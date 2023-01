Les politiciens jurent d’agir après l’affrontement des supporters italiens sur l’autoroute

Les dirigeants politiques italiens ont promis lundi de sévir contre les supporters de football tapageurs après que les supporters de Roma et de Naples se sont affrontés sur une aire de service d’autoroute, forçant les autorités à fermer brièvement la route principale reliant le nord et le sud.

« Autoroute fermée et voyageurs italiens bloqués. Les coupables devraient payer les dégâts de leur propre poche et ne plus jamais retourner au stade”, a déclaré le ministre des Transports Matteo Salvini, chef du parti de coalition Ligue.

Les fans, qui ont une longue histoire d’inimitié, se sont affrontés dans et autour d’une station-service sur l’autoroute A1 en Toscane.

Les ultras de Naples ont lancé des pierres et des bombes fumigènes du bord de la route sur les supporters roms qui passaient, qui ont arrêté leurs mini-fourgonnettes pour riposter. Les accrochages entre jeunes cagoulés se sont propagés jusqu’au parvis de la station-service avant que la police ne rétablisse l’ordre.

Un supporter rom qui avait eu besoin de soins médicaux après les affrontements a ensuite été arrêté tandis que la police a déclaré qu’elle utiliserait des images vidéo pour identifier d’autres suspects.

Les supporters de Naples se dirigeaient vers le nord vers Gênes pour un match contre la Sampdoria, tandis que les supporters de la Roma roulaient également vers le nord en direction de Milan où leur équipe affrontait l’AC Milan.

L’Italie a une longue histoire de violence dans le football, avec des clubs qui luttent pour contrôler les actions des groupes ultras purs et durs qui sont souvent accusés de liens avec des gangs criminels.

