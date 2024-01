Les politiques de l’App Store d’Apple deviennent étrangement agressives, mais les éditeurs devraient être d’accord

J’ai écrit plusieurs fois au fil des ans sur la contestation juridique d’Epic Games contre les politiques de l’App Store d’Apple.

(Un résumé de dix sous : Apple garde un contrôle ultra-étroit sur son App Store. Il doit approuver chaque application et chaque mise à jour. Et si vous souhaitez vendre aux utilisateurs toute sorte de bien numérique dans une application, vous devez utiliser Le système d’achat intégré d’Apple, ce qui représente une part importante – généralement 30 % – du paiement. L’utilisation d’un système de paiement externe – comme permettre aux utilisateurs de saisir un numéro de carte de crédit – est interdite. Epic Games, qui rend le très populaire Fortnite, poursuivi Apple, arguant que ce contrôle monopolistique sur la distribution et la monétisation des applications viole la loi antitrust. Apple, à son tour, a fait valoir qu’il ne s’agissait pas d’un monopole (les appareils Android sont de loin plus nombreux que ceux iOS dans le monde) et que ce contrôle strict était nécessaire pour protéger la vie privée et la sécurité numérique des utilisateurs, entre autres.)

Epic Games n’est évidemment pas un éditeur de presse, mais ses arguments reflètent plus d’une décennie de plaintes d’éditeurs concernant, principalement, cette réduction de 30 %. (Leur autre plainte principale est que l’utilisation du système d’achat intégré d’Apple signifiait que la relation financière de l’utilisateur était avec Apple, et non avec The Hometown Gazette, ce qui limitait ce qu’un éditeur pouvait savoir sur ses clients.)

Cela fait maintenant plus de trois ans après le procès d’Epic, et l’affaire a désormais pleinement progressé jusqu’au pouvoir judiciaire américain. Les tribunaux inférieurs ont statué (pour l’essentiel) en faveur d’Apple, et mardi, la Cour suprême des États-Unis — probablement trop occupée démolir l’État administratif moderne – décidé de ne pas entendre aucun des appels déposés par Apple et Epic, laissant les décisions des tribunaux inférieurs en vigueur.

Epic a cependant remporté une victoire : Apple ne serait plus en mesure d’empêcher les développeurs de créer des liens vers leurs sites Web à partir de leurs applications, permettant ainsi aux utilisateurs d’y effectuer leurs transactions, en dehors de l’écosystème d’Apple. Voici le PDG d’Epic, Tim Sweeney, mardi matin, célébrant cette petite victoire dans le cadre de leur plus grande perte.

À partir d’aujourd’hui, les développeurs peuvent commencer à exercer leur droit reconnu par les tribunaux d’informer les clients américains de meilleurs prix sur le Web. Ces horribles écrans de confusion mandatés par Apple sont terminés pour toujours. pic.twitter.com/YnFWt85MRF – Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) 16 janvier 2024

Mais en quelques heures, cette victoire a mal tourné quand Apple a annoncé les détails comment, exactement, cela permettrait cette nouvelle liberté. Oui, vous pouvez insérer un lien vers votre site Web dans votre application, mais vous devrez désormais donner à Apple une bonne part des revenus que vous avez générés. là. Une réduction de 27 % – les 30 % standard moins les 3 % environ que vous paieriez à une société émettrice de cartes de crédit pour effectuer vous-même la transaction.

Un bref résumé des problèmes flagrants que nous avons trouvés jusqu’à présent : 1) Apple a introduit une nouvelle taxe anticoncurrentielle de 27 % sur les achats en ligne. Apple n’a jamais fait cela auparavant, et cela tue la concurrence sur les prix. Les développeurs ne peuvent pas proposer des articles numériques à moindre coût sur le Web après avoir payé un… pic.twitter.com/YkHuapG7xa – Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) 16 janvier 2024

Franchement, la nouvelle politique d’Apple me semble folle. Déclarer qu’il mérite 27 % de vos revenus parce qu’il y avait un lien dans votre application est un enfer d’une commission d’intermédiation. (En fait, Apple affirme qu’elle mérite 27 % de tous les revenus générés au cours des sept jours suivants par quiconque appuie sur ce lien — plus une partie de chaque renouvellement d’abonnement pour toujours. Vous devez envoyer cet argent à Apple mensuellement et il se réserve le droit de vérifier vos livres s’il estime que vous ne payez pas autant qu’Apple le pense.)

Pensez à ce que serait l’équivalent approximatif de ce type de système dans d’autres médias :

Avez-vous publié une petite annonce dans le journal pour tenter de vendre votre Plymouth Gran Fury de 1978? Veuillez remettre 27 % du prix de vente éventuel à The Hometown Gazette.

Quelqu’un a-t-il trouvé votre entreprise locale en recherchant « pressing topeka » sur Google ? Non seulement vous avez dû payer pour cette annonce riche en mots clés en haut des résultats de recherche, mais vous devez désormais également à Google un quart de ce que vous obtenez de chacun de leurs chemisiers et blazers.

