Les politiciens européens reconnaissent l’ampleur du problème de la migration illégale – mais il y a peu de signes d’un grand pas en avant | Nouvelles du monde

La bonne nouvelle est que les politiciens européens sont parvenus à un accord sur la manière de gérer la migration.

La mauvaise nouvelle était que cela ressemblait à une sorte de pacte très familier – ils ont convenu qu’il y avait un problème, que c’était grave et que quelque chose devait être fait.

Mais le sujet épineux de savoir exactement ce qui pourrait être fait de nouveau – eh bien, cela a été laissé pour un autre jour.

Ce que nous avons obtenu était une démonstration d’effort collectif. La ministre de l’Intérieur, Suella Braverman, était à Bruxelles, soulignant le poids politique qu’elle a accordé à la lutte contre la migration. C’est aussi le cas du ministre français de l’Intérieur, Gérald Darmanin, qui a évoqué la “nouvelle coopération” entre les deux pays.

Image:

Suella Braverman: “C’est un problème collectif et il a besoin d’une solution collective”



Mais lorsque l’annonce officielle est arrivée, il y avait peu de signes d’un grand pas en avant – pas de nouvelles initiatives ou de déploiements. La déclaration la plus frappante était l’espoir que le Royaume-Uni rouvrirait les négociations avec l’agence européenne des frontières, Frontex, sur la meilleure façon de travailler ensemble.

Mais, peut-être, vous pourriez dire que ce que nous avons obtenu était le signe d’une approche plus réfléchie.

Une prise de conscience que le phénomène de la migration n’est pas traité par des solutions à court terme, mais par une vision à long terme de la manière d’aborder certaines questions fondamentales – pourquoi les gens se déplacent-ils à travers l’Europe en premier lieu, jusqu’où vont les tentacules des gens – trafic de migrants, quelle est la responsabilité de l’Europe dans l’accueil des migrants et comment protéger les frontières du continent ?

“Il s’agit d’un problème collectif qui nécessite une solution collective”, a déclaré Mme Braverman. “Ce fut une rencontre très constructive entre des partenaires qui sont finalement aux prises avec des problèmes identiques de migration illégale.”

La question de savoir si la migration transmanche est effectivement illégale ou non reste épineuse. Les Nations Unies soutiennent que l’expression ne doit pas être utilisée, insistant sur le fait qu’il ne peut pas être illégal de demander l’asile et que le terme stigmatise les réfugiés.

Mme Braverman soutient que les traversées transmanche sont facilitées par des gangs illégaux et permettent aux gens d’entrer au Royaume-Uni sans autorisation. Elle a précédemment qualifié l’augmentation de la migration transmanche d'”invasion”.

Mme Braverman m’a dit: “Il y a un caractère très fort de criminalité dans ces routes de migration illégale. Elles sont en grande partie organisées par des gangs criminels et il existe des preuves qui démontrent que les gens arrivent au Royaume-Uni grâce à l’exploitation et aux passeurs – des gangs criminels qui sont très bien coordonné et exploitant les personnes vulnérables.

“Nous sommes tous confrontés en ce moment à un nombre croissant de personnes arrivant illégalement dans nos pays respectifs. Nous avons des difficultés à réduire cela, des problèmes de ressources, mais nous avons une reconnaissance commune de ce défi.”

Lorsque j’ai interrogé son homologue français, M. Darmanin, sur la réunion, il a semblé optimiste et positif, tout en utilisant une tournure de phrase plutôt maladroite. “Je veux dire à nos amis britanniques que nous sommes dans le même bateau”, a-t-il déclaré. “Nous avons du travail à faire ensemble pour lutter contre l’immigration clandestine.

“Cela implique de lutter contre les passeurs et les trafiquants, et je pense que nous pouvons nous réjouir de la nouvelle coopération avec la ministre britannique Suella Braverman.

“C’est évidemment difficile, je n’oublie pas que c’est difficile pour les Britanniques, c’est difficile pour les Français. Un grand nombre de ces migrants sont dans le nord de la France et la population française supporte cela depuis plus de 20 ans. “

Dans le nord de la France, autour de Calais et de Dunkerque, il y a encore des camps remplis de personnes essayant de se rendre au Royaume-Uni. Il y a deux semaines, lors d’un tournage dans un site tentaculaire et désagréable près de la ville de Grande-Synthe, nous avons rencontré Rebaz, qui avait passé des mois à voyager depuis le Kurdistan, malgré le fait que sa jambe droite a été amputée sous le genou.

Image:

Rebaz a passé des mois à voyager depuis le Kurdistan, malgré le fait que sa jambe droite a été amputée sous le genou



Maintenant, Rebaz est en Grande-Bretagne, après avoir traversé la Manche sur un petit bateau. S’exprimant depuis un centre de détention près d’Heathrow, il a déclaré qu’il ne conseillerait à personne de suivre son chemin.

“Je pense que personne ne devrait faire ce voyage”, a-t-il déclaré. “Personne ne devrait emprunter cette route maritime, c’est très dangereux. Cette nuit-là, notre canot n’avait pas d’air et le moteur ne fonctionnait pas et nous avons failli nous noyer.”

Il s’attendait à être bien accueilli au Royaume-Uni, notamment parce qu’il affirme que ses blessures sont le résultat d’une frappe aérienne de l’OTAN. Au lieu de cela, il nous a dit que l’accueil avait été froid.

“Quand je suis arrivé au Royaume-Uni, honnêtement, je pensais qu’ils me traiteraient très bien. Mais personne ne se souciait de moi ici. Je suis ici depuis huit jours et personne ne s’en soucie.

“Ils savent que l’OTAN m’a frappé et que j’ai perdu une jambe et que mon autre jambe, mon dos et ma tête sont tous blessés. Mais maintenant je n’ai plus de bons sentiments. Ils ne m’ont pas du tout aidé. le camp à cet hôtel et c’est tout. Je leur demande de m’aider, de m’emmener dans un meilleur endroit et de m’accorder une attention supplémentaire car je suis handicapé. Mais ils s’en moquent.

C’est un testament misérable, mais la migration est souvent une expérience misérable et traumatisante. Les dirigeants européens semblent le reconnaître et comprendre l’ampleur du problème. Mais ce qui n’est toujours pas clair, c’est la forme de leur plan pour changer les choses.