Les politiques commerciales extractives de l’UE en Tunisie contribuent à la migration | Migration

Depuis le début de l’année, le nombre de personnes fuyant l’Afrique du Nord par bateau vers l’Union européenne a considérablement augmenté. Même si certains d’entre eux sont des personnes venant d’Afrique subsaharienne, utilisant des pays comme l’Égypte, la Tunisie et la Libye comme points de transit, beaucoup sont des locaux qui ne peuvent plus gagner leur vie dans leur propre pays.

L’UE s’est empressée d’empêcher davantage de personnes de traverser la Méditerranée en intensifiant sa surveillance et la militarisation de ses frontières maritimes méridionales. Mais il a également fait appel aux gouvernements régionaux pour obtenir leur aide afin d’endiguer la migration.

Dans le cas de la Tunisie, l’UE et le président tunisien Kaïs Saied ont signé un accord appelé « Paquet de partenariat global ». En échange de l’arrêt du flux de personnes tentant de traverser la Méditerranée vers l’Europe, Tunis doit obtenir 255 millions d’euros (269 millions de dollars) pour l’équipement, la formation et un soutien financier. Il pourrait également recevoir 900 millions d’euros supplémentaires (953 millions de dollars) s’il concluait un accord avec le Fonds monétaire international pour des réformes économiques structurelles, y compris des coupes controversées dans son programme de subventions alimentaires.

En ce qui concerne le volet commercial de l’accord, le protocole d’accord présente, entre autres, des plans d’investissement dans l’agriculture, l’énergie verte et la transition numérique. Même s’il reste à voir comment ce mémorandum prendra forme, il peut être lu comme une continuation des politiques commerciales de l’UE envers son voisin du sud, qui ont été critiquées pour désavantager systématiquement les petites et moyennes entreprises tunisiennes.

Dans ce contexte, il semble peu probable que l’accord sur la migration améliore la situation des Tunisiens, en particulier de ceux des zones rurales qui tentent d’émigrer en masse du pays. En fait, les politiques commerciales passées et présentes de l’UE envers la Tunisie sont en grande partie responsables de la misère des petits agriculteurs et des travailleurs agricoles.

Alors que les entreprises de l’UE ont inondé le marché tunisien de produits fabriqués en Europe, les agriculteurs tunisiens ont eu du mal à rivaliser avec leurs homologues de l’UE, notamment en raison de la manière dont l’UE continue de protéger son secteur agricole national.

Parfois, le protectionnisme de l’UE prend la forme de choses d’une simplicité frustrante, comme le fait que les périodes pendant lesquelles les produits tunisiens bénéficient d’un accès privilégié au marché de l’UE dans le cadre d’un régime de quotas douaniers ne correspondent pas à leur cycle de production en Tunisie. Par exemple, dans le cas des pastèques, la principale saison de croissance se situe entre juin et septembre, alors que l’UE n’accorde des importations en franchise de droits qu’entre novembre et mai.

Les échanges économiques inégaux dans les relations commerciales agricoles entre la Tunisie et l’UE se manifestent également dans le commerce de l’huile d’olive, l’une des principales exportations de la Tunisie.

Les olives sont cultivées sur des terres agricoles irriguées de première qualité en monoculture à grande échelle. Environ 80 pour cent de l’huile d’olive produite est exportée, principalement sous forme brute, principalement vers l’Espagne et l’Italie où elle est raffinée et vendue aux consommateurs européens. Ce faisant, la Tunisie perd une valeur ajoutée significative.

Parallèlement, la hausse des prix des denrées alimentaires dans le pays signifie que la consommation d’huile d’olive est de plus en plus hors de portée des Tunisiens ordinaires. La nourriture reste la dépense la plus importante des familles tunisiennes, plus coûteuse que le logement, l’électricité ou l’eau, représentant en moyenne 30 pour cent des dépenses annuelles des ménages, et pouvant atteindre près de 40 pour cent pour les groupes aux revenus les plus faibles.

L’oléiculture plus traditionnelle, contrairement aux oliveraies industrielles en monoculture, implique des arbres plus âgés, espacés et nécessitant moins d’eau ; il est donc mieux adapté aux climats plus arides. De telles pratiques agricoles utilisées par les petits agriculteurs pour produire pour le marché intérieur sont considérées comme non viables en raison du manque de soutien qu’ils reçoivent de la part du gouvernement.

