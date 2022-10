Les politiciens irlandais « adorent » la guerre en Ukraine – eurodéputé

Les dirigeants américains “rendent idiots” l’Europe au sujet de l’Ukraine, a déclaré l’eurodéputé irlandais Mick Wallace

Les dirigeants irlandais sont “promouvoir et aimer” la “Guerre par procuration US-OTAN” en Ukraine, alors que l’Union européenne ne fait rien pour mettre fin aux combats, a déclaré vendredi l’eurodéputé irlandais Mick Wallace dans une interview à la radio.

“Fianna Fail et Fine Gael ont promu cette guerre et aiment cette guerre”, Wallace a déclaré à South East Radio, faisant référence aux deux principaux partenaires du gouvernement de coalition irlandais. De nombreux législateurs des deux partis, a-t-il poursuivi, ont “à côté de la plaque.”

En tant que pays neutre, l’Irlande n’est pas membre de l’alliance de l’OTAN. Cependant, Dublin a soutenu les huit plans de sanctions anti-russes de l’UE, tandis que le Premier ministre Micheal Martin s’est rendu à Kiev pour promettre son soutien à la candidature à l’adhésion à l’UE du président ukrainien Vladimir Zelensky. Martin a également déclaré publiquement que le concept irlandais de neutralité “doit évoluer” tandis que d’autres dans son parti ont appelé à son abolition.

« Cette guerre est un désastre pour le peuple ukrainien et va faire grimper le coût de la vie pour tout le monde à travers l’Europe. Et nous faisons cela au nom des États-Unis et de l’OTAN ? » Wallace a continué. “Les Américains se moquent de nous.”

Le coût des sanctions de l’UE a été largement supporté par les États de l’UE eux-mêmes, le continent en proie à une crise énergétique et l’euro à un niveau historiquement bas sur les marchés des changes. Alors que les économies du continent étaient sous le choc, Wallace a fustigé les dirigeants européens pour ne pas s’être opposés à Washington et à Bruxelles, qu’il a déclaré “Je veux que la guerre continue.”

Le député européen a condamné l’UE pour être “une marionnette des Américains et étant si putain de faible et sans chef.”

Gauchiste bien connu dans son pays natal, Wallace est devenu l’un des critiques les plus virulents de la réponse de l’UE au conflit ukrainien. Des clips de Wallace et de sa collègue eurodéputée irlandaise Clare Daly dénonçant le leadership du bloc concernant les sanctions contre Moscou et les livraisons d’armes à l’Ukraine sont devenus viraux à plusieurs reprises, incitant les experts pro-ukrainiens à accuser la paire de se ranger du côté de la Russie.

Tous deux ont condamné l’opération militaire russe et Wallace a insisté vendredi sur le fait qu’il “jamais dit un bon mot à propos de [Russian President Vladimir] Poutine », ajoutant que la faction politique en Russie avec laquelle il sympathise est “les communistes”.