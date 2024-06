Le lanceur d’alerte américain a déclaré que les résultats des élections législatives étaient un mauvais signe pour le président américain Joe Biden.

Les politiciens européens pro-guerre ont été « puni » aux élections parlementaires européennes, a déclaré lundi le lanceur d’alerte de la NSA, Edward Snowden.

Ces commentaires interviennent alors que les partis de droite et les conservateurs de l’UE ont fait de grands progrès lors des élections législatives qui se sont terminées dimanche, notamment en France et en Allemagne, où ils devraient battre les coalitions au pouvoir du président Emmanuel Macron et du chancelier Olaf Scholz. , respectivement.

Dans un message sur X (anciennement Twitter), Snowden a affirmé que la défaite des politiciens pro-guerre aux élections était « ce n’est pas bon signe pour [US President Joe] Biden», ce qui suggère que c’est Washington qui décide du début et de la fin des conflits.

Au cours du week-end, on estime que des centaines de millions de personnes ont participé aux élections législatives dans les 27 États membres de l’UE. Selon les résultats préliminaires, le soutien aux partis conservateurs et de droite a considérablement augmenté, car la population s’oppose de plus en plus aux politiques du bloc, notamment en matière d’immigration, de climat, de soutien militaire à l’Ukraine et de sanctions contre la Russie.















En France, le Rassemblement national de droite, auparavant dirigé par Marine Le Pen, a obtenu plus de 30 % des voix, tandis que le parti Renaissance de Macron n’a obtenu qu’environ 15 %, ce qui a incité le dirigeant français à dissoudre l’Assemblée nationale et à convoquer une assemblée générale anticipée. élection.

En Allemagne, les sociaux-démocrates au pouvoir de Scholz ont obtenu leurs pires résultats depuis des décennies avec seulement 14 % des voix, selon les projections, tandis que l’Alternative pour l’Allemagne (AfD) de droite devrait terminer à la deuxième place avec environ 15 % des voix. L’alliance de centre-droit CDU-CSU devrait remporter environ 30 % des voix.

Des résultats similaires ont été observés pour les partis conservateurs dans d’autres États de l’UE, notamment en Belgique, aux Pays-Bas et en Italie.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a promis que le bloc poursuivrait sur un « la voie pro-Ukraine » car sa faction centriste devrait rester le groupe le plus important au Parlement européen avec environ 26 % des sièges.