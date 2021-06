Les politiques américaines d’application de la loi en matière d’immigration n’ont pas arrêté les migrants

Le président Joe Biden a pris des mesures pour renverser l’héritage de son prédécesseur d’une application large et aveugle de l’immigration, y compris une annonce récente selon laquelle il ne détiendra plus d’immigrants à deux endroits sous surveillance pour des abus présumés.

Mais les républicains sont catégoriques sur le fait qu’une application accrue de l’immigration soit une condition préalable à toute réforme plus large de l’immigration.

« Il n’y aura pas de réforme de l’immigration tant que vous n’aurez pas le contrôle de la frontière », a déclaré la sénatrice Lindsey Graham (R-SC) à Roll Call le mois dernier.

Il y a maintenant près de 40 % de personnes en plus en détention pour migrants par rapport à l’époque où Biden a pris ses fonctions pour la première fois, et son administration continue de refuser la plupart des migrants arrivant à la frontière en vertu des restrictions liées à la pandémie mises en place par son prédécesseur, le président Donald Trump, qui ont conduit à l’expulsion de plus de 350 000 personnes cette année seulement.

Mais les recherches montrent que la menace de détention et d’expulsion aux États-Unis ne dissuade pas les migrants de faire le voyage jusqu’à la frontière sud, surtout s’ils sont victimes de violences et cherchent peut-être à échapper au « diable qu’ils connaissent » dans leur pays d’origine. .

« Gérer la migration à la frontière, en particulier le type de migration que nous observons actuellement, à partir d’une optique strictement dissuasive et d’application n’est tout simplement pas durable à long terme et n’a pas l’impact que les gens pensent que cela devrait avoir », Theresa Cardinal Brown , directeur général de l’immigration et de la politique transfrontalière au Bipartisan Policy Center, a déclaré. « C’est pourquoi nous devons repenser notre paradigme quant à la façon dont nous parlons de la migration et de tout ce que nous faisons à la frontière. »

La détention et les expulsions ne dissuadent pas les migrants de venir

Les États-Unis ont commencé à intensifier considérablement l’application des lois en matière d’immigration dans les années 1990 avec un soutien bipartite. L’idée était que rendre le passage de la frontière plus coûteux et plus ardu dissuaderait plus de gens de faire le voyage en premier lieu. C’est devenu la stratégie préférée des décideurs parce qu’elle était facile à vendre aux électeurs, même si elle n’était pas nécessairement fondée sur une compréhension approfondie des facteurs à l’origine de l’immigration non autorisée.

Mais un nombre croissant de recherches montre que la menace de l’application des lois sur l’immigration n’est pas un moyen de dissuasion efficace pour les migrants à long terme. Emily Ryo, professeur de droit et de sociologie à l’USC Gould School of Law, a découvert dans un article publié plus tôt ce mois-ci que cela n’avait aucun effet significatif sur la décision des gens de migrer du Mexique et du « Triangle du Nord » d’Amérique centrale : Guatemala, Honduras, et le Salvador.

En coopération avec l’Université Vanderbilt et le Projet d’opinion publique latino-américaine, elle a conçu une expérience qui a été incluse dans l’enquête du Baromètre des Amériques 2018-2019 auprès de près de 11 000 adultes en âge de voter dans les quatre pays. Elle a divisé les personnes interrogées en trois groupes et leur a fourni différentes invites offrant des informations sur le nombre de migrants appréhendés par des autorités américaines alors qu’ils tentaient de traverser la frontière, soumis à une détention pour une durée indéterminée et confrontés à un manque de procédure judiciaire lorsqu’il vient à leur expulsion. On leur a ensuite demandé quelle serait la probabilité qu’ils choisissent de vivre et de travailler aux États-Unis au cours des trois prochaines années.

Les tendances dans les réponses à travers les groupes étaient étonnamment similaires, bien qu’ils aient reçu des informations différentes sur la politique américaine d’application de la loi en matière d’immigration. La plupart ont déclaré qu’ils n’étaient pas susceptibles d’aller aux États-Unis, mais dans les trois groupes, environ 21 % ont déclaré qu’ils étaient « un peu susceptibles d’y aller », 10 % ont déclaré qu’ils étaient « plutôt susceptibles » et environ 10 % ont déclaré « » très probable. »

La connaissance de la politique américaine d’expulsion et de détention n’a pas eu d’effet significatif sur leurs intentions de migrer. Ryo a même effectué une analyse pour tenir compte des différences potentielles dans le degré de persuasion des informations sur la politique américaine pour différentes populations, telles que les personnes victimes de crime et de violence, les personnes ayant des liens familiaux avec les États-Unis qui pourraient rechercher le regroupement et les personnes partant pour des raisons économiques. les raisons. Cela n’a toujours pas fait de différence statistiquement significative.

« Dans la mesure où ce que nous essayons de faire avec notre politique d’application de l’immigration est de dissuader les gens, mon étude ne soutient pas cette approche en termes d’utilisation de politiques telles que la détention de l’immigration pour atteindre cet objectif », a déclaré Ryo.

Une autre étude, menée par le professeur de sciences politiques de l’Université Vanderbilt Jonathan Hiskey et ses co-auteurs, a également révélé que la connaissance des efforts accrus de dissuasion des États-Unis n’influence pas la décision des gens de migrer.

Ils ont analysé les données de l’enquête de 2014 auprès de plus de 3 000 personnes dans 12 municipalités honduriennes avec des taux variables d’homicides et de victimisation criminelle. L’enquête a été menée juste au moment où l’administration Obama poussait sa campagne de « sensibilisation aux dangers » comportant plus de 6 000 messages d’intérêt public et plus de 600 panneaux d’affichage. Le message dominant était que les États-Unis renverraient les gens dans leur pays d’origine s’ils tentaient de traverser la frontière.

