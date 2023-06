Les politiciens pointent du doigt la crise du logement, mais appellent de plus en plus à plus de coopération

Les appels à une action coordonnée entre les paliers de gouvernement pour faire face à la crise du logement au Canada se multiplient à mesure que l’abordabilité se détériore et que le pays risque de prendre encore plus de retard dans la construction de nouvelles maisons.

Dans l’état actuel des choses, le Canada n’est pas sur la bonne voie pour construire les 3,5 millions de logements supplémentaires – en plus du rythme actuel de construction – qui, selon l’agence fédérale du logement, sont nécessaires pour rétablir l’abordabilité d’ici 2030.

Lors d’une récente entrevue en table ronde avec La Presse canadienne, des responsables de la Société canadienne d’hypothèques et de logement ont déclaré que pour renverser cette tendance, il faudra une approche « d’équipe Canada », dans laquelle tous les paliers de gouvernement coopèrent pour remédier à la pénurie.

Et bien que les solutions proposées par les responsables – construire des villes plus denses, encourager l’investissement privé dans le logement et stimuler l’investissement public dans le logement social – soient partagées par de nombreux experts du logement, personne n’a encore présenté de plan pour mettre en œuvre ces changements ambitieux à tous les niveaux de gouvernement.

Au lieu de cela, les politiciens n’ont pas tardé à rejeter la faute ailleurs, en visant particulièrement les municipalités pour avoir fait obstacle à de nouveaux développements.

« Aucun niveau de gouvernement ne contrôle tous les leviers politiques qui affectent à la fois la demande et l’offre de logements. Et c’est l’une des choses qui a rendu ce problème si délicat, c’est qu’il y a eu beaucoup plus de pointage du doigt », a déclaré Mike Moffatt, un économiste et professeur adjoint à la Ivey Business School de la Western University à London, en Ontario.

« Nous avons besoin d’une sorte de table ronde nationale ou d’un plan unifié où le gouvernement fédéral, les provinces et certaines des plus grandes municipalités se réunissent et s’entendent sur les réformes. »

Des grues de construction s’élèvent au-dessus de l’horizon de Toronto, où l’abordabilité du logement a été un enjeu majeur dans la campagne en cours pour élire un nouveau maire. (Patrick Morell/CBC)

Une voix franche sur la politique du logement, Moffatt a tiré la sonnette d’alarme sur les implications politiques de ne pas agir. Il a averti que les jeunes sont prêts à abandonner le système politique d’aujourd’hui.

« Je n’ai jamais vu une cohorte de jeunes de 22 ans aussi en colère et voulant brûler le système que le groupe à qui j’ai enseigné ces dernières années. Et je ne peux pas exactement leur en vouloir, qu’ils aient l’impression que leur avenir est qu’on leur enlève, qu’ils ne pourront jamais s’offrir une maison », a-t-il déclaré.

Moffatt, qui a été conseiller économique du chef libéral de l’époque, Justin Trudeau, avant d’être élu premier ministre, a déclaré que le gouvernement libéral avait été élu en 2015 en partie parce que les électeurs de la génération Y étaient stimulés par les propositions politiques progressistes du parti, notamment la légalisation du cannabis.

REGARDER | Un regard sur la crise du logement à Montréal : Qu’y a-t-il derrière le problème du logement à Montréal et qu’est-ce qui pourrait l’atténuer Alors que les loyers continuent d’augmenter et que le prix d’achat d’une maison fait de même, nous décomposons ce qui est à l’origine de la crise du logement à Montréal.

Maintenant, ces milléniaux ont du mal à trouver des maisons abordables, a-t-il déclaré.

« Il y a un risque réel ici que les mêmes personnes qui ont fait élire les libéraux en 2015 soient celles qui les font battre lors des prochaines élections fédérales », a déclaré Moffatt.

Les appels à une action urgente en matière de logement se sont multipliés de toutes parts. Le Fonds monétaire international a récemment recommandé la création d’un forum de discussion permanent entre les niveaux de gouvernement et les parties prenantes pour trouver des moyens de stimuler l’offre de logements au pays.

Et un rapport de Desjardins publié en mai a averti que son indice d’accessibilité a atteint un creux historique au dernier trimestre de 2022, suggérant « une accessibilité historiquement tendue ».

« Nous ne prévoyons aucune amélioration significative de l’accessibilité au cours des deux prochaines années », indique le rapport.

Pour les jeunes, le rapport souligne comment l’abordabilité du logement modifie les choix de vie. Les jeunes qui consacrent plus de 30 % de leur revenu au logement, par exemple, commencent à avoir des enfants à un âge plus avancé.

Le manque de capital, un goulot d’étranglement majeur : expert

Le chef conservateur Pierre Poilievre s’est particulièrement attaché à parler à ces jeunes, faisant souvent référence aux « 35 ans qui vivent encore dans le sous-sol de leurs parents » à la Chambre des communes.

Moffatt a déclaré que ce message résonnait probablement chez de nombreux jeunes, en particulier les jeunes hommes. Mais en ce qui concerne les propositions politiques réelles, les conservateurs ne se sont pas beaucoup différenciés du gouvernement fédéral, a-t-il déclaré.

« Il y a très peu de différence entre les libéraux et les conservateurs en termes de politique du logement. Je veux dire, les deux disent essentiellement qu’ils utiliseront le pouvoir fédéral de dépenser pour essayer d’influencer le changement au niveau municipal », a-t-il déclaré.

Poilievre a menacé de retenir le financement fédéral des villes qui ne construisent pas assez de logements.

Le chef conservateur Pierre Poilievre, présenté à la Chambre des communes à Ottawa le 13 juin, a fait de l’abordabilité du logement un élément clé de son programme. (Adrian Wyld/La Presse canadienne)

Pendant ce temps, le gouvernement fédéral lance cet automne un fonds d’accélération du logement qui offre de l’argent aux municipalités pour encourager davantage la construction de logements.

Mais Moffatt a déclaré qu’Ottawa pourrait faire beaucoup plus, en particulier pour inciter davantage d’investissements privés dans le logement.

« Le plus gros goulot d’étranglement, je dirais, est le manque de capital. Et le gouvernement peut y remédier par le biais de dispositions fiscales », a-t-il déclaré.

Par exemple, le gouvernement fédéral permettait aux promoteurs d’immeubles d’appartements dans les années 1960 et 1970 de réclamer la dépréciation de la structure sur leurs impôts, a déclaré Moffatt.

« L’ironie est que beaucoup d’outils politiques sont essentiellement les mêmes que ceux que le gouvernement fédéral [is] utilise actuellement pour construire l’usine Stellantis à Windsor et le [Volkswagen] usine à St. Thomas », a-t-il dit.

« En gros, vous pouvez utiliser le même ensemble d’outils politiques pour construire des projets d’énergie propre que pour construire des immeubles d’habitation. »