Les politiques de recours à la force écrites par Lexipol en jeu dans les fusillades policières

La commission n’a toujours pas examiné 50 des quelque 200 politiques fournies il y a près de trois ans, a-t-il déclaré.

Les politiques s’ancrent dans la culture d’une agence lorsque ils sont locaux, a déclaré Greenwood, qui les examine fréquemment pour les services de police.

« J’ai déjà eu des membres du personnel de commandement dans certaines agences qui m’ont dit très franchement qu’ils ne prêtaient aucune attention au livre de politiques parce que ce n’était pas le leur », a déclaré Greenwood. « Ils l’appellent le manuel Lexipol. »

Pourtant, l’approche basée sur un modèle de Lexipol a créé une cohérence indispensable entre les organismes d’application de la loi du pays, a déclaré Bueermann.

« Ce n’est pas un système parfait », a-t-il déclaré. « Vous achetez les concepts de base, puis vous devez décider si cela fonctionnera ou non dans votre ville. »

En Californie, où Lexipol a fait ses débuts, ses politiques ont été utilisées par environ 95% des agences de sécurité publique.

En 2019, l’entreprise a travaillé en coulisses avec un groupe de pression chargé de l’application des lois pour affaiblir la législation qui a fait passer la norme de force meurtrière de « raisonnable » à « nécessaire ».



Theresa Smith, à droite, la mère de Caesar Cruz, qui a été tué dans une confrontation avec la police, s’essuie les yeux après avoir témoigné de sa perte le 23 avril 2019, au Capitole à Sacramento alors que les législateurs californiens s’efforçaient de trouver un terrain d’entente entre les forces de l’ordre des groupes et des réformateurs déterminés à adopter des normes nationales conçues pour limiter les tirs mortels par la police. Rich Pedroncelli, AP

Lors d’un webinaire en 2019, Praet de Lexipol a déclaré à ses clients que, contrairement aux médias, la législation n’avait rien changé.

Le libellé final de la California Act to Save Lives a supprimé l’obligation pour les agents de désamorcer les situations. Il a supprimé la définition de « nécessaire », qui disait qu’un officier devait « conclure qu’il n’y avait pas d’alternative raisonnable à l’utilisation de la force mortelle » qui empêcherait quelqu’un d’être blessé ou tué.

« La bonne nouvelle, c’est qu’ils ne sont pas devenus ‘nécessaires’. Nous sommes restés raisonnables », a déclaré Praet lors du webinaire. « Si cela avait été « nécessaire », mon conseil aurait été de (prendre) votre retraite parce que vous n’auriez plus pu faire de travail de police. »

Il a poursuivi : « Quelle est la nouvelle norme ? La nouvelle norme est exactement la même chose que nous avons eue au cours des 50 dernières années, et c’est la norme du caractère raisonnable objectif Graham vs Connor. »

Après la modification de la loi, la Peace Officer Research Association of California, la plus grande organisation d’application de la loi et de lobbying de l’État, a fourni à ses membres un lien vers une « analyse juridique » sur la nouvelle loi, rédigée par Praet.

Sans définition de « nécessaire », l’interprétation de la loi appartiendra aux tribunaux, a déclaré Samuel Sinyangwe, cofondateur de Campaign Zero, une organisation nationale à but non lucratif axée sur la fin de la violence policière.

Pour l’instant, a-t-il déclaré, « les seules personnes qui définissent cela sont les personnes qui rédigent la politique des services de police, c’est-à-dire Lexipol ».

Mardi, l’ACLU de Californie du Sud, la League of Women Voters of California et 23 autres organisations ont envoyé à Lexipol une lettre au sujet de son « instruction inexacte » de la nouvelle norme de l’État pour la force meurtrière.

Ils ont déclaré que Lexipol confond les différentes normes de force en saupoudrant de « raisonnabilité » dans toutes ses politiques, même si la loi californienne dit désormais que la force meurtrière doit être nécessaire.

Ils ont exhorté l’entreprise à adopter un langage plus clair qui dit aux agents d’utiliser la « force minimale nécessaire ».

Les agences disent faire confiance à Lexipol, a déclaré Ashley Raveche, directrice adjointe de la politique sociale de la League of Women Voters of California.

« Les gens sont insensés et fous », a-t-elle déclaré. « Ils comptent sur Lexipol parce que c’est bon marché, c’est facile. »

L’ACLU a poursuivi le département de police de Pomona pour avoir utilisé les politiques et la formation de Lexipol qui sont en conflit avec la nouvelle loi. Ses officiers ont été impliqués dans plusieurs fusillades mortelles depuis l’entrée en vigueur de la loi l’année dernière.

Le chef de la police de Pasadena, John Perez, a poliment repoussé la Ligue des électrices lorsqu’il a reçu une lettre soulevant des questions sur la politique de recours à la force du département, a déclaré Kris Ockershauser, militante de longue date de la région de Pasadena et dirigeante de la section locale.

Puis George Floyd a été tué. La ville a révisé sa politique au cours de l’été pour s’aligner sur la loi de l’État.

« Nous assurons la police avec le consentement de nos communautés, nous devons donc nous assurer que cela correspond », a déclaré Perez dans une interview. Il a déclaré que Lexipol apporte de nombreux avantages : il permet d’économiser du temps et de l’argent, des e-mails concernant les mises à jour des politiques et des formations en ligne.

Moins d’un mois après que le ministère a mis à jour la politique, un officier de police de Pasadena a abattu Anthony McClain, 32 ans, un Noir, alors qu’il courait loin après un arrêt de la circulation.



L’avocat Ben Crump, qui dirigeait l’équipe juridique de la famille de George Floyd, fait des gestes tout en s’adressant à une foule rassemblée devant l’hôtel de ville de Pasadena, en Californie, le 17 mai 2021. Les gens se sont rassemblés pour exiger des comptes pour Anthony McClain, qui a été abattu en le dos par la police à Pasadena en août 2020. La famille McClain conteste le récit policier de la fusillade, alléguant que les policiers ont « planté » l’arme pour justifier faussement la fusillade, et qu’Anthony McClain a été tué « sans avertissement » et « sans justification ». FREDERIC J. BROWN, AFP via Getty Images

La Ligue des femmes électrices et les groupes des libertés civiles se sont demandé si les agents avaient correctement suivi la politique révisée.

Le bureau du procureur du comté de Los Angeles examine la conduite de l’officier, a déclaré un porte-parole. La famille, représentée par le célèbre avocat des droits civiques Benjamin Crump, a déposé une plainte fédérale.

L’officier qui a tiré sur Brown est de retour au travail après un congé payé obligatoire pour obtenir des conseils, une exigence de tout officier impliqué dans un incident grave, a déclaré la porte-parole de Pasadena, Lisa Derderian. En raison du procès, elle a refusé de fournir des détails sur l’incident.

Les officiers « n’ont pas besoin d’être des avocats » pour faire leur travail, a déclaré Raveche. « Ils ont besoin de directives claires sur la façon de faire leur travail. »

Le correspondant national d’USA TODAY, Tami Abdollah, couvre les inégalités dans le système de justice pénale. Envoyer des conseils d’histoire par DM @latams ou tami(at)usatoday.com.