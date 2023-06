Les politiques canadiennes en matière d’alcool ne respectent pas les normes de santé publique : rapport

Les dix provinces et les trois territoires ont reçu une note d’échec pour le respect des normes de santé publique en matière de politiques sur l’alcool, selon un projet de recherche évaluant les lignes directrices canadiennes sur l’alcool.

Le rapport du projet d’évaluation de la politique canadienne sur l’alcool (CAPE) et dirigé par l’Institut canadien de recherche sur l’usage de substances (CISUR) de l’Université de Victoria, a révélé que les gouvernements provinciaux et fédéral peuvent encore faire plus pour réduire les méfaits de la consommation d’alcool au Canada.

Les chercheurs ont évalué les politiques sur l’alcool aux niveaux fédéral et provincial et ont évalué chaque province et territoire en fonction de onze catégories telles que la tarification, la fiscalité et les messages de santé et de sécurité, entre autres.

Selon le bulletin de l’ACEP, aucune administration n’a obtenu la note de passage.

Les Territoires du Nord-Ouest ont obtenu le score le plus bas avec 32 %, tandis que la région ayant obtenu le score le plus élevé était le Manitoba avec seulement 44 %. Le gouvernement fédéral a également été évalué sur la qualité de sa mise en œuvre de la réglementation au niveau fédéral et a reçu une note de 37 %.

La consommation d’alcool entre les régions ayant obtenu les scores les plus élevés et les plus faibles était drastique, puisque les TNO ont déclaré 786 consommations standard par personne âgée de 15 ans et plus par an, tandis que le Manitoba en a déclaré 469 en moyenne. Selon le Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances (CCLAT), une boisson standard est une bouteille de 12 oz de bière ou de cidre à 5 % d’alcool, un verre de 5 oz de vin à 12 % d’alcool, un verre à shot de 1,5 oz de Spiritueux à 40 pour cent d’alcool.

À l’échelle nationale, 802 023 visites à l’hôpital liées à l’alcool ont été signalées en 2020, 17 098 décès et la consommation standard moyenne par personne était de 487.

Projet d’évaluation de la politique canadienne sur l’alcool.

RECOMMANDATIONS POUR LA RÉDUCTION DES MÉFAITS

Les directives canadiennes sur la consommation d’alcool ont récemment provoqué un débat sur ses nouvelles recommandations qui avertissaient que même si aucun alcool n’est sûr à consommer, les adultes ne devraient pas boire plus de deux verres standard par semaine.

Les recommandations nouvellement mises à jour annoncées cette année étaient un changement radical par rapport aux recommandations précédentes de pas plus de 15 verres pour les hommes par semaine et 10 verres pour les femmes ; recommandations qui n’avaient pas été modifiées au cours de la dernière décennie.

Les recommandations de l’ACEP ne visent toutefois pas à fixer un plafond pour la consommation d’alcool des individus, mais plutôt à mettre en œuvre des réglementations qui réduiront les méfaits de l’alcool grâce à la taxation, au marketing et à la mise à jour des sanctions pénales.

« Il ne s’agit pas seulement de demander aux individus d’envisager de réduire leur consommation d’alcool. Oui, cela peut être important, mais les gouvernements doivent apporter des changements à l’environnement de consommation en général », a déclaré le chercheur principal, le Dr Tim Naimi, dans un communiqué de presse.

Parmi les domaines qui nécessitent des travaux, l’ACEP recommande au gouvernement fédéral d’augmenter les taxes de vente fédérales sur l’alcool et de mettre à jour le code du CRTC pour réglementer le contenu marketing de l’industrie de l’alcool, car il n’y a actuellement aucun examen obligatoire des publicités sur l’alcool d’une autorité tierce.

De plus, l’ACEP a recommandé des mises à jour du Code criminel pour ériger en infraction criminelle le fait de conduire avec un taux d’alcoolémie (TA) supérieur à 0,05 %. Actuellement, la limite est de 0,08 % ou plus, bien que certaines provinces imposent des sanctions non pénales aux conducteurs dont le taux d’alcoolémie se situe entre 0,05 et 0,79, connu sous le nom de plage « d’avertissement ».

Projet d’évaluation de la politique canadienne sur l’alcool.