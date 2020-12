Allemagne prolongé son verrouillage, qui comprend la fermeture de bars et de restaurants, jusqu’au 10 janvier, trois semaines après l’expiration prévue de ses restrictions le 20 décembre. Les taux d’infection restent à plus de 50 cas pour 100 000 habitants en une semaine, un objectif que la chancelière Angela Merkel a déclaré permettre aux autorités sanitaires de retracer les infections individuelles. Les autorités sanitaires ont enregistré 22 046 nouveaux cas mercredi, à peu près la même chose qu’il y a trois semaines.

Grèce prolonge également son verrouillage national, qui devait prendre fin le 7 décembre, d’une semaine, une décision que le gouvernement a jugée inévitable avec de nouvelles infections quotidiennes en augmentation constante et une forte augmentation des décès. Le nombre croissant de nouveaux cas a poussé les hôpitaux à la limite, en particulier dans le nord de la Grèce où la majorité des infections sont enregistrées. Mercredi, il avait un total de 109 655 cas confirmés et 2 604 décès, dont la plupart ont été enregistrés au cours du mois dernier.

L’Autriche relâchera son verrouillage à partir de lundi, mais les bars et les restaurants resteront fermés jusqu’au 7 janvier au moins et les quarantaines s’étendent à 10 jours pour les voyageurs arrivant. Les personnes en quarantaine seront autorisées à passer un test gratuit après cinq jours et pourront quitter l’isolement plus tôt si le résultat est négatif. Tout en annonçant les changements, le chancelier Sebastian Kurz a semblé blâmer les personnes ayant de la famille à l’étranger pour avoir réintroduit le virus en Autriche à son retour de visites à la fin de l’été, ce qui a suscité des critiques dans le pays.