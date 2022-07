Les politiques de la loi sur la réduction de l’inflation, expliquées

Il s’avère que l’agenda des démocrates au Congrès n’était que pour la plupart mort.

L’accord surprise annoncé mercredi soir par le sénateur Joe Manchin (D-WV) est beaucoup plus petit que les grands rêves que les démocrates avaient lorsque le président Joe Biden a pris ses fonctions en 2021. Mais le nouveau projet de loi, la loi sur la réduction de l’inflation, fait encore beaucoup . Il contient des dispositions historiques pour lutter contre le changement climatique et prend des mesures pour atteindre un objectif politique démocratique de longue date : laisser Medicare négocier les prix de certains médicaments sur ordonnance.

La facture pourrait affecter le type de voiture que vous achetez et la façon dont vous chauffez votre maison. Cela empêchera les fortes augmentations de prix cette année pour certaines personnes qui souscrivent une assurance maladie individuelle. Et si vous ne payez pas vos impôts, il y a de meilleures chances que l’IRS le découvre.

Voici ce qu’il y a dans le projet de loi et ce que cela signifierait pour la vie américaine dans les années à venir.

Le plus grand effort jamais réalisé pour lutter contre le changement climatique

La loi sur la réduction de l’inflation serait la plus grande chose que les États-Unis aient jamais faite pour lutter contre le changement climatique, et le climat représente la plus grande part des dépenses du projet de loi : près de 370 milliards de dollars.

C’est plus petit que la version de la Chambre l’automne dernier, et une fraction de ce que le président Biden avait initialement envisagé pour le climat, les démocrates du Sénat affirment que ces investissements seront suffisants pour réduire la pollution climatique d’environ 40 %. (C’est un peu moins dramatique qu’il n’y paraît ; la diminution est comparée aux niveaux de 2005, lorsque les émissions ont culminé. Même sans nouvelle politique, les États-Unis auraient toujours été sur la bonne voie pour réduire de 20 % les émissions d’ici 2030.)

Les politiques visent globalement à éloigner les consommateurs et l’industrie américains de la dépendance aux combustibles fossiles. La plus grande part du financement va aux crédits d’impôt et aux remises pour une multitude de technologies renouvelables – panneaux solaires, éoliennes, pompes à chaleur, efficacité énergétique et véhicules électriques. Il comprend des incitations pour les entreprises à fabriquer davantage de cette technologie aux États-Unis. Le projet de loi investirait également dans l’efficacité énergétique des sites industriels qui peuvent aider à réduire la lourde empreinte carbone du secteur, tout en consacrant des fonds à la restauration des forêts et des côtes.

Le projet de loi, s’il est adopté, ouvrirait de nouvelles perspectives dans d’autres domaines problématiques de la crise climatique. Il établit la première taxe sur le méthane qui pénalise les entreprises de combustibles fossiles pour les émissions excessives du polluant climatique particulièrement puissant. Une autre partie substantielle du financement aide les communautés défavorisées à surveiller et à nettoyer la pollution et renforcer leur résilience aux impacts climatiques.

Au-delà de la réduction de la pollution climatique, les investissements dans les énergies propres pourraient également faire baisser l’inflation. Selon Robbie Orvis, directeur principal chez Energy Innovation, la hausse des prix de l’énergie a entraîné environ un tiers de la hausse de 9 % de l’indice global des prix à la consommation l’année dernière. En aidant les Américains à devenir moins dépendants des combustibles fossiles, les dépenses contribuent à atténuer la crise mondiale du pétrole et à réduire les factures des consommateurs.

Aider les gens à payer une assurance maladie plus longtemps

Les parties climatiques du projet de loi ont retenu le plus l’attention. Mais le projet de loi comprend également des mesures importantes sur les soins de santé, notamment le renforcement d’une extension de la loi sur les soins abordables.

L’un des moyens par lesquels Obamacare a élargi la couverture des soins de santé a été de créer des marchés permettant aux gens de souscrire une assurance et d’offrir des subventions fédérales pour aider les ménages à revenu faible et moyen à se le permettre. Les ménages représentant jusqu’à 400% du seuil de pauvreté fédéral – environ 106 000 $ pour une famille de quatre personnes – pourraient obtenir une aide fédérale pour payer leurs primes. Après cela, ils étaient seuls.

Mais en 2021, le Congrès a éliminé ces plafonds, déclarant à la place qu’aucun ménage ne devrait avoir à payer plus de 8,5 % de ses revenus pour l’assurance maladie. Le changement a eu le plus grand effet sur les personnes gagnant entre 400 et 600% du seuil de pauvreté fédéral (pour le même ménage de quatre personnes, cela représenterait jusqu’à 159 000 dollars par an). Comme Dylan Scott de Vox l’a précédemment signalé, les changements ont également permis à environ 7 millions de personnes de bénéficier d’une assurance maladie gratuite dans le cadre de l’ACA.

