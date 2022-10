Les politiciens exigent des logements militaires pour les Ukrainiens largués par des hôtes

Le ministère britannique de la Défense «ne fait rien» pour combler plus de 1 300 propriétés vacantes près de ses bases, ont affirmé les législateurs locaux

Des politiciens conservateurs britanniques ont accusé le ministère de la Défense de “Ne rien faire” pour accueillir les réfugiés ukrainiens, même si 1 350 maisons militaires sont vides dans le seul comté de Wiltshire. Des centaines de familles ukrainiennes vivant actuellement avec des hôtes britanniques pourraient bientôt se retrouver sans abri.

Le programme du gouvernement britannique “Homes for Ukraine” a vu plus de 156 000 réfugiés ukrainiens arriver au Royaume-Uni depuis mars, selon ses données. Cependant, bon nombre de leurs parrains britanniques n’acceptant d’héberger les nouveaux arrivants que pour une période de six mois et refusant de prolonger, les militants ont averti en août que jusqu’à 50 000 personnes pourraient se retrouver sans abri d’ici l’année prochaine.

“Je suis au bord d’une crise du logement maintenant”, Le conseiller Richard Clewer, chef conservateur du Wiltshire Council, a déclaré samedi au Daily Mail. “J’ai 360 familles ukrainiennes qui devront probablement quitter les familles d’accueil parce qu’elles ont accepté un contrat de six mois.”

Clewer a déclaré qu’il tentait de “persuader” ministère de la Défense pour placer ces familles dans des logements de l’armée. Comme le Wiltshire abrite environ un cinquième des soldats de l’armée, le ministère possède un stock de propriétés dans la région d’une valeur de dizaines de millions de livres, dont 1 350 sont vacantes. “depuis au moins cinq ou sept ans”, dit le conseiller.

“Ils ne font absolument rien” pour remplir les maisons, continua-t-il. « Je pense que c’est une honte qu’ils soient restés vides aussi longtemps. Je pourrais les utiliser pour loger des familles qui ont désespérément besoin d’un logement.

Le député conservateur Danny Kruger a déclaré au Mail que non seulement ces propriétés pourraient abriter des Ukrainiens, mais aussi des habitants aux prises avec une pénurie de logements abordables.

“Je reconnais que l’armée a besoin de logements de rechange pour les familles qui doivent déménager à court terme, mais c’est un échec de la gestion”, dit Kruger.

Le ministère de la Défense n’avait pas répondu à l’article du Mail samedi après-midi, mais il a précédemment déclaré que certaines des 1 350 maisons sont situées sur la propriété de l’armée et sont réservées aux familles des militaires.