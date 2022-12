Les politiciens occidentaux n’ont pas réussi à promouvoir leur programme lors de la Coupe du monde, selon un responsable sportif du Qatar | Nouvelles du monde

Grâce à son statut et à sa richesse, il est devenu l’une des personnes les plus influentes du football.

Nasser Al-Khelaifi est le moteur des investissements sportifs mondiaux de l’État du Qatar – le plus important propriétaire du Paris Saint-Germain (PSG) – et le leader des clubs européens repoussant la rébellion de la Super League.

Dans une large interview accordée à Sky News lors de la Coupe du monde, M. Al Khelaifi a déclaré :

Les politiciens européens critiquent le tournoi de la FIFA pour poursuivre leurs propres agendas

Doha est prête à organiser de plus grands événements comme les Jeux olympiques

Le Qatar devrait être pris en considération si l’UEFA poursuit l’idée d’organiser des événements phares de clubs en dehors de l’Europe

L’agent libre Cristiano Ronaldo n’est pas une option pour le PSG mais “tout le monde veut” essayer de signer la sensation anglaise Jude Bellingham

Commentant Bellingham, 19 ans, qui a illuminé la Coupe du monde, menant l’Angleterre en quart de finale contre la France samedi, M. Al-Khelaifi a déclaré à Sky News : “Quel joueur. Honnêtement, l’Angleterre a de la chance de l’avoir… et c’est l’un des meilleurs joueurs du tournoi.

“Incroyable et vous voyez sa première Coupe du monde – calme et détendu et confiant.”

Bellingham a marqué une fois et inscrit deux buts en quatre matches au Qatar.

Lorsqu’on lui a demandé si l’équipe de recrutement du PSG serait chargée de le signer du Borussia Dortmund, M. Al-Khelaifi a déclaré : “Tout le monde le veut. Je ne vais pas le cacher.

“Mais je respecte qu’il soit dans son club et, respect si nous voulons lui parler, nous parlons d’abord au club.”

Image:

Nasser Al-Khelaïfi avec Kylian Mbappé en mai



M. Al-Khelaifi a pris de l’importance depuis qu’il a dirigé l’achat du PSG en 2011 et utilisé la richesse financée par le gaz du Qatar pour signer des stars telles que Kylian Mbappe, Lionel Messi et Neymar.

Interrogé sur la signature de Ronaldo après son départ de Manchester United, M. Al-Khelaifi a déclaré : “Les trois joueurs que nous avons [Messi, Neymar and Mbappe], c’est très difficile, mais je lui souhaite tout le meilleur. Il est fantastique et c’est toujours un joueur incroyable.”

Il organise la première Coupe du monde au Moyen-Orient qui a élevé le Qatar sur la scène mondiale.

Mais avec des inquiétudes concernant les lois anti-LGBTQ+ et la souffrance des travailleurs migrants mal payés, l’accueil du Qatar a attiré les critiques d’équipes et de politiciens en Europe.

Alors que le ministre britannique des Sports Stuart Andrew portait une cravate et un brassard arc-en-ciel lors de la phase de groupes Angleterre-Pays de Galles la semaine dernière, le Premier ministre Rishi Sunak a tweeté ses éloges : “Chapeau au Qatar pour avoir organisé une incroyable Coupe du monde”.

Interrogé sur les réactions britanniques, M. Al-Khelaifi a déclaré à Sky News : “Les politiciens, ils veulent utiliser le sport pour se promouvoir, pour réaliser quelque chose dans leur agenda.

“Ils ne réussiront pas. Certainement parce que le sport est le sport, rien à voir avec la politique. Et ce que nous faisons ici au Qatar, c’est juste le sport et le football. Donc, tous les politiciens essaient d’utiliser cela pour leur propre agenda. Tous ont échoué .”

Image:

Nasser Al-Khelaïfi et Lionel Messi



Les investissements sportifs du Qatar, cependant, peuvent être considérés comme un projet de pouvoir politique – dépenser la richesse du gaz pour accroître son statut et son influence.

“Nous devons être fiers aujourd’hui et dire haut et fort que nous sommes fiers de notre pays”, a répondu M. Al-Khelaifi.

Une candidature olympique pourrait-elle être la prochaine, les Jeux de 2036 n’ayant pas encore été décernés ?

“Le Qatar est-il prêt à organiser un événement plus important ? Vous pouvez voir l’organisation, l’infrastructure, les stades”, a-t-il déclaré.

Une autre option consiste à utiliser Doha pour les grands matchs de football de clubs européens. L’UEFA est ouverte à la tenue de la finale de la Ligue des champions en dehors de l’Europe ou à une nouvelle Super Coupe à quatre équipes proposée pour ouvrir la saison.

“Nous n’en avons pas parlé”, a déclaré M. Al-Khelaifi, président de l’Association européenne des clubs et membre du comité exécutif de l’UEFA.

“Mais pourquoi pas? Faire la Ligue des champions à l’extérieur – pas seulement à Doha, mais à l’extérieur aux États-Unis, en Asie … pour développer la compétition.”

Il a ajouté: “C’est une excellente idée d’explorer et d’élargir les fans avec d’autres marchés.”