Ces politiques, cependant, ont pris fin à la fin de cette année, laissant des millions de personnes faire face à des dépenses de santé beaucoup plus élevées à l’avenir. La loi sur la réduction de l’inflation prolonge ces subventions de trois ans jusqu’à la fin de 2025, garantissant que les gens ne seront pas confrontés à cette augmentation avant un certain temps. Cette extension devrait coûter 64 milliards de dollars, selon une projection du Congressional Budget Office.

Négocier les prix des médicaments sur ordonnance

Pendant des années, les démocrates ont dit aux électeurs qu’ils adopteraient des politiques qui réduiraient les coûts des médicaments sur ordonnance, pour ensuite être bloqués par les républicains et échouer. Ce projet de loi leur permet enfin de tenir cette promesse électorale en permettant à Medicare de négocier sur les médicaments sur ordonnance – un changement majeur qui pourrait entraîner des réductions de coûts importantes pour un petit sous-ensemble de médicaments.

Comme indiqué dans le projet de loi, Medicare pourra négocier sur une poignée de médicaments, ces nouveaux prix prenant effet en 2026. En 2026, Medicare ne pourra couvrir que les coûts de 10 médicaments ; avec le temps, cela passera à 20 médicaments. Les médicaments en question seront déterminés en fonction d’une multitude de critères, y compris leur coût.

Ces négociations sont sur le point de faire économiser beaucoup d’argent à Medicare, puisque les prix sont actuellement fixés par les fabricants. Ces économies – ainsi que d’autres générées par des provisions supplémentaires pour les médicaments sur ordonnance – sont traitées comme 288 milliards de dollars de nouveaux revenus qui seront générés sur 10 ans, selon une estimation du Congressional Budget Office.

Au-delà de la négociation du prix des médicaments de Medicare, le projet de loi comprend également d’autres politiques visant à réduire les dépenses des gens. Il plafonnerait les frais de médicaments pour les personnes âgées à 2 000 $ par an et obligerait les entreprises à offrir une remise à Medicare si elles essayaient d’augmenter le coût de leurs médicaments à un rythme plus rapide que l’inflation.

Plus d’argent pour l’IRS

En fait, augmenter les impôts peut être politiquement difficile. Les démocrates adoptent donc, en partie, une approche différente : amener les gens à payer davantage d’impôts qu’ils doivent déjà. L’accord de la loi sur la réduction de l’inflation augmente le financement de l’IRS afin qu’il puisse renforcer l’application de la loi et s’attaquer aux impôts impayés. Les démocrates du Sénat, s’appuyant sur les chiffres du Congressional Budget Office, estiment qu’en investissant 80 milliards de dollars dans l’IRS sur une décennie, il collectera 203 milliards de dollars. Cela faisait également partie d’une proposition présentée par l’administration Biden en 2021.

L’IRS a estimé qu’entre 2011 et 2013, l'”écart fiscal” – c’est-à-dire la différence entre ce que les gens paient en impôts et ce qu’ils doivent en impôts – s’élevait à 441 milliards de dollars par an, soit environ 16 % de l’impôt total à payer ces années-là.

Un article de 2019 de Natasha Sarin, maintenant au département du Trésor, et de l’économiste Larry Summers a estimé l’écart fiscal à 7,5 billions de dollars de 2020 à 2029, la majeure partie correspondant aux riches. Ils ont calculé que la sous-déclaration était cinq fois plus élevée chez les personnes gagnant plus de 10 millions de dollars par an que chez celles gagnant moins de 200 000 dollars. Les démocrates du Sénat affirment qu’aucun des fonds destinés à l’IRS ne sera destiné à augmenter les impôts de toute personne gagnant moins de 400 000 $.

Éliminer une échappatoire pour obliger les entreprises à payer plus d’impôts

L’accord comprend également un impôt minimum de 15% sur les sociétés dont les bénéfices dépassent 1 milliard de dollars. Les démocrates du Sénat notent que si le taux d’imposition actuel des sociétés est de 21 %, des dizaines de grandes entreprises, dont AT&T, Amazon et ExxonMobil, paient beaucoup moins que cela. La proposition indique que la disposition rapporterait 313 milliards de dollars, bien que, comme le note Politico, il y ait un débat parmi les experts fiscaux sur la manière et si cela fonctionnerait.

Le projet de loi proposé appelle à la fermeture de l’échappatoire à l’intérêt porté, une priorité démocrate de longue date. Actuellement, les sociétés de capital-investissement et autres gestionnaires d’investissements peuvent traiter une partie de leurs revenus comme des gains en capital, imposés à un taux inférieur de 20 %, plutôt que comme des revenus, qui seraient imposés à un taux beaucoup plus élevé.