Avez-vous cliqué sur un lien sur Facebook qui vous a conduit à une actualité intéressante ? Désolé, éditeur, vous devez maintenant envoyer un chèque à Mark Zuckerberg pour 27 % de vos revenus publicitaires provenant de cette page vue. Oh, et avez-vous trouvé ce lien en visitant Facebook.com dans Google Chrome ? Ajoutez également 27 % supplémentaires au fabricant du navigateur.

Apple n’essaie même pas vraiment de dire que c’est gagné cette part de 27 % – seulement cela c’est ainsi qu’il a choisi de monétiser son IP:

Tous les développeurs de l’App Store — y compris ceux qui placent des boutons ou des liens avec des appels à l’action dans leurs applications — bénéficient de la technologie et des outils exclusifs d’Apple protégés par la propriété intellectuelle, ainsi que de l’accès à sa base d’utilisateurs… Apple facture une commission sur les achats numériques initiés dans les sept jours à compter de la sortie du lien, comme décrit ci-dessous. Cela ne capturera pas toutes les transactions facilitées par Apple via l’App Store, mais il s’agit d’un des moyens raisonnables pour tenir compte de la valeur substantielle qu’Apple offre aux développeursnotamment en facilitant les transactions liées.

Cet appât et changement a, à juste titre, amené les gens en colère. (Ou, selon les mots d’un des auteurs de Verge, grand fou.) Spotify a déclaré que c’était « scandaleux et allait à l’encontre des efforts du tribunal pour permettre une plus grande concurrence et un plus grand choix aux utilisateurs ». Brent Simmons, développeur Apple de longue date l’a appelé “Étonnamment sans grâce et un rappel discordant, mais pas surprenant, qu’Apple n’est pas une vraie personne et n’est pas digne de votre amour.” John Gruber rapporte que les développeurs Mac ont peur que leurs applications soient les prochaines à être soudainement confrontées à des frais de 27 % pour tenir compte de la valeur substantielle qu’Apple offre aux développeurs. (“Je ne saurais trop souligner à quel point de nombreux développeurs sont sidérés – ni offensés.”)

Sweeney a déclaré qu’Epic demanderait au tribunal de déclarer les frais de 27 % insensibles à sa décision, alors peut-être que cette règle ne durera pas longtemps. (Et Apple sera probablement bientôt confronté à un nouvelle enquête antitrust du gouvernement fédéralde toute façon – sans parler d’une application plus stricte pays par pays dans le monde.)

Mais à court terme, la question qui préoccupe les éditeurs de presse est la suivante : qu’en est-il de nous ? Après tout, les choses semblaient s’améliorer, et non empirer, pour les éditeurs par rapport à la réduction d’Apple. En 2022, Apple a créé une exclusion pour ce qu’elle a appelé les « applications de lecture », celles qui sont principalement une interface permettant de consommer du contenu déjà acheté ailleurs, un groupe qui comprend les journaux, les magazines et leurs semblables. Les applications de lecture pourraient postuler pour une « consonance étrangement totalitaire »Droit au compte de lien externe» qui leur permettrait de relier les utilisateurs au site Web de l’éditeur, où ils peuvent effectuer leurs transactions.

Est-ce que cette nouvelle politique des 27% — qui s’articule autour d’une formule à consonance similaire ?Droit au lien d’achat externe» – affecter les très bonnes affaires que les éditeurs pouvaient obtenir auparavant ? Lorsque j’ai parcouru la documentation, la politique des applications de lecture ne dit jamais explicitement qu’Apple ne prendra pas de réduction – et la politique des 27 % ne dit jamais explicitement que les applications de lecture sont une exception à la règle.

Apple a refusé d’en discuter officiellement, mais je peux confirmer que le politique relative aux applications de lecture qui existait avant la semaine dernière existe toujours et est disponible pour les éditeurs. (Mis à part les 27 %, il existe d’autres différences clés entre les programmes. Le nouveau «Droit au lien d’achat externe» a besoin que les applications offrent également le système d’achat intégré standard d’Apple. L’application-lecteur “Droit au compte de lien externe“exige que les applications ne pas offrir achats intégrés.)

Donc, au moins pour le moment, les applications iOS des éditeurs ne devraient pas être affectées. (Soyons honnêtes : si Apple s’emparait d’une manière ou d’une autre de la totalité des revenus disponibles des applications sur le Web auprès des éditeurs, cela ne modifierait pas d’un iota les résultats de l’entreprise. Après tout, Apple a quelque chose comme 162 milliards de dollars en espèces qui traînent.)

Cela dit, l’idée plus large ici – un géant de la technologie décidant que sa taxe effective sur les applications devrait étendre ses vrilles au Web – est profondément dangereuse pour l’écosystème plus large de l’information numérique, qui vit encore majoritairement dans les fenêtres des navigateurs. Ces dernières années, la campagne antitrust contre Apple a profité aux éditeurs, car la société a apporté des améliorations à faible coût à ce qu’elle propose à ses développeurs éditeurs tout en luttant devant les tribunaux contre les applications les plus coûteuses. Mais ces dernières années ont également montré l’immense pouvoir que les plateformes conservent sur les sociétés de presse, et on ne sait jamais quand même celles considérées comme relativement inoffensives décideront de montrer leurs muscles.