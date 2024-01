Les politiciens pakistanais peuvent-ils briser l’emprise de l’armée ? | Actualités militaires

Islamabad, Pakistan — C’était un aveu rare. En novembre 2022, Qamar Javed Bajwa, alors chef de l’armée, a reconnu que l’armée pakistanaise s’était mêlée de la politique pendant des décennies. Dans son discours d’adieu, le général Bajwa a promis qu’à l’avenir, l’armée éviterait de s’immiscer dans le fonctionnement démocratique du Pakistan.

À peine 14 mois plus tard, cette assurance semble s’être évaporée. Alors que le Pakistan se prépare pour les élections générales du 8 février, l’ombre familière de l’armée plane sur le processus.

Les observateurs ont exprimé leurs inquiétudes quant à l’équité des élections, le parti Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) de l’ancien Premier ministre Imran Khan ayant nié son symbole électoral, nombre de ses dirigeants – dont Khan – derrière les barreaux et plusieurs autres se cachant. Les membres du parti doivent se présenter en tant que candidats indépendants.

Les journalistes ont parlé d’un voile de censure imposé par l’armée, notamment lorsqu’il s’agit de couvrir Khan et le PTI. Et il y a peu de l’atmosphère festive qui accompagne autrement la saison électorale.

Au cœur de ce climat politique modéré se trouve la profonde influence de l’armée sur la politique, qui l’a vue gouverner directement le Pakistan pendant plus de trois décennies tout en contrôlant les leviers du pouvoir en coulisses pendant la majeure partie des 77 années d’indépendance du pays. nation.

C’est une mainmise qui a abouti à une démocratie dans laquelle aucun Premier ministre n’a jamais accompli un mandat de cinq ans, mais où trois dictateurs militaires sur quatre ont réussi à gouverner pendant plus de neuf ans chacun.

Alors que le Pakistan vote pour sa 12e élection générale, une question reste avant tout en suspens, affirment des politiciens et des analystes chevronnés : le pays de 241 millions d’habitants peut-il corriger le déséquilibre civilo-militaire, qui a, aux yeux de nombreux critiques, transformé le dernier scrutin en une farce ?

« Démocratie institutionnaliste »

Badar Alam, journaliste et rédacteur en chef basé à Lahore, affirme que l’armée estime qu’elle joue un rôle central dans l’existence du Pakistan et reste l’institution la plus dominante de l’État, avec une influence dans les sphères non militaires, en grande partie grâce à ses années de gouvernement direct.

Asad Umar, ancien ministre fédéral et aujourd’hui homme politique à la retraite, ancien associé au PTI, affirme que la suprématie de l’armée sur les institutions du pays est née de la guerre contre l’Inde en 1948, un an seulement après l’indépendance.

Puis, dix ans plus tard, le pays a été soumis pour la première fois à la loi martiale lorsque le général Ayub Khan, chef de l’armée, a pris le pouvoir lors d’un coup d’État. Depuis lors, l’armée a constamment reçu plus de ressources budgétaires que tout autre ministère du gouvernement.

« Une fois que l’armée a pris le pouvoir en 1958 et a instauré la loi martiale, leur entrée dans le système s’est normalisée au Pakistan », a déclaré Miftah Ismail, deux fois ancien ministre des Finances et autrefois membre de la Ligue musulmane du Pakistan-Nawaz (PMLN), à Al. Jazira.

En tant que nouvelle nation, le Pakistan a été aux prises avec des difficultés économiques au cours de ses premières années. Seule l’armée était à l’abri, ce qui lui conférait une influence inégalée sur la société.

“C’est la seule institution que le Pakistan a hérité de l’Inde britannique avec sa chaîne de commandement, sa logistique et même ses garnisons et ses munitions entièrement intactes”, explique Alam.

Les multiples guerres avec l’Inde – en 1948, 1965, 1971 et 1999 – ont encore renforcé le sentiment de centralité de l’armée au Pakistan. Elle « a constamment reçu des fonds importants de l’État pour se développer et se renforcer en tant que rempart contre une menace indienne réelle ou perçue », explique Alam.

L’influence acquise par l’armée au cours des premières années a conduit à une configuration politique dans le pays que la politologue Asma Faiz qualifie de « démocratie institutionnelle ».

« Le Pakistan représente un bel exemple de système de gouvernance hybride où la classe politique est divisée », a déclaré à Al Jazeera Faiz, professeur agrégé de sciences politiques à l’Université des sciences de gestion de Lahore.

D’une certaine manière, c’est une situation de poule et d’œuf. D’un côté, « les gouvernements civils ont été loin d’être efficaces pour répondre aux attentes de la population », dit Faiz.

D’un autre côté, Niloufer Siddiqui, auteur du livre Under the Gun : Political Parties and Violence in Pakistan, affirme que si les partis politiques sont imparfaits, leurs échecs sont dus à de « fréquentes interférences militaires ».

« Cela rend plus probable que les partis politiques soient dynastiques, contrôlés par les familles, antidémocratiques en interne et avec une présence limitée au niveau local », a-t-elle déclaré à Al Jazeera.

Siddiqui, qui est également professeur adjoint de sciences politiques à l’Université d’Albany, Université d’État de New York, a souligné l’incapacité répétée des gouvernements à terminer leur mandat et le fait que les élections se tiennent rarement dans les délais.

Les élections générales du mois prochain étaient initialement prévues pour novembre, mais ont été reportées après que la Commission électorale du Pakistan a déclaré qu’elle avait besoin de plus de temps pour tracer les frontières des nouvelles circonscriptions après le recensement de 2023. Et 2013 a été la première fois que le Pakistan a assisté à un transfert pacifique du pouvoir entre deux gouvernements élus.

