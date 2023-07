Un pair britannique à la Chambre des Lords a suggéré que l’intelligence artificielle (IA) pourrait facilement remplacer ses membres dans un proche avenir. Mais un expert a fait valoir que le désir de tradition et la confiance dans l’élément humain lors de la prise de décisions importantes retarderaient probablement l’adoption de l’IA.

« L’une de mes réflexions est que les Britanniques ont le sens de l’héritage – c’est une grande chose pour eux », a déclaré Alex Sharpe, directeur de Sharpe Management Consulting LLC, à Fox News Digital. « Ils donnent aussi au ‘discours’ une toute nouvelle dimension. C’est presque comme du théâtre politique, donc je ne le vois pas disparaître. »

Un débat à la Chambre des lords cette semaine a suscité une prophétie effrayante de Richard Denison, 9e baron de Londesborough, qui a averti qu’AI pourrait bientôt apprendre son style de discours « sans hésitation, répétition ou déviation ».

La Chambre des lords, qui jusqu’en 1999 avait en grande partie des membres héréditaires, a un rôle consultatif auprès de la Chambre des communes, l’organe élu des membres qui débat et décide de la politique et des lois pour le Royaume-Uni.

LA MAISON FAIT UN PAS VERS LA NOUVELLE RÉGLEMENTATION TECHNOLOGIQUE ; ÉTUDE GOUVERNEMENTALE DÛE DANS 18 MOIS

« Est-ce une perspective excitante ou alarmante que vos seigneuries puissent un jour être remplacées par des robots pairs avec des connaissances plus approfondies, une productivité plus élevée et des coûts de fonctionnement inférieurs? » Denison a déclaré lors d’un débat sur l’impact de l’IA sur le marché du travail. « Pourtant, c’est la perspective pour peut-être jusqu’à 5 millions de travailleurs au Royaume-Uni au cours des 10 prochaines années.

« J’ai été brièvement tenté de sous-traiter mon discours d’IA à un chatbot et de voir si quelqu’un l’a remarqué. J’ai en fait testé deux grands modèles de langage. En quelques secondes, les deux ont prononcé des discours de 500 mots, qui étaient crédibles, bien qu’un peu génériques. . »

QU’EST-CE QUE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE (IA) ?

Un autre pair, Charles Colville, a déclaré qu’il avait demandé à ChatGPT d’écrire un discours pour lui sur la menace que l’IA représente pour le journalisme, ce qui a fait craindre que l’humanité « ne descende dans un paysage où les informations sont dépouillées des éléments très humains qui les rendent compréhensibles et compréhensibles ». finalement percutant », a rapporté The Guardian.

Sharpe, dans une interview avec Fox News Digital, a fait valoir que l’IA existe depuis des années, pointant vers des programmes comme Siri qui sont, en fait, de l’IA, mais pas au niveau d’un grand modèle de langage comme ChatGPT.

« Ce que nous entendons et voyons maintenant n’est pas différent de ce que nous voyons dans d’autres endroits, sauf que c’est vraiment des cols blancs au lieu de cols bleus », a expliqué Sharpe, ajoutant que ce que les gens pensent de l’IA est principalement informé par » beaucoup de films et de science-fiction. »

« [Alan] Turing a écrit le premier article, et je crois que son article a en fait utilisé le terme intelligence artificielle », a noté Sharpe, en référence à l’article fondateur de Turing « Computing Machinery and Intelligence », qui demandait : « Les machines peuvent-elles penser ?

QU’EST-CE QUE CHATGPT ?

L’article a constitué la base de son travail dans le développement des premières étapes de l’informatique et des fondements de la théorie et de la recherche sur l’intelligence artificielle.

Le plus gros problème auquel l’IA est confrontée pour atteindre ces comportements véritablement humains qui passeraient le « jeu d’imitation » de Turing, au cours duquel quelqu’un ne serait pas en mesure de dire qu’il parle à une machine, est le manque de données significatives pour former le modèle .

Pour les politiciens, cela pose un problème intéressant puisque leurs discours, pensées et idées sont fortement documentés en vidéo et en écriture pour que l’IA les analyse.

« Quand vous parlez de politiciens, ils ont toute cette histoire documentée et tout ça, mais les machines ne créent vraiment rien de nouveau », a déclaré Sharpe. « Ils assemblent des trucs. Ils font des déductions. »

Cette capacité à reproduire les idées et les pensées d’une personne à la perfection pourrait finalement rendre obsolète un organe comme la Chambre des lords, qui est purement consultatif. Mais d’autres problèmes, tels que l’exigence légale pour les politiciens telle qu’énoncée dans la constitution d’un pays ou des documents similaires, retarderont probablement l’adoption, selon Sharpe.

« Et pouvez-vous imaginer un lobbyiste essayant de convaincre une machine de faire quelque chose ? a demandé Sharpe. « Nous parlons beaucoup des lobbyistes, et nous les regardons très négativement, mais la réalité est qu’il y a beaucoup d’agitation qui se passe, beaucoup d’accords qui sont conclus pour faire avancer des choses très importantes. Parce qu’à la fin de le jour où les politiciens sont élus par leurs électeurs.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« En ce qui concerne la gouvernance et la stratégie à long terme, je ne veux pas laisser cela à une machine », a-t-il ajouté. « Je pense qu’aider les humains à prendre de meilleures décisions et à être tenus responsables des décisions est une bonne chose, mais le confier aux machines – je ne vois tout simplement pas cela se produire de sitôt. »