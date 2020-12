La Hongrie n’a pas respecté le droit de l’UE en limitant l’accès à la procédure de protection internationale et en renvoyant les migrants dans une zone frontalière, a statué jeudi la Cour de justice européenne.

La juridiction luxembourgeoise a déclaré que les ressortissants de pays tiers souhaitant demander l’asile en Hongrie « étaient en pratique confrontés à la quasi-impossibilité de faire leur demande » en raison de la législation nationale qui les obligeait à entamer la procédure à partir d’un soi-disant transit zone et une pratique administrative limitant «drastiquement» le nombre de personnes autorisées à pénétrer dans ces zones chaque jour.

Il a également confirmé une décision antérieure selon laquelle la Hongrie obligeant les requérants à rester dans l’une des zones de transit pendant la durée de la procédure «constituait une détention».

Le tribunal a signalé que le droit de l’UE stipule que la détention ne peut être ordonnée que «par écrit et motivée», qu’une aide adéquate doit également être accordée aux demandeurs identifiés comme vulnérables et que les mineurs ne peuvent être détenus qu’en dernier recours.

Toutefois, en raison notamment de son caractère systématique et automatique, le régime de rétention prévu par la législation hongroise dans les zones de transit, qui concerne tous les demandeurs autres que les mineurs non accompagnés de moins de 14 ans, ne permet pas aux demandeurs de bénéficier de ces garanties », a déclaré le tribunal dans son jugement.

Il a rejeté l’argument de Budapest selon lequel la crise migratoire justifiait de déroger à certaines règles et a également conclu que le pays avait bafoué une directive de l’UE sur le retour des migrants illégaux.

Il a constaté par exemple que des policiers avaient escorté de force des ressortissants de pays tiers séjournant illégalement dans le pays de l’autre côté d’une clôture érigée à quelques mètres de la frontière avec la Serbie, « vers une bande de terre dépourvue de toute infrastructure », sans conformité préalable avec les procédures et garanties prévues par la directive.

En outre, le pays n’a pas respecté le droit des ressortissants de pays tiers de rester dans le pays après le rejet de leur demande, jusqu’au délai dans lequel interjeter appel contre cette décision ou, s’il y a eu recours, jusqu’à ce qu’un décision a été prise à ce sujet.

Euronews a contacté le ministère hongrois de la Justice pour commentaires.

Le nombre de demandes d’asile pour la première fois dans les États membres de l’UE a considérablement diminué depuis un sommet de près de 1,3 million en 2015. Cette année-là, la Hongrie a reçu plus de 177 000 candidatures, juste derrière les 476 510 de l’Allemagne. selon Eurostat.

Mais contrairement à Berlin, qui a enregistré plus de 745 000 nouvelles demandes l’année suivante, Budapest a divisé son nombre par plus de six, l’Autriche, la France, la Grèce et l’Italie enregistrant plus de demandes.

En 2019, les 27 pays de l’UE ont reçu collectivement un peu moins de 700000 demandes d’asile pour la première fois, dont seulement 500 ont été traitées en Hongrie.