La plupart des personnes interrogées pensaient que traverser la frontière était plus difficile et moins sûr que l’année précédente, et que cela impliquait un risque accru d’expulsion et un pire traitement des migrants. À cet égard, la campagne avait semblé réussir à persuader les Honduriens que la migration vers les États-Unis était une « proposition très dangereuse avec peu de chances de succès », selon les chercheurs.

Vous pourriez vous attendre à ce que cela les rende moins susceptibles de migrer éventuellement. Mais ce n’est pas ce que les chercheurs ont trouvé ; les points de vue des personnes interrogées sur les dangers de la migration vers les États-Unis et la probabilité d’expulsion ne semblaient pas influencer leurs projets de migration de manière significative.

Au contraire, le facteur le plus associé au désir des gens de migrer était le fait qu’ils aient été victimes de crimes, comme c’est le cas pour de nombreux demandeurs d’asile fuyant la violence des gangs au Honduras.

« La détention et l’expulsion des migrants actuels d’El Salvador et du Honduras, ainsi que la large publicité de ces procédures de détention et d’expulsion, sont peu susceptibles de persuader de nombreuses personnes dans ces pays qui sont directement confrontées aux niveaux tragiquement élevés de criminalité et de violence, », ont écrit les chercheurs.

La connaissance de la détention d’immigrants aux États-Unis, cependant, a eu un effet involontaire sur les personnes interrogées dans l’expérience de Ryo – cela les a rendus plus susceptibles de penser que les résultats et les procédures juridiques du système d’immigration américain sont injustes. C’est inquiétant, étant donné que les perceptions d’équité sont des prédicteurs importants de la volonté des gens d’obéir à la loi et de coopérer avec les autorités judiciaires, a déclaré Ryo.

« Nous devrions vraiment nous inquiéter de la mesure dans laquelle générer ce genre de perceptions d’injustice peut se retourner contre davantage de personnes qui ignorent nos lois et entreprennent ce voyage dangereux pour se rendre à notre frontière et essayer de la traverser », a-t-elle ajouté. .

De plus en plus d’immigrants sans papiers se sont installés aux États-Unis en raison d’une application accrue

L’augmentation du nombre d’immigrants sans papiers vivant aux États-Unis d’environ 3 millions en 1986 à plus de 11 millions aujourd’hui a été un autre effet involontaire de l’application des lois américaines sur l’immigration. Le sociologue de Princeton Doug Massey et ses co-auteurs ont découvert dans un article de 2016 que l’expansion rapide de l’application de la loi en matière d’immigration dans les années qui ont suivi 1986, la dernière fois qu’une loi majeure sur l’immigration a été adoptée, a en fait poussé davantage de migrants à décider de s’installer définitivement aux États-Unis. .

Avant cela, les hommes mexicains avaient fait des allers-retours à travers la frontière, cherchant généralement des opportunités de travail temporaire et traversant à El Paso et à San Diego. La décision des États-Unis d’étendre l’application des lois en matière d’immigration n’a pas vraiment modifié leur capacité à traverser la frontière. Ils n’étaient pas beaucoup plus susceptibles d’être appréhendés lorsqu’ils tentaient de traverser, et même s’ils étaient découverts par les agents de l’immigration américains et rapidement retournés au Mexique, ils pourraient toujours réussir après plusieurs tentatives.

Cependant, ce qui a changé, ce sont les coûts et les risques associés au retour dans leur pays d’origine, puis à la tentative de retour aux États-Unis. Les migrants ont dû commencer à traverser dans des régions plus dangereuses de la frontière, en passant par le désert de Sonora et l’Arizona, et en sont venus à compter davantage sur les services de passeurs rémunérés, qui sont devenus plus chers. Entre 1980 et 2010, la probabilité qu’un migrant revienne après son premier voyage aux États-Unis est ainsi passée de 48% à zéro, selon l’article de Massey.

« La combinaison de voyages de plus en plus coûteux et risqués et de la quasi-certitude d’entrer aux États-Unis a créé un concours de prise de décision dans lequel il était toujours économiquement logique de migrer mais de ne pas rentrer chez lui pour faire face aux coûts et aux risques élevés des tentatives d’entrée ultérieures. », écrivent les auteurs dans le journal.

De cette façon, l’application de la loi en matière d’immigration a eu l’effet inverse de l’effet escompté. Et les auteurs écrivent que si les décideurs politiques n’avaient jamais augmenté le financement des patrouilles frontalières au-delà de la prise en compte de l’inflation, la population d’immigrants sans papiers vivant aux États-Unis aurait probablement « beaucoup moins augmenté ».

Ce qui pourrait inverser la tendance, c’est si les États-Unis légalisent la population d’immigrants sans papiers vivant aux États-Unis, ou du moins de larges pans de celle-ci, ce qui pourrait permettre à davantage de personnes de retourner dans leur pays d’origine.

Mais d’abord, les décideurs américains doivent tenir compte de la manière dont les stratégies existantes pour dissuader l’immigration non autorisée n’ont pas fonctionné.

« Nos décideurs politiques n’ont en fait pas été très attentifs à essayer de mieux comprendre quels sont les effets réels de nos politiques d’application, et c’est très problématique car des tonnes de ressources sont consacrées à la mise en œuvre de certaines politiques qui n’ont en fait pas besoin du résultat que nous souhaitons , et peut entraîner des conséquences imprévues que nous ne souhaitons pas », a déclaré Ryo.