Otaiba, l’ambassadeur influent des EAU à Washington, a répondu par une série de messages du compte Twitter de son ambassade, affirmant que les drones sophistiqués et autres avions achetés aux États-Unis seraient une aubaine pour l’économie et la protection américaines et nos intérêts communs. «