Les politiciens libanais sautent la ligne de vaccination, déclenchant un scandale.

BEYROUTH, Liban – La campagne de vaccination Covid-19 au Liban a éclaté en scandale mardi lorsque 16 législateurs ont reçu des coups de feu à l’intérieur du bâtiment du parlement, violant les réglementations visant à maintenir le processus équitable et transparent.

Le programme de vaccination, financé par 34 millions de dollars de la Banque mondiale, a débuté au début du mois lorsque le pays a reçu ses premières doses. Pour essayer de garantir la responsabilité dans un pays connu pour les coupures de coin et la corruption, le gouvernement demande aux citoyens de s’inscrire pour la vaccination via un portail en ligne. Le personnel médical et les personnes de plus de 75 ans sont censés se faire vacciner en premier, administrés dans les centres de vaccination officiels.

Mardi, Adnan Daher, le secrétaire parlementaire, a confirmé aux journalistes que 16 législateurs avaient reçu des coups de feu. Il a déclaré que les législateurs avaient tous l’âge requis et que leur tour de se faire vacciner était venu. Mais selon les listes établies par les médias locaux, environ la moitié avaient moins de 75 ans.

Elie Ferzli, un législateur au début de la soixantaine qui s’est fait tirer dessus mardi, a nié dans un entretien téléphonique qu’il avait sauté la ligne et s’est dit «choqué» par l’indignation du public à cause des coups de feu.