Comme me l’a expliqué l’agriculteur Abdul Karim lors d’un atelier sur les politiques commerciales et agricoles organisé par la Plateforme tunisienne pour les alternatives et l’Institut transnational en juillet à Tunis : « Les oliviers traditionnels peuvent vivre 150 ans. Le soutien à l’oléiculture est de 2 dinars par olivier alors que notre coût de production est d’environ 15 à 20 dinars par arbre. Nous avons besoin d’aide pour l’eau et les tracteurs. Mais sans ce soutien, mes oliviers vont se dessécher et mourir. »

Outre les olives, la Tunisie est pressée de cultiver d’autres produits agricoles destinés à l’exportation vers l’UE, notamment des agrumes et des légumes. Certaines d’entre elles sont également des cultures particulièrement gourmandes en eau, ce qui n’a guère de sens dans un pays souffrant d’un stress hydrique extrême, de sécheresses et d’incendies de forêt.

Déjà dans la quatrième année d’une sécheresse prolongée et avec des températures atteignant 50 degrés Celsius (122 degrés Fahrenheit) en juillet, la situation des agriculteurs tunisiens ne fera qu’empirer. Les prévisions de risque climatique pour la Tunisie prévoient que les températures maximales annuelles devraient augmenter entre 1,9°C et 3,8°C d’ici 2050, tandis que les niveaux de précipitations pourraient chuter jusqu’à 22 pour cent.

En réponse, le gouvernement tunisien a institué une série de mesures pour tenter de réduire la consommation d’eau, notamment une limitation de l’irrigation agricole et une interdiction de pompage des eaux souterraines en dessous de 50 mètres.

Même si ces mesures peuvent sembler raisonnables, elles ont laissé les agriculteurs tunisiens dans des difficultés. La réduction des précipitations signifie que les agriculteurs doivent recourir à des sources d’eau souterraines pour irriguer leurs cultures et leurs arbres, et pour fournir de l’eau potable à leurs animaux. Pourtant, la baisse du niveau des eaux souterraines signifie que l’eau ne peut être trouvée qu’à 80 mètres de profondeur, m’a expliqué Abdul Karim. Les agriculteurs n’ont d’autre choix que de creuser plus profondément ou d’être confrontés à la ruine économique.

Les agriculteurs avec lesquels nous avons parlé se sont plaints du fait que, même s’ils courent le risque d’être criminalisés pour avoir utilisé l’eau pour survivre, le gouvernement ferme les yeux sur de riches investisseurs qui achètent des terres pour la production d’olives et creusent des puits en eau profonde de manière non réglementée. Ces puits peuvent atteindre 200 à 300 mètres de profondeur, selon Yasser, un ingénieur tunisien en gestion des ressources naturelles qui a également participé à l’atelier susmentionné.

Tout cela signifie que les petits agriculteurs, qui sont majoritaires en Tunisie, sont pris entre les forces écrasantes d’une politique commerciale extérieure injuste et d’une politique gouvernementale interne adaptée aux besoins de quelques grands acteurs du marché. Ils ne peuvent plus vivre de l’agriculture et nombre d’entre eux n’ont d’autre choix que d’émigrer.

L’accord entre l’UE et la Tunisie visant à renforcer les relations commerciales et à endiguer le flux de personnes tentant de rejoindre les côtes européennes constitue un refus flagrant de s’attaquer à certaines des causes sous-jacentes de la migration. Les politiques commerciales favorisant les marchés européens n’amélioreront pas la situation socio-économique des Tunisiens des zones rurales.

Dans le contexte de crises multiples et croisées, la politique agricole et commerciale en Tunisie et dans la région plus large de l’Afrique du Nord doit être repensée. Si l’UE veut vraiment faire face à ce qu’elle appelle une « crise migratoire », elle doit repenser ses politiques commerciales extractives avec le reste du monde et ne pas conclure d’accords qui ne font qu’engendrer davantage de précarité.

Les opinions exprimées dans cet article appartiennent à l’auteur et ne reflètent pas nécessairement la position éditoriale d’Al Jazeera.