Mais certains dirigeants vétérans ont déclaré que les politiciens étaient également responsables d’être « trop désireux » de jouer le jeu des militaires.

« Ils ont été complices de tout cela dès le début », a déclaré à Al Jazeera un ancien ministre fédéral sous couvert d’anonymat. “Ils ne peuvent pas se dissocier. La façon dont fonctionnait le système était qu’on ne pouvait accéder au pouvoir qu’en étant dans les bonnes grâces de l’armée.

Umar est d’accord et affirme que les politiciens ont souvent fait appel à l’armée pour renverser leurs opposants.

« Le système lui-même n’est pas opposé à une intervention militaire. Les politiciens ne demandent pas nécessairement une prise de contrôle, mais ils essaient de demander de l’aide pour renforcer leur position et intervenir en leur nom pour évincer leurs rivaux », dit-il.

Ismail affirme que les politiciens se comportent souvent eux-mêmes comme de « petits dictateurs » lorsqu’ils sont au pouvoir.

« Que cette attitude soit due à un culte de la personnalité ou à une dynastie familiale, ils n’ont pas montré au peuple pakistanais qu’ils sont meilleurs que les militaires », dit-il. « Les politiciens ont reçu de nombreuses opportunités et les ont rejetées. »

« Promesse de démocratie »

Les opportunités se sont présentées sous la forme de gouvernements civils à la fin des années 1980 et dans les années 1990, lorsque le Pakistan a émergé de la dictature de onze ans du général Zia-ul Haq, décédé dans un accident d’avion en août 1988.

Cependant, au cours des 11 années suivantes, le Pakistan a connu quatre élections, toutes entachées d’allégations de manipulation, de trucage et d’ingérence militaire.

Le Parti du peuple pakistanais (PPP) dirigé par Benazir Bhutto a remporté deux élections (1988, 1993), tandis que le PMLN dirigé par Nawaz Sharif a remporté les deux autres (1990, 1997).

Aucun des quatre gouvernements n’a pu terminer son mandat et tous deux ont été accusés de corruption massive, qui continuent de hanter les deux partis encore aujourd’hui.

Le dernier coup d’État militaire direct au Pakistan a eu lieu en octobre 1999 lorsque le général Pervez Musharraf, alors chef de l’armée, a renversé le gouvernement du PMLN et envoyé Sharif, le Premier ministre, en prison.

Même si le règne de Musharraf a duré jusqu’en 2008, cette période a également vu le PPP et le PMLN se rapprocher et se mettre d’accord sur ce qui a été appelé un document historique, le Charte de la démocratieen 2006.

Bien qu’ils aient partagé des relations antagonistes auparavant, Bhutto et Sharif ont convenu qu’ils ne « se porteraient pas mutuellement atteinte par des moyens anticonstitutionnels » ni ne solliciteraient un soutien militaire pour déloger un gouvernement ou accéder au pouvoir.

Lorsque Bhutto a été assassinée lors d’un rassemblement politique en décembre 2007, le parti a été repris par son mari, Asif Ali Zardari, et le PPP a été porté au pouvoir aux élections de 2008, le PMLN de Sharif arrivant en deuxième position.

Umar dit que même si la signature de l’accord était, sur le plan conceptuel, la bonne chose à faire, les parties ne l’ont pas vraiment respecté.

« Au lieu de cela, la perception parmi les gens était qu’il s’agissait d’un accord entre deux groupes qui faisaient cela pour se protéger mutuellement de toute responsabilité au lieu de véritablement renforcer la démocratie et la suprématie civile », explique Umar.

Les élections de 2013 ont non seulement vu le passage du relais du gouvernement du PPP au PMLN, mais aussi la montée en puissance du PTI, dirigé par le charismatique Imran Khan, ancienne superstar du cricket, philanthrope et force politique émergente qui a surfé sur une vague de protestations. popularité sur son slogan de responsabilité.

Les cinq années suivantes ont vu le soutien au PTI augmenter alors qu’Imran Khan ciblait la corruption au sein du PMLN, et le schisme entre l’armée et le gouvernement ne cessait de s’accentuer.

Lorsqu’Imran Khan a gagné en 2018, ses critiques ont suggéré qu’il avait été trié sur le volet par l’armée pour se débarrasser de Sharif, qui avait été disqualifié pour la première fois du poste de Premier ministre en 2017 pour manque d’honnêteté et de vérité, et en juillet 2018, quelques jours seulement avant les élections. , a été condamné à la prison pour corruption. Sa fille a également été arrêtée et son parti a été réprimé.

Mais finalement, les tensions entre Imran Khan et l’armée se sont également accrues. Lui et son gouvernement ont été démis du pouvoir en avril 2022 à la suite d’un vote de censure parlementaire, qui, selon Khan, aurait été organisé par l’armée dans le cadre d’un complot dirigé par les États-Unis, accusations que Washington et l’armée nient.

Les expériences de Sharif et maintenant de Khan soulignent pourquoi les politiciens pakistanais se sentent souvent obligés de se conformer aux souhaits de l’armée.

« S’ils ne le font pas, ils courent le risque de subir des conséquences pouvant inclure des emprisonnements, des procès, des campagnes médiatiques négatives et même des meurtres et des assassinats », explique Alam, le journaliste basé à Lahore.

Catharsis pour les militaires ?

Pourtant, de toute évidence, Imran Khan et son parti ont été confrontés à un niveau de persécution jamais vu lors de nombreux tours précédents de la roulette politique qui marque les relations de l’armée avec les dirigeants civils.

Depuis son éviction